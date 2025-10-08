Дубай против Хургады: два солнца, два мира — какой рай окажется ближе к вашему кошельку

Осень — отличное время, чтобы сбежать от дождей и коротких дней туда, где солнце светит ярко, а море зовёт купаться. Среди российских туристов в это время особенно востребованы два направления — Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах и египетская Хургада. Оба курорта гарантируют солнце, пляж и восточный колорит, но различаются уровнем сервиса, ценами и атмосферой отдыха.

Эксперты инфогруппы "Турпром" провели подробное сравнение двух направлений, чтобы понять, где отпуск получится комфортнее и выгоднее. Ниже — разбор всех ключевых параметров.

Перелёт и дорога

Путь до обоих направлений несложный, но в Хургаду лететь примерно на час меньше. Для семей с маленькими детьми это может оказаться решающим плюсом: меньше времени в пути — меньше усталости.

Отели и комфорт

Дубай известен как символ роскоши. Здесь отели — как произведения архитектуры, с частными пляжами, бассейнами, СПА и сервисом, который заслуживает высоких рейтингов. Но при желании можно найти и доступные варианты — в районах Дейра или Бар-Дубай, где проживание обойдётся дешевле.

Хургада, напротив, ориентирована на массового туриста. Отели чаще всего 3-4 звезды, но практически все предлагают систему "всё включено". Это удобно для семей, которые хотят заранее понимать бюджет и не тратить время на поиск кафе.

Питание и формат отдыха

Если вы привыкли к all inclusive, Хургада явно лидирует. В Дубае такой формат встречается редко, а питание чаще ограничено завтраком. Любителям гастрономических открытий это понравится — город предлагает сотни ресторанов, где можно попробовать блюда всех кухонь мира. Однако это увеличивает расходы.

В Египте же отдыхающим не нужно думать о дополнительном бюджете на еду — всё уже включено в стоимость тура.

Пляжи и купание

Пляжи обоих курортов песчаные, но в Хургаде встречаются коралловые участки, где без специальных тапочек не обойтись. Зато подводный мир Египта уникален: даже недалеко от берега можно увидеть ярких рыб и кораллы.

В Дубае береговая линия идеально благоустроена: чистый песок, плавный заход в море и отличный сервис. Многие зоны закрыты для посторонних и доступны только гостям конкретных отелей.

Алкоголь: где проще и дешевле

В Эмиратах продажа алкоголя строго регулируется. Купить его можно лишь в специальных магазинах или барах при отелях. Цены высокие, а употребление в общественных местах запрещено. В Хургаде таких ограничений нет: напитки включены в систему all inclusive, а в магазинах Duty Free выбор широкий.

Развлечения и экскурсии

Дубай — город будущего. Здесь можно подняться на смотровую площадку Бурдж-Халифы, покататься по дюнам в пустыне, посетить аквапарк или гигантский торговый центр. Цены на экскурсии выше, но впечатления — тоже.

Хургада подойдёт тем, кто мечтает прикоснуться к древности. Из города легко добраться до Луксора, Карнака и других исторических достопримечательностей. Добавьте морские прогулки, дайвинг, сафари — и получится насыщенная программа за меньшие деньги.

Советы шаг за шагом

Для семей с детьми выбирайте Хургаду — ближе, дешевле и удобнее. Любителям роскоши и шопинга подойдёт Дубай. Если важен all inclusive, Египет — ваш выбор. Для экскурсий по современным достопримечательностям — ОАЭ, для древностей — Египет. В обоих случаях покупайте страховку и уточняйте условия въезда заранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать отель в Дубае без учёта района.

→ Последствие: тратить много времени и денег на транспорт.

→ Альтернатива: выбирать районы с хорошей инфраструктурой — Дубай-Марина, Джумейра.

Ошибка: не взять коралловую обувь в Хургаду.

→ Последствие: риск пораниться о кораллы.

→ Альтернатива: купить кораллки заранее — они стоят недорого.

А что если…

Если совместить оба направления — провести неделю в Хургаде, а затем отправиться в Дубай, можно получить лучший опыт: бюджетный пляжный отдых и роскошные впечатления мегаполиса. Между странами есть прямые рейсы, и такой формат часто используют опытные путешественники.

Плюсы и минусы

Дубай Хургада + Современный сервис и безопасность + Доступные цены и all inclusive + Богатые развлечения + Красивое море и кораллы — Высокие цены — Разный уровень отелей — Алкоголь под запретом в общественных местах — Менее развитая инфраструктура Мифы и правда Миф: В Хургаде грязное море.

Правда: Вода кристально чистая, просто нужно выбирать пляжи с очищенным входом. Миф: В Дубае нельзя купаться в купальнике.

Правда: На частных и туристических пляжах купальники разрешены, но в общественных местах важно соблюдать дресс-код. Миф: All inclusive в Дубае ничем не хуже египетского.

Правда: В Эмиратах это редкость и дороже, чем в Египте. 3 интересных факта В Дубае построен самый высокий отель в мире — Gevora Hotel (356 м). В Хургаде находится один из крупнейших аквариумов Ближнего Востока. Оба курорта предлагают пустынные сафари, но ландшафты различаются: в Египте — песчаные дюны, в Дубае — золотистые барханы с верблюдами и багги.