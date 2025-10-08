Дубай готовит сюрприз зимы: туристов ждёт не просто солнце, а рекорд, о котором заговорит весь мир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В преддверии зимних праздников Дубай вновь становится одной из самых востребованных точек на карте путешественников. Отели по всему эмирату фиксируют резкий рост бронирований, особенно из России, Индии и стран Центральной Азии. Эксперты уверены — этот сезон станет самым успешным за всю историю туристической индустрии города.

Прогулка по берегу
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прогулка по берегу

"Туристический поток уже демонстрирует впечатляющую динамику. В частности, на следующей неделе мы будем встречать крупные организованные группы туристов из Индии", — отметил генеральный директор Smart Travels Сафир Махамуд.

Он добавил, что география путешественников заметно расширяется: всё чаще приезжают гости из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран СНГ.

Рост турпотока и влияние на экономику

По данным Департамента экономики и туризма Дубая, за первые семь месяцев 2025 года город принял более 11 миллионов иностранных гостей — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика отражает не только глобальную популярность Дубая, но и стратегическую политику эмирата в развитии туристической инфраструктуры.

Зимний сезон: ожидания и тенденции

"В период с настоящего момента и до февраля 2026 года мы ожидаем беспрецедентного наплыва туристов. Наиболее загруженными месяцами станут декабрь и январь", — подчеркнул Махамуд.

Отраслевые эксперты отмечают, что даже летом, когда поток туристов обычно снижается, интерес к Дубаю сохранялся. Это говорит о том, что город стал круглогодичным направлением — благодаря развитию кондиционированных зон, крытых парков и торговых центров, где комфортно даже при жаре за 40 °C.

Авиаперевозки: расширение маршрутов

Спрос на перелёты в ОАЭ растёт стремительно. Чтобы справиться с наплывом пассажиров, авиакомпании региона увеличивают число рейсов и добавляют новые маршруты в Европу и Азию.

Факторы туристического бума

Причин у грядущего рекорда несколько. Прежде всего — открытие новых достопримечательностей и обновление старых. Крупные события, такие как Дубайский торговый фестиваль и запуск нового сезона Global Village, уже формируют мощный поток туристов.

В числе новинок — тематические парки, обновлённые набережные и рестораны высокой кухни. Активно развивается элитный сектор — отели, яхтинг, СПА-комплексы и бутик-шоппинг становятся отдельным направлением туристического бизнеса.

"Этот год имеет все шансы стать самым успешным для туристической индустрии после пандемии COVID-19. Рынок туристических поездок демонстрирует уверенный рост", — заявил Махамуд.

Отели и сервис: что выбирают туристы

В 2025 году гостиничный рынок Дубая продолжит расти. Уже в ноябре ожидается открытие нового объекта — Ciel Dubai Marina. Отель высотой 377 метров станет самым высоким в мире, а бронирования начнутся 15 ноября.

Плюсы и минусы отдыха в Дубае

Плюсы Минусы
Идеальный климат зимой Высокие цены в пиковый сезон
Прямые авиарейсы из России Жаркое лето
Безопасность и чистота Строгие законы
Богатая развлекательная программа Ограничения на алкоголь
Высокий уровень сервиса Большой поток туристов

Интересный факт

Global Village ежегодно принимает более 7 миллионов посетителей.

Исторический контекст

Туризм стал одним из ключевых драйверов экономики Дубая ещё в 1990-х, когда началось активное развитие побережья и строительство первых роскошных отелей. За три десятилетия эмират превратился из портового города в мировой центр отдыха, торговли и инноваций.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
