Одиночные туры: тренд, который вырос на 40% за год

7:32
Туризм

Мир туризма переживает заметную трансформацию: индивидуальные путешествия перестали быть редкостью и превратились в социальный феномен. Согласно данным туроператора Jules Verne, в 2024 году 46 % всех бронирований составили индивидуальные туры, что на 40 % больше, чем годом ранее.

девушка в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка в аэропорту

Особенно впечатляет женская доля — почти 70 % всех клиентов компании, большинство из которых решились на самостоятельные поездки не из-за одиночества, а ради личного развития, вдохновения и свободы.

Популярные направления охватывают Испанию, Португалию, Египет, Индию и Узбекистан. География говорит сама за себя: женщины выбирают не только комфорт, но и культурную насыщенность, сочетание истории, экзотики и личных открытий.

Свобода и самоуверенность: почему женщины едут одни

По словам исполнительного директора Jules Verne Дебби О'Нил, мотивация новых путешественниц выходит далеко за рамки поиска компании:

"У многих наших клиенток есть семьи, партнёры и активная социальная жизнь. Но они ценят ту свободу и внутренний ритм, который обретают, открывая мир самостоятельно".

Для многих женщин поездка становится способом перезагрузки и восстановления контроля над собой - без необходимости подстраиваться под чужие графики и ожидания.

Психологи отмечают: такие путешествия укрепляют уверенность, развивают эмоциональную устойчивость и умение доверять себе. Это своеобразная форма саморазвития через движение — "медитация в пути".

Феномен "единственного маршрута" и влияние сезона

Компания Explore Worldwide сообщает, что в 2024 году число индивидуальных туров выросло на 22 % по сравнению с предыдущим годом.

Директор компании Майкл Эдвардс объясняет:

"Современные люди больше не ждут, пока друзья согласуют даты. Всё больше путешественников решают просто взять и поехать. Это — поколение действия".

Наиболее активные месяцы — сентябрь и октябрь, когда туристические направления становятся менее переполненными, а цены снижаются. Такие условия создают баланс между комфортом, безопасностью и выгодой.

Для многих клиентов осенние поездки — это "время внутреннего путешествия": меньше спешки, больше наблюдений, прогулок и общения с местными.

Новые границы женского туризма: от круизов до пустынь

Британская сеть Barrhead Travel зафиксировала, что в 2025 году количество индивидуальных речных круизов увеличилось на 31 %, а спрос на авантюрные экспедиции вырос на 20 %.

Руководитель компании Ники Темпест-Митчелл подчеркивает:

"Стереотип, что путешествовать в одиночку — значит искать уединение, давно устарел. Многие женщины не бегут от семьи, а наоборот, укрепляют себя, чтобы быть более счастливыми рядом с близкими".

Такие путешествия часто становятся переходными ритуалами: после завершения крупного проекта, смены карьеры или просто как способ отметить новый этап в жизни.

Аналитика: почему рынок растёт

Рост популярности индивидуальных туров объясняется сочетанием нескольких факторов:

  1. Доступность технологий. Онлайн-бронирование, мобильные переводчики, цифровые карты и отзывы делают путешествия безопасными даже в одиночку.

  2. Социальная эволюция. Женщины всё чаще финансово независимы и принимают самостоятельные решения о досуге.

  3. Культурные изменения. Само путешествие стало формой личной терапии — способом укрепить самооценку, испытать чувство контроля и внутренней свободы.

  4. Безопасность и сервис. Туроператоры предлагают специальные программы для женщин, включая гидов-женщин, круглосуточную поддержку и тщательно проверенные маршруты.

Как отмечает исследователь рынка туризма из University of Surrey Сара Мёрфи, "индивидуальные поездки сегодня — не про одиночество, а про выбор и зрелость".

Историческая перспектива: от Маргарет Фуллер до XXI века

Идея женских одиночных путешествий не нова. Ещё в XIX веке писательницы и журналистки — Ида Пфайффер, Изабелла Бёрд, Маргарет Фуллер - первыми нарушали табу, путешествуя по миру в одиночку.

Сегодняшние путешественницы следуют по их стопам, но в гораздо более безопасных условиях. Развитие инфраструктуры, онлайн-контроль и международные стандарты туризма делают возможным то, что раньше казалось рискованным.

Таким образом, современная "соло-путешественница" — не исключение, а закономерный результат исторической эволюции свободы.

Практические советы для женщин, путешествующих в одиночку

  1. Начните с безопасных направлений. Европа, Япония, Южная Корея, Сингапур и Скандинавия считаются самыми комфортными для одиночных путешественниц.

  2. Выбирайте организованные туры. Даже опытные путешественницы пользуются услугами операторов вроде Jules Verne или Explore Worldwide - они обеспечивают баланс между самостоятельностью и безопасностью.

  3. Сообщайте маршрут близким. Современные приложения позволяют делиться геолокацией в реальном времени.

  4. Проверяйте культурные особенности. В некоторых странах (например, в мусульманских регионах) важно учитывать дресс-код и нормы поведения.

  5. Не экономьте на жилье. Лучше выбрать отели среднего уровня с хорошими отзывами и круглосуточной стойкой регистрации.

  6. Следуйте внутреннему чувству безопасности. Если место или человек вызывают дискомфорт — доверяйте интуиции и уходите.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Почему женщины чаще мужчин выбирают одиночные поездки?
Женщины нередко ищут не столько приключения, сколько внутреннюю гармонию. Для многих это способ отдохнуть от социальных ролей и ожиданий, восстановить эмоциональное равновесие.

Безопасно ли путешествовать одной?
Да, при соблюдении базовых правил. Большинство туроператоров предлагают сопровождение, круглосуточные горячие линии и маршруты, рассчитанные на комфортное пребывание даже в экзотических странах.

Дороже ли путешествовать одной?
Иногда да — из-за отсутствия "разделённого" проживания. Однако многие компании вводят специальные тарифы без доплаты за одноместное размещение, чтобы сделать поездки доступнее.

Как справиться с одиночеством в пути?
Одиночество — временное ощущение. На практике большинство путешественниц отмечают, что быстрее заводят знакомства, чем в группе: свобода и уверенность делают их открытыми к новому.

Какие страны наиболее популярны среди женщин в 2025 году?
Согласно данным Jules Verne и Explore Worldwide, лидируют Испания, Португалия, Индия, Египет, Узбекистан и Исландия. В Азии растёт интерес к Южной Корее и Тайваню.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
