Дождь не уходит, туристы не выходят: как Матмо сорвал планы тысяч путешественников

5:30
Туризм

Проливные дожди и мощные порывы ветра, принесённые тайфуном "Матмо", обрушились на север Вьетнама, нарушив привычный ритм жизни Ханоя и сорвав планы тысяч путешественников. Ливни, начавшиеся вечером в понедельник, превратили улицы столицы в реки, вызвали транспортный коллапс и временно парализовали туристическую инфраструктуру.

Вьетнам по колено
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Вьетнам по колено

Туристы оказались заложниками стихии

Иностранные гости, оказавшиеся в Ханое, делятся своими впечатлениями и переживаниями. Многие из них вынуждены были отменить экскурсии и пересмотреть маршруты поездок.

"Мы застряли в отеле и не можем посетить запланированные достопримечательности. Это худшее время для нашего отпуска", — посетовала туристка из Индонезии Команг Армади.

Несмотря на разочарование, девушка признаётся, что планирует вернуться во Вьетнам в рождественские каникулы, чтобы вновь насладиться атмосферой города, его кухней и культурой.

"Мне пришлось сократить продолжительность видео, так как погода не позволяла снимать полноценные ролики", — рассказал австралийский видеоблогер Карл Томич.

Американка Руби Монтгомери также не скрывает беспокойства по поводу стихии, но не теряет оптимизма. Она надеется всё же увидеть знаменитую тюрьму Хоа Ло, мавзолей Хо Ши Мина и храм Бать Ма, а также посетить водное кукольное шоу — визитную карточку Ханоя.

Проблем с логистикой не удалось избежать и другим туристам. Кэтрин Наскау отметила, что добиралась до аэропорта Нойбай по изменённому маршруту, но благодарна за оперативные оповещения и помощь на месте.

"Я очень ценю оперативную информацию", — добавила путешественница.

Масштаб бедствия и погодные контрасты

Вьетнам — страна вытянутая, её протяжённость с севера на юг превышает 1750 километров. Расстояние между Ханоем и популярным курортом Нячангом — более 1200 километров, но даже там, по прогнозам синоптиков, солнце пока не порадует отдыхающих.

Как провести дождливые дни во Вьетнаме

Даже в плохую погоду Вьетнам остаётся привлекательным направлением для путешествий. Если пляжный отдых временно отменяется, всегда можно переключиться на культурные, гастрономические и релаксационные впечатления.

Культурное погружение

  1. Музеи и галереи. Познакомиться с богатой историей страны можно в Национальном музее истории Вьетнама, музее этнологии или тюрьме Хоа Ло, где раскрываются страницы непростой судьбы народа.

  2. Храмы и пагоды. В Ханое стоит посетить храм Литературы — символ образования и духовности. Пагоды в разных регионах страны поражают гармонией архитектуры и природы.

  3. Театр воды. Уникальное искусство водных кукол — древняя традиция, которая до сих пор завораживает туристов. Представления проходят в специально оборудованных залах с бассейном, где куклы оживают прямо на воде.

Гастрономические приключения

  1. Кулинарные мастер-классы. Освойте рецепты легендарных блюд — суп фо, роллы нем, бутерброды бань ми. В кулинарных школах можно не только научиться готовить, но и лучше понять местную культуру.

  2. Дегустация кофе. Вьетнамский кофе — отдельная страница гастрономического туризма. Попробуйте чёрный кофе, вариант со сгущёнкой или знаменитый "яичный кофе" в уютных кофейнях Ханоя.

  3. Рынки и уличная еда. Даже под дождём оживлённые рынки Ханоя и Дананга манят ароматами пряностей и свежих морепродуктов. Здесь можно купить специи, чай и традиционные сладости на сувениры.

Отдых и релаксация

  1. SPA и массаж. Во Вьетнаме широко развиты СПА-процедуры — от аромамассажа до стоун-терапии. Это отличный способ расслабиться после долгих экскурсий или пережитого шторма.

  2. Шопинг. Торговые центры Vincom или Lotte Center предлагают укрытие от дождя и возможность совместить покупки с ужином или киносеансом.

А что если погода не наладится

Если дожди не прекратятся, можно изменить маршрут. Из Ханоя легко добраться до Сапы — горного региона, где климат прохладнее и виды потрясающие даже в тумане. Южнее, в районе Хошимина, осадки не столь интенсивны, а температура воздуха держится около +33°C. Там можно посетить знаменитые туннели Ку Чи — исторический памятник, сохранивший дух вьетнамского сопротивления.

Плюсы и минусы отдыха во Вьетнаме в сезон дождей

Плюсы Минусы
Меньше туристов и ниже цены на отели Возможны перебои с транспортом
Живописные пейзажи после дождей Высокая влажность
Богатая культурная программа в городах Сложности с пляжным отдыхом

Исторический контекст

Один из самых разрушительных штормов — "Дамри" в 2017 году — унёс жизни сотен людей и стал напоминанием о необходимости климатической готовности. С тех пор инфраструктура страны значительно укрепилась, а система предупреждения о ЧС стала одной из лучших в Юго-Восточной Азии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
