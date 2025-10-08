Дубай против Хургады: два солнца, два мира — какой рай окажется ближе к вашему кошельку

Осень — отличное время, чтобы сбежать от дождей и коротких дней туда, где солнце светит ярко, а море зовёт купаться. Среди российских туристов в это время особенно востребованы два направления — Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах и египетская Хургада. Оба курорта гарантируют солнце, пляж и восточный колорит, но различаются уровнем сервиса, ценами и атмосферой отдыха.
Эксперты инфогруппы "Турпром" провели подробное сравнение двух направлений, чтобы понять, где отпуск получится комфортнее и выгоднее. Ниже — разбор всех ключевых параметров.
Путь до обоих направлений несложный, но в Хургаду лететь примерно на час меньше. Для семей с маленькими детьми это может оказаться решающим плюсом: меньше времени в пути — меньше усталости.
Дубай известен как символ роскоши. Здесь отели — как произведения архитектуры, с частными пляжами, бассейнами, СПА и сервисом, который заслуживает высоких рейтингов. Но при желании можно найти и доступные варианты — в районах Дейра или Бар-Дубай, где проживание обойдётся дешевле.
Хургада, напротив, ориентирована на массового туриста. Отели чаще всего 3-4 звезды, но практически все предлагают систему "всё включено". Это удобно для семей, которые хотят заранее понимать бюджет и не тратить время на поиск кафе.
Если вы привыкли к all inclusive, Хургада явно лидирует. В Дубае такой формат встречается редко, а питание чаще ограничено завтраком. Любителям гастрономических открытий это понравится — город предлагает сотни ресторанов, где можно попробовать блюда всех кухонь мира. Однако это увеличивает расходы.
В Египте же отдыхающим не нужно думать о дополнительном бюджете на еду — всё уже включено в стоимость тура.
Пляжи обоих курортов песчаные, но в Хургаде встречаются коралловые участки, где без специальных тапочек не обойтись. Зато подводный мир Египта уникален: даже недалеко от берега можно увидеть ярких рыб и кораллы.
В Дубае береговая линия идеально благоустроена: чистый песок, плавный заход в море и отличный сервис. Многие зоны закрыты для посторонних и доступны только гостям конкретных отелей.
В Эмиратах продажа алкоголя строго регулируется. Купить его можно лишь в специальных магазинах или барах при отелях. Цены высокие, а употребление в общественных местах запрещено. В Хургаде таких ограничений нет: напитки включены в систему all inclusive, а в магазинах Duty Free выбор широкий.
Дубай — город будущего. Здесь можно подняться на смотровую площадку Бурдж-Халифы, покататься по дюнам в пустыне, посетить аквапарк или гигантский торговый центр. Цены на экскурсии выше, но впечатления — тоже.
Хургада подойдёт тем, кто мечтает прикоснуться к древности. Из города легко добраться до Луксора, Карнака и других исторических достопримечательностей. Добавьте морские прогулки, дайвинг, сафари — и получится насыщенная программа за меньшие деньги.
Для семей с детьми выбирайте Хургаду — ближе, дешевле и удобнее.
Любителям роскоши и шопинга подойдёт Дубай.
Если важен all inclusive, Египет — ваш выбор.
Для экскурсий по современным достопримечательностям — ОАЭ, для древностей — Египет.
В обоих случаях покупайте страховку и уточняйте условия въезда заранее.
Ошибка: выбрать отель в Дубае без учёта района.
→ Последствие: тратить много времени и денег на транспорт.
→ Альтернатива: выбирать районы с хорошей инфраструктурой — Дубай-Марина, Джумейра.
Ошибка: не взять коралловую обувь в Хургаду.
→ Последствие: риск пораниться о кораллы.
→ Альтернатива: купить кораллки заранее — они стоят недорого.
Если совместить оба направления — провести неделю в Хургаде, а затем отправиться в Дубай, можно получить лучший опыт: бюджетный пляжный отдых и роскошные впечатления мегаполиса. Между странами есть прямые рейсы, и такой формат часто используют опытные путешественники.
|Дубай
|Хургада
|+ Современный сервис и безопасность
|+ Доступные цены и all inclusive
|+ Богатые развлечения
|+ Красивое море и кораллы
|— Высокие цены
|— Разный уровень отелей
|— Алкоголь под запретом в общественных местах
|— Менее развитая инфраструктура
Миф: В Хургаде грязное море.
Правда: Вода кристально чистая, просто нужно выбирать пляжи с очищенным входом.
Миф: В Дубае нельзя купаться в купальнике.
Правда: На частных и туристических пляжах купальники разрешены, но в общественных местах важно соблюдать дресс-код.
Миф: All inclusive в Дубае ничем не хуже египетского.
Правда: В Эмиратах это редкость и дороже, чем в Египте.
В Дубае построен самый высокий отель в мире — Gevora Hotel (356 м).
В Хургаде находится один из крупнейших аквариумов Ближнего Востока.
Оба курорта предлагают пустынные сафари, но ландшафты различаются: в Египте — песчаные дюны, в Дубае — золотистые барханы с верблюдами и багги.
