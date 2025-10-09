Семья под защитой: как изменилась культура страхования у российских путешественников

Путешествовать с детьми стало привычнее — и осторожнее. За три года россияне оформили вдвое больше семейных полисов для поездок за рубеж. Как отмечается в совместном исследовании страховой компании "Ингосстрах" и онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, с 161 тысяч летом 2023-го до почти 350 тысяч в 2025-м. Индивидуальные страховки выросли ещё быстрее — с 205 до 516 тысяч. Вместе с цифрами меняется и отношение к рискам: в договора почти повсеместно включают медицинские расходы, а приоритетными направлениями остаются Турция, Египет и ОАЭ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Семейный отдых на Алтае

Что чаще всего происходит в поездках

Основная статистика неприятных случаев у туристов остаётся стабильной: острые респираторные вирусные инфекции, кишечные расстройства и бытовые травмы. В большинстве семейных договоров (порядка 99%) первым пунктом стоит покрытие медицинских расходов. Это логично: клиника за границей и вызов врача на курорте могут стоить дороже самого тура, особенно если речь идёт о детских специалистах, диагностике или госпитализации.

Почему семейных поездок стало больше

Доля бронирований с детьми растёт из года в год: 13% летом 2023-го, 14% в 2024-м и 15% в 2025-м. На карте лидирует Турция — 60% семейных броней в 2025 году. Её дополняют Египет (13%) и ОАЭ (8%). Среди путешественников без детей картина похожа, но заметен Вьетнам (8%), который активно прибавляет за счёт пляжной инфраструктуры и доступных перелётов.

Деньги и планы: сколько стоит отдых

Средний чек на отель с детьми за два года вырос с 16,6 до 23,5 тыс. рублей. У поездок без детей — с 12,6 до 15,6 тыс. рублей. Разница объяснима: семейные путешествия требуют большего метража номера, дополнительных услуг и гибких условий отмены. Для бюджета это значит одно — страховка становится не "дополнением к туру", а инструментом защиты крупных трат.

Сравнение

Параметр Семейные поездки Поездки без детей Полисы: 2023 → 2025 161 тыс. → ~350 тыс. 205 тыс. → 516 тыс. Доля медицинских расходов в полисе ~99% ~99% Средний чек за отель (руб.) 16 600 → 23 500 12 600 → 15 600 Популярные направления 2025 Турция 60%, Египет 13%, ОАЭ 8% Турция 66%, Египет 9%, Вьетнам 8%

Как оформить страховку без ошибок

Сверьте даты. Полис должен покрывать весь маршрут с запасом в 1-2 дня на переносы рейсов. Проверьте страховые суммы. Для семей — не менее 30-50 тыс. € на человека; для активных программ — выше. Добавьте опции. Детская педиатрия, стоматология, госпитализация, продление пребывания с ребёнком, телемедицина. Зафиксируйте спорт и досуг. Катание на "банане", сапборд, аквапарки и дайвинг часто требуют доплаты. Уточните франшизу. Нулевая удобнее, но дороже; разумный компромисс — символическая франшиза при высокой сумме покрытия. Сохраните контакты ассистанса. Телефон и WhatsApp службы, полис в бумаге и в смартфоне. Проверьте территорию покрытия. Турция ≠ Шенген: указывайте конкретные страны. Ознакомьтесь с исключениями. Алкогольное опьянение, хронические обострения, самовольные расходы без согласования — частые поводы отказа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Забыли вписать активные развлечения → отказ в выплате → выберите пакет "активный отдых" или расширение "спорт".

• Низкая страховая сумма → не хватает на диагностику и госпитализацию → увеличьте лимит до 50-100 тыс. €.

• Оплата лечения без согласования → сложно вернуть деньги → сначала звоните ассистанс, следуйте их маршрутизации.

• Полис на одного взрослого при семейной поездке → разные условия и лимиты → оформляйте семейный пакет: единые правила, меньше бумаги.

А что если…

Сорвался рейс или задержали багаж? Посмотрите на опции "задержка рейса/багажа" с фиксированной компенсацией. Планируете тур с несколькими перелётами и стыковками? Рассмотрите годовой мультиполис: при 2-3 поездках он может быть выгоднее разовых. Едите с малышом? Попросите расширение с оплачиваемым сопровождением родителя при госпитализации ребёнка.

Плюсы и минусы страховки в отпуске

Плюсы Минусы Покрывает дорогую медицину за рубежом Требует внимательности к условиям и исключениям Снижает стресс в непредвиденной ситуации Доплаты за спорт и хронику увеличивают цену Защищает семейный бюджет при отменах и задержках Не покроет расходы без согласования с ассистансом

FAQ

Как выбрать страховую сумму?

Для массовых направлений — от 30 тыс. € на человека, для активных программ и дальних перелётов — 50-100 тыс. €. Семьям с детьми лучше не экономить на лимитах.

Сколько стоит семейный полис?

Цена зависит от страны, длительности и опций. В большинстве случаев семейный пакет стоит дешевле суммы индивидуальных полисов и даёт унифицированные условия.

Что лучше: разовый полис или годовой?

Если планируете 2-3 поездки в год, годовой мультиполис часто выходит выгоднее и избавляет от рутинных оформлений перед каждым вылетом.

Мифы и правда

Миф: "В Турции медицина недорогая, страховка не нужна".

Правда: Частные клиники на курортах стоят дорого, а счёт за диагностику и наблюдение может превысить цену тура.

Миф: "Можно оплатить лечение и потом всё вернуть".

Правда: Возврат возможен не всегда; без согласования с ассистансом часть расходов могут не компенсировать.

Миф: "Детям достаточно минималки".

Правда: Педиатр, срочные анализы и госпитализация быстро "съедают" низкий лимит. Детские случаи требуют расширенного покрытия.

Три факта

• Семейные полисы за три года выросли более чем вдвое — с 161 до ~350 тыс.

• Почти в каждом договоре приоритетом остаются медицинские расходы.

• Доля семейных поездок растёт третий сезон подряд: 13% → 14% → 15%.

Исторический контекст

До пандемии туристы чаще экономили на опциях, ограничиваясь базовым покрытием. 2020-2022 годы сместили фокус на медицину и гибкие условия отмены. К 2025-му сформировалась устойчивая привычка страховать семью целиком и расширять покрытие под конкретные активности.

Финальный вывод простой: чем дороже и насыщеннее поездка, тем важнее заранее прописать в полисе реальные сценарии отдыха — от бассейна и аниматоров до дайвинга и горок. Так семейный отпуск остаётся отдыхом, а не испытанием на прочность бюджета.