Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блеск без полироли: домашний трюк возвращает посуде блеск лучше посудомойки
Китайские машины заняли место немцев и японцев: но доверие к ним растёт не у всех
Тарзан сделал критическое замечание жене: почему Наташа Королёва решила бороться за фигуру
Зарплаты растут: какие профессии в Нижнем Новгороде приносят до 250 тысяч рублей
Простые движения, глубокое дыхание: как цигун возвращает гармонию телу и сознанию
Забудьте о яблоках на спине: рассекречиваем мифы и реальность жизни восточного ежа
Весенняя кислота счастья: растение, без которого огород теряет вкус и радость жизни
Подводные города прошлого и корабли-призраки веков: какие тайны до сих пор скрывают российские акватории
Походка как зеркало организма: 6 изменений, которые нельзя игнорировать

Дубай против Хургады: два солнца, два мира — какой рай окажется ближе к вашему кошельку

Туризм

Осень — отличное время, чтобы сбежать от дождей и коротких дней туда, где солнце светит ярко, а море зовёт купаться. Среди российских туристов в это время особенно востребованы два направления — Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах и египетская Хургада. Оба курорта гарантируют солнце, пляж и восточный колорит, но различаются уровнем сервиса, ценами и атмосферой отдыха.

Дубай Хургада
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дубай Хургада

Эксперты инфогруппы "Турпром" провели подробное сравнение двух направлений, чтобы понять, где отпуск получится комфортнее и выгоднее. Ниже — разбор всех ключевых параметров.

Перелёт и дорога

Путь до обоих направлений несложный, но в Хургаду лететь примерно на час меньше. Для семей с маленькими детьми это может оказаться решающим плюсом: меньше времени в пути — меньше усталости.

Отели и комфорт

Дубай известен как символ роскоши. Здесь отели — как произведения архитектуры, с частными пляжами, бассейнами, СПА и сервисом, который заслуживает высоких рейтингов. Но при желании можно найти и доступные варианты — в районах Дейра или Бар-Дубай, где проживание обойдётся дешевле.

Хургада, напротив, ориентирована на массового туриста. Отели чаще всего 3-4 звезды, но практически все предлагают систему "всё включено". Это удобно для семей, которые хотят заранее понимать бюджет и не тратить время на поиск кафе.

Питание и формат отдыха

Если вы привыкли к all inclusive, Хургада явно лидирует. В Дубае такой формат встречается редко, а питание чаще ограничено завтраком. Любителям гастрономических открытий это понравится — город предлагает сотни ресторанов, где можно попробовать блюда всех кухонь мира. Однако это увеличивает расходы.

В Египте же отдыхающим не нужно думать о дополнительном бюджете на еду — всё уже включено в стоимость тура.

Пляжи и купание

Пляжи обоих курортов песчаные, но в Хургаде встречаются коралловые участки, где без специальных тапочек не обойтись. Зато подводный мир Египта уникален: даже недалеко от берега можно увидеть ярких рыб и кораллы.

В Дубае береговая линия идеально благоустроена: чистый песок, плавный заход в море и отличный сервис. Многие зоны закрыты для посторонних и доступны только гостям конкретных отелей.

Алкоголь: где проще и дешевле

В Эмиратах продажа алкоголя строго регулируется. Купить его можно лишь в специальных магазинах или барах при отелях. Цены высокие, а употребление в общественных местах запрещено. В Хургаде таких ограничений нет: напитки включены в систему all inclusive, а в магазинах Duty Free выбор широкий.

Развлечения и экскурсии

Дубай — город будущего. Здесь можно подняться на смотровую площадку Бурдж-Халифы, покататься по дюнам в пустыне, посетить аквапарк или гигантский торговый центр. Цены на экскурсии выше, но впечатления — тоже.

Хургада подойдёт тем, кто мечтает прикоснуться к древности. Из города легко добраться до Луксора, Карнака и других исторических достопримечательностей. Добавьте морские прогулки, дайвинг, сафари — и получится насыщенная программа за меньшие деньги.

Советы шаг за шагом

  1. Для семей с детьми выбирайте Хургаду — ближе, дешевле и удобнее.

  2. Любителям роскоши и шопинга подойдёт Дубай.

  3. Если важен all inclusive, Египет — ваш выбор.

  4. Для экскурсий по современным достопримечательностям — ОАЭ, для древностей — Египет.

  5. В обоих случаях покупайте страховку и уточняйте условия въезда заранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать отель в Дубае без учёта района.
    → Последствие: тратить много времени и денег на транспорт.
    → Альтернатива: выбирать районы с хорошей инфраструктурой — Дубай-Марина, Джумейра.

  • Ошибка: не взять коралловую обувь в Хургаду.
    → Последствие: риск пораниться о кораллы.
    → Альтернатива: купить кораллки заранее — они стоят недорого.

А что если…

Если совместить оба направления — провести неделю в Хургаде, а затем отправиться в Дубай, можно получить лучший опыт: бюджетный пляжный отдых и роскошные впечатления мегаполиса. Между странами есть прямые рейсы, и такой формат часто используют опытные путешественники.

Плюсы и минусы

Дубай Хургада
+ Современный сервис и безопасность + Доступные цены и all inclusive
+ Богатые развлечения + Красивое море и кораллы
— Высокие цены — Разный уровень отелей
— Алкоголь под запретом в общественных местах — Менее развитая инфраструктура

Мифы и правда

Миф: В Хургаде грязное море.
Правда: Вода кристально чистая, просто нужно выбирать пляжи с очищенным входом.

Миф: В Дубае нельзя купаться в купальнике.
Правда: На частных и туристических пляжах купальники разрешены, но в общественных местах важно соблюдать дресс-код.

Миф: All inclusive в Дубае ничем не хуже египетского.
Правда: В Эмиратах это редкость и дороже, чем в Египте.

3 интересных факта

  1. В Дубае построен самый высокий отель в мире — Gevora Hotel (356 м).

  2. В Хургаде находится один из крупнейших аквариумов Ближнего Востока.

  3. Оба курорта предлагают пустынные сафари, но ландшафты различаются: в Египте — песчаные дюны, в Дубае — золотистые барханы с верблюдами и багги.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Военные новости
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Еда и рецепты
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Загадки западной риторики: что скрывается за фразой Украина не должна проиграть Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Походка как зеркало организма: 6 изменений, которые нельзя игнорировать
Первый миллиардер в истории футбола: как Криштиану Роналду достиг небывалых высот
Этот тёплый ужин пахнет осенью — сладкая тыква, кислое яблоко и сливочная фета
Невидимые карты неба и магнитный компас Земли: как птицы безошибочно находят дорогу на зиму
Будущее за навыками: что нужно развивать, чтобы оставаться востребованным специалистом
Черника не медведь, но тоже впадает в спячку: советы, которые помогут ей пережить зиму без потерь
Один год — и полный ремонт: как продавцы превращают уставшие машины в почти новые
Александр Гордон раскрыл шокирующий секрет: почему он не отказывается от американского гражданства
Минус два размера без фитнеса: одежда, которая делает фигуру стройнее, чем диета
Водители старых машин насторожились: почему инспекторы выбирают именно их
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.