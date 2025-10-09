От снега до песка за 8 часов: началось переселение в Гоа — русские открыли сезон под пальмами

Гоа снова встречает первых гостей из России — чартерный рейс из Новосибирска открыл туристический сезон 2025-2026 годов. Самолет приземлился в аэропорту Манохар в Северном Гоа, доставив 120 отдыхающих. Этот перелет стал не просто началом нового сезона, а еще и символом расширения туристической географии: впервые Сибирь получила прямое сообщение с индийским курортом.
Как сообщили в компании Concord Exotic Voyages, маршрут Новосибирск-Гоа стал дебютным, но далеко не последним. В течение сезона авиаперевозчик намерен выполнять три рейса еженедельно из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы — всего девять вылетов в неделю. Такая программа позволит туристам из разных регионов России добираться до курорта без пересадок и с минимальными затратами времени.
Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность продления полетной программы в межсезонье, если спрос сохранится. Это может сделать Гоа круглогодичным направлением для россиян, особенно для тех, кто ищет комфортный отдых в зимние месяцы.
Параллельно с ростом чартерных рейсов развивается и сегмент самостоятельных путешественников. Все больше россиян предпочитают добираться до Индии через международные хабы — Доху или Маскат, откуда легко пересесть на внутренние рейсы до Гоа. Такой способ выбирают те, кто ценит гибкость маршрута и возможность совместить отдых с посещением других стран.
По данным портала tourprom. ru, самостоятельные туристы часто бронируют перелеты и отели заранее через онлайн-платформы, что позволяет им оптимизировать расходы и планировать путешествия индивидуально.
Местные власти Гоа активно приводят пляжи в порядок перед наплывом гостей. Особое внимание уделяется обновлению пляжной инфраструктуры и выдаче лицензий на установку традиционных хижин-шеков, где отдыхающие могут перекусить и отдохнуть в тени.
В прошлом сезоне было выдано 355 разрешений, и в этом году ожидаются схожие показатели. Власти также усилили требования к чистоте пляжей и безопасности — особый упор делается на наличие спасателей и экологичных систем утилизации отходов.
"Мы стремимся сделать отдых в Гоа максимально комфортным и безопасным, сохраняя при этом уникальный колорит штата", — отметил министр туризма Гоа Рохан Хонекар.
Россия остается одним из ключевых источников иностранных туристов для Гоа. Только в 2024 году штат принял свыше 10 миллионов гостей, из которых 467 тысяч были иностранцами. Российская доля — одна из крупнейших, и именно этот поток помогает поддерживать гостиничный и ресторанный бизнес в межсезонье.
Туроператоры отмечают, что россияне традиционно ценят Гоа за теплый климат, доступные цены и атмосферу свободы. Многие туристы возвращаются сюда ежегодно, рассматривая индийский курорт как "зимний дом".
|Параметр
|Гоа
|Сочи
|Тайланд
|Средняя температура зимой
|+30°C
|+10°C
|+28°C
|Средняя стоимость недели отдыха (на 2 чел.)
|от 120 тыс. руб.
|от 90 тыс. руб.
|от 140 тыс. руб.
|Количество прямых рейсов из РФ
|9 в неделю
|более 30
|около 10
|Доля российских туристов
|высокая
|максимальная
|средняя
По этим показателям Гоа остается одной из самых привлекательных альтернатив отечественным курортам зимой, особенно для жителей регионов, где холод держится до мая.
Путешествие в Гоа в июне или июле может оказаться неожиданно приятным опытом. В это время начинается сезон муссонов — море бушует, пляжи пустеют, а цены на жилье падают вдвое. Для тех, кто ищет уединение и не боится дождей, это отличная возможность увидеть другой Гоа — зелёный, свежий и мирный.
|Плюсы
|Минусы
|Мягкий климат и тёплое море
|Долгий перелёт
|Недорогая еда и жильё
|Активное солнце — риск обгореть
|Гостеприимные жители
|Высокий сезон — многолюдные пляжи
|Возможность йога-ретритов
|Не всегда стабильный интернет
Северный Гоа — для активных туристов, ночных вечеринок и недорогих отелей. Южный — для спокойного отдыха, семейных поездок и уединения.
В среднем — от 100 до 150 тысяч рублей, включая перелёт и проживание в комфортных условиях.
Да, но процесс максимально упрощён: можно получить электронную визу онлайн за несколько дней.
