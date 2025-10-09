Солнце против шторма: когда Вьетнам встречает туристов с лучшей стороны и дарит райский отдых

Вьетнам — одно из тех направлений, где от выбора сезона зависит всё: и настроение, и впечатления, и даже безопасность. Пляжи Нячанга, уличные рынки Дананга, джунгли Фонгня-Кебанг — всё это может оказаться под проливным дождём, если выбрать неудачное время года. Поэтому к планированию поездки стоит подойти с особым вниманием.
Страна вытянута с севера на юг более чем на 1600 километров, и погода в разных регионах сильно различается.
Север, включая Ханой и бухту Халонг, отличается континентальным климатом — зимой здесь может быть прохладно, а летом жарко и влажно.
Центральная часть (Дананг, Хюэ) подвержена тайфунам и резким перепадам температур.
Южный Вьетнам (Нячанг, Фантьет, остров Фукуок) живёт по тропическим законам: сухой сезон сменяется дождливым без промежуточных стадий.
"Планируя поездку, важно понимать: во Вьетнаме нет универсального времени, когда везде идеально", — отмечает тревел-блогер.
С ноября по март на большей части страны наступает сезон дождей.
Он приносит пасмурное небо, постоянную влажность и затяжные ливни. Температура воздуха может опускаться до +18 °C в северных провинциях, а влажность нередко превышает 90%.
В это время стоит избегать длительных поездок — особенно в центральные регионы, где нередки штормы и наводнения. В домах и отелях появляется сырость и плесень, а пляжный отдых становится невозможным: море бурлит, а солнце почти не выходит.
Кроме того, в этот период активизируются комары, переносящие вирус денге. Болезнь сопровождается высокой температурой и слабостью, поэтому стоит позаботиться о защите от укусов.
Если вам кажется, что летом во Вьетнаме рай, то это лишь наполовину верно. Да, солнце яркое, море тёплое, но дневная температура может подниматься выше +35 °C, а уровень ультрафиолета — один из самых высоких в Азии.
Прогулки в полдень превращаются в испытание, а экскурсии по древним храмам быстро утомляют. К тому же влажность делает жару почти невыносимой. Туристы нередко жалуются на тепловые удары и ожоги даже при коротком пребывании на солнце.
Оптимальным временем для отдыха считается период с апреля по май и сентябрь — начало октября.
В это время:
Весной особенно красив юг страны — в это время расцветают фруктовые деревья, а к осени в центральной части Вьетнама вода в море прогревается лучше всего.
|Период
|Характер погоды
|Регион
|Что стоит делать
|Что избегать
|Ноябрь — март
|Ливни, влажность, прохлада
|Центральный, северный
|Экскурсии по музеям, кухня
|Пляжи, длительные поездки
|Апрель — май
|Тёплая, солнечная погода
|Вся страна
|Пляжный отдых, серфинг
|Только избегать полуденного солнца
|Июнь — август
|Зной, высокая влажность
|Юг и центр
|Отдых на побережье, дайвинг
|Городские прогулки днём
|Сентябрь — октябрь
|Умеренно тепло, редкие дожди
|Север, побережье
|Комфортный отдых
|Тайфуны (иногда в октябре)
|Сезон
|Плюсы
|Минусы
|Весна
|Тёплое море, умеренные цены
|Туристов становится больше
|Лето
|Сочные фрукты, активный дайвинг
|Сильная жара
|Осень
|Красивые закаты, низкая влажность
|Возможны тайфуны
|Зима
|Низкие цены, экскурсии
|Ливни, пасмурная погода
С апреля по май или в сентябре, когда море спокойное и не слишком жарко.
Используйте репелленты, носите одежду с длинными рукавами, выбирайте жильё с сетками.
В среднем +26…+30 °C круглый год, но в сезон дождей купание небезопасно из-за волн.
Если отпуск выпадает только на зиму — выбирайте южный Вьетнам. Курорты Фантьет и Фукуок в это время остаются солнечными, а сезон дождей уже закончился. Здесь можно насладиться морем, попробовать местные фрукты и даже заняться кайтсерфингом. Главное — избегать центрального побережья, где ливни задерживаются дольше.
Во Вьетнаме важно не просто выбрать красивый курорт, но и попасть в правильный сезон.
Весна и ранняя осень — идеальное время, когда страна раскрывает своё очарование без жары и дождей.
Если учесть особенности климата, позаботиться о защите от солнца и насекомых, Вьетнам подарит вам тот самый отдых из рекламных открыток — с бирюзовым морем, белым песком и вечным летом.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.