Браслет фараона, переживший 3000 лет, стал жертвой жадности: музейный скандал в Египте

7:39
Туризм

Египет вновь оказался в центре мирового внимания — не из-за археологических открытий, а из-за вопиющего преступления. Из каирского музея был похищен и переплавлен древний браслет фараона Усермаатра Аменемхета, правителя Третьего переходного периода, чья власть датируется примерно XI веком до н. э..

Центр Каира
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Láscar from Melbourne, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Центр Каира

Украденный артефакт возрастом более 3000 лет представлял не только культурную, но и историческую ценность — это был редкий образец ювелирного искусства эпохи, когда Египет переживал политические потрясения, но сохранял высокий уровень ремесленного мастерства.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, преступление совершил сотрудник реставрационной лаборатории музея, который продал реликвию всего за 4000 долларов. Для египетских властей и мирового музейного сообщества это стало символом катастрофической уязвимости исторического наследия.

Браслет, переживший века, но не современность

Браслет Аменемхета выполнен из золота и лазурита, инкрустирован тончайшими вставками и нес надпись с именем фараона. Его считали частью погребального сокровища, найденного в раскопках гробницы в Фивах.

Однако, как и многие египетские артефакты, он прошёл сложный путь — из захоронения в музейные витрины, где, как оказалось, его судьба и закончилась.

Следствие установило всю цепочку преступления: от музейного реставратора до ювелира, переплавившего украшение. Всего арестовано шесть человек, однако вернуть реликвию уже невозможно — древнее золото растворилось в пламени современного цинизма.

Экономический контекст: бедность и искушение

Согласно отчёту CAPMAS, официального статистического агентства Египта, средняя зарплата в стране в 2023 году составляла около 5000 египетских фунтов в месяц - это менее 160 долларов США. На фоне такой экономической реальности 4000 долларов — целое состояние.

Эксперт по управлению рисками Спенсер Курсен (Coursen Security Group) отметил:

"В обществе, где ежедневное выживание сложнее, чем соблюдение закона, преступность становится вопросом не морали, а необходимости. Туристы часто воспринимаются не как гости, а как источник дохода".

Он подчеркнул, что на фоне бедности и коррупции оппортунистическая преступность - карманные кражи, мошенничество и мелкие обманы — встречаются чаще, чем серьёзные нападения.

Безопасность в стране фараонов: советы экспертов

Несмотря на происшествие, эксперты по путешествиям и безопасности утверждают: Египет остаётся одной из самых посещаемых стран региона. Однако путешественникам стоит соблюдать повышенную бдительность.

Четыре главных совета от Спенсера Курсена:

  1. Оставайтесь в людных местах. После захода солнца избегайте пустынных улиц и плохо освещённых районов.

  2. Не привлекайте внимания. Сдержанная одежда и отсутствие дорогих аксессуаров значительно снижают риск.

  3. Отказывайтесь вежливо, но твёрдо. Фраза "Нет, спасибо" должна быть вашим щитом против настойчивых торговцев и "помощников".

  4. Уважайте местные традиции. Сдержанность в поведении, понимание религиозных норм и знание основных фраз на арабском помогают установить доверие.

Голос путешественников: взгляд изнутри

Американский тревел-эксперт Бобби Лори, побывавший в Каире и Луксоре, рассказал Fox News Digital:

"Я никогда не чувствовал угрозы, но интенсивность контакта с продавцами и гидами поражает. Это словно быть знаменитостью, окружённой папарацци".

По его словам, туристов буквально окружают на улицах у храмов и пирамид, где торговцы соревнуются в настойчивости. Иногда они хватают за руку или одежду, убеждая купить сувениры.

"Через несколько дней привыкаешь, — говорит Лори, — но первое впечатление может быть шоком. Главное — держать вещи при себе и не показывать раздражения".

Он также отметил, что туристические группы нередко сопровождаются вооружённой охраной, что внушает уверенность, хотя и напоминает о скрытых рисках региона.

Культура торговли: между традицией и выживанием

Рынки Египта — это хаос, энергия и театр человеческих эмоций. Торговля здесь — искусство, а не просто обмен товарами. Продавец ожидает торга: если вы согласились на первую цену, значит, вы "заплатили за доверчивость".

С другой стороны, чрезмерное давление на туристов стало отражением экономического отчаяния. Местные гиды утверждают, что до 80% торговцев живут за счёт сезонных продаж, зависящих от туристического потока.

Пандемия и политическая нестабильность нанесли удар по этой сфере, и теперь продавцы буквально борются за каждого покупателя.

Память о прошлом и урок настоящего

Судьба браслета Аменемхета — символ того, как тонка грань между вечностью и забвением. Тысячелетия назад фараон верил, что золото обеспечит ему бессмертие. В XXI веке это золото стало жертвой человеческой алчности.

Археолог доктор Халед Хассан из Каирского университета подытожил:

"Каждый утерянный артефакт — это не просто металл или камень. Это страница истории, которую невозможно переписать. Мы должны защищать прошлое не только от воров, но и от равнодушия".

Практические рекомендации путешественникам

  • Документы: всегда имейте ксерокопию паспорта; оригинал храните в сейфе отеля.

  • Деньги: используйте мелкие купюры и не демонстрируйте крупные суммы.

  • Вода: пейте только бутилированную, избегайте льда и уличной еды без термообработки.

  • Одежда: в Каире и Луксоре предпочтительно носить закрытые плечи и колени.

  • Транспорт: договаривайтесь о цене с таксистом заранее или пользуйтесь приложениями.

  • Фото: не фотографируйте военных, полицейских и объекты инфраструктуры.

FAQ — частые вопросы о путешествиях в Египет

Безопасно ли путешествовать по Египту сейчас?
Да, основные туристические зоны (Каир, Гиза, Луксор, Асуан, Хургада, Шарм-эль-Шейх) считаются безопасными. Опасные регионы — Синай и западная пустыня.

Можно ли пользоваться банковскими картами?
Да, но в мелких лавках и на рынках предпочитают наличные. Лучше иметь запас мелких купюр.

Нужна ли виза гражданам России?
Да, но можно оформить её онлайн или по прилёту. С 2024 года активно обсуждается введение безвизового режима для туристических групп.

Насколько строгие культурные нормы?
В туристических зонах атмосфера свободная, но вне отелей стоит проявлять уважение к местным обычаям: избегать откровенной одежды и громкого поведения.

Что делать при конфликте с местными или полицией?
Сохраняйте спокойствие, не повышайте голос, не давайте взятку. При необходимости обращайтесь в консульство своей страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
