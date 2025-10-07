Turkish Airlines играет с нервами: хаос в Анталье — пассажиры в панике ждут рейсы в Россию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Туризм

Сотни российских туристов в аэропорту Антальи столкнулись с многократными задержками вылетов в Москву и Санкт-Петербург. Как сообщили в "горячей линии" авиакомпании Turkish Airlines, изменения в расписании связаны с внутренними "операционными корректировками".

Самолёт
Фото: commons.wikimedia.org by 衛兵隊衛士, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Самолёт

Официальное объяснение перевозчика

Представитель Turkish Airlines подчеркнула, что речь идёт не о технических проблемах, а о временных изменениях в структуре рейсов.

"Сегодня утром мы ввели операционные изменения в рейсах из Антальи в российские города. На некоторых маршрутах будут замещающие рейсы с новыми номерами. Пассажиры были проинформированы об этом по SMS и электронной почте", — заявила представитель компании.

По данным РИА Новости, речь идёт о нескольких рейсах в крупнейшие российские города, включая Москву и Санкт-Петербург.

Что происходит в аэропорту

Пассажирам задержанных рейсов предложили пройти повторные формальности. Туристам нужно сдать покупки из дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. После этого на специальных стойках им выдают ваучеры и информацию о трансфере до гостиниц.

Как уточняет корреспондент агентства, аналогичная процедура будет проведена и для остальных четырёх рейсов, находящихся в ожидании.

Когда возобновятся вылеты

По предварительной информации, обновлённое расписание вылетов должно появиться в течение ближайших часов. Перевозчик просит пассажиров следить за уведомлениями, направляемыми на электронную почту и в SMS.

В Turkish Airlines заверили, что все пассажиры будут доставлены к месту назначения в кратчайшие сроки и смогут использовать выданные ваучеры на питание и проживание до вылета.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
