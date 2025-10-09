Солнце против шторма: когда Вьетнам встречает туристов с лучшей стороны и дарит райский отдых

Вьетнам — одно из тех направлений, где от выбора сезона зависит всё: и настроение, и впечатления, и даже безопасность. Пляжи Нячанга, уличные рынки Дананга, джунгли Фонгня-Кебанг — всё это может оказаться под проливным дождём, если выбрать неудачное время года. Поэтому к планированию поездки стоит подойти с особым вниманием.

Фото: commons.wikimedia.org by Leonid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Нячанг

Климат и особенности регионов

Страна вытянута с севера на юг более чем на 1600 километров, и погода в разных регионах сильно различается.

Север, включая Ханой и бухту Халонг, отличается континентальным климатом — зимой здесь может быть прохладно, а летом жарко и влажно.

Центральная часть (Дананг, Хюэ) подвержена тайфунам и резким перепадам температур.

Южный Вьетнам (Нячанг, Фантьет, остров Фукуок) живёт по тропическим законам: сухой сезон сменяется дождливым без промежуточных стадий.

"Планируя поездку, важно понимать: во Вьетнаме нет универсального времени, когда везде идеально", — отмечает тревел-блогер.

Сезон дождей: с ноября по март

С ноября по март на большей части страны наступает сезон дождей.

Он приносит пасмурное небо, постоянную влажность и затяжные ливни. Температура воздуха может опускаться до +18 °C в северных провинциях, а влажность нередко превышает 90%.

В это время стоит избегать длительных поездок — особенно в центральные регионы, где нередки штормы и наводнения. В домах и отелях появляется сырость и плесень, а пляжный отдых становится невозможным: море бурлит, а солнце почти не выходит.

Кроме того, в этот период активизируются комары, переносящие вирус денге. Болезнь сопровождается высокой температурой и слабостью, поэтому стоит позаботиться о защите от укусов.

Сезон жары: с июня по август

Если вам кажется, что летом во Вьетнаме рай, то это лишь наполовину верно. Да, солнце яркое, море тёплое, но дневная температура может подниматься выше +35 °C, а уровень ультрафиолета — один из самых высоких в Азии.

Прогулки в полдень превращаются в испытание, а экскурсии по древним храмам быстро утомляют. К тому же влажность делает жару почти невыносимой. Туристы нередко жалуются на тепловые удары и ожоги даже при коротком пребывании на солнце.

Лучшее время для поездки

Оптимальным временем для отдыха считается период с апреля по май и сентябрь — начало октября.

В это время:

температура комфортная — +26…+30 °C,

дожди кратковременные,

море спокойное,

меньше туристов и умеренные цены.

Весной особенно красив юг страны — в это время расцветают фруктовые деревья, а к осени в центральной части Вьетнама вода в море прогревается лучше всего.

Таблица: сезоны во Вьетнаме

Период Характер погоды Регион Что стоит делать Что избегать Ноябрь — март Ливни, влажность, прохлада Центральный, северный Экскурсии по музеям, кухня Пляжи, длительные поездки Апрель — май Тёплая, солнечная погода Вся страна Пляжный отдых, серфинг Только избегать полуденного солнца Июнь — август Зной, высокая влажность Юг и центр Отдых на побережье, дайвинг Городские прогулки днём Сентябрь — октябрь Умеренно тепло, редкие дожди Север, побережье Комфортный отдых Тайфуны (иногда в октябре)

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать тур в декабре.

Последствие: отпуск под дождём и затопленные пляжи.

Альтернатива: перенесите поездку на весну.

Ошибка: пренебречь средствами от насекомых.

Последствие: риск заражения вирусом денге.

Альтернатива: используйте репелленты и москитные сетки.

Ошибка: выбирать самые дешёвые отели в сезон дождей.

Последствие: высокая влажность и плесень в номерах.

Альтернатива: бронируйте проверенные апартаменты с кондиционером и вентиляцией.

Советы шаг за шагом

Выберите регион по сезону. Зимой — южные курорты, весной и осенью — центр, летом — север. Проверяйте прогноз перед поездкой. Тайфуны во Вьетнаме случаются внезапно. Берите лёгкую одежду из хлопка, головной убор и солнцезащитный крем. Закладывайте дни отдыха после прилёта, чтобы адаптироваться к влажности. Используйте средства от комаров, особенно вечером и возле водоёмов.

Плюсы и минусы отдыха по сезонам

Сезон Плюсы Минусы Весна Тёплое море, умеренные цены Туристов становится больше Лето Сочные фрукты, активный дайвинг Сильная жара Осень Красивые закаты, низкая влажность Возможны тайфуны Зима Низкие цены, экскурсии Ливни, пасмурная погода

Мифы и правда

Миф: во Вьетнаме всегда жарко.

Правда: в северных регионах зимой может быть всего +15 °C.

Миф: дожди идут целый день.

Правда: в межсезонье они кратковременны и тёплые.

Миф: вирус денге встречается только в джунглях.

Правда: случаи фиксируются даже в городах.

FAQ

Когда лучше ехать во Вьетнам для пляжного отдыха?

С апреля по май или в сентябре, когда море спокойное и не слишком жарко.

Как защититься от комаров во время поездки?

Используйте репелленты, носите одежду с длинными рукавами, выбирайте жильё с сетками.

Какая температура воды во Вьетнаме?

В среднем +26…+30 °C круглый год, но в сезон дождей купание небезопасно из-за волн.

А что если всё-таки поехать зимой?

Если отпуск выпадает только на зиму — выбирайте южный Вьетнам. Курорты Фантьет и Фукуок в это время остаются солнечными, а сезон дождей уже закончился. Здесь можно насладиться морем, попробовать местные фрукты и даже заняться кайтсерфингом. Главное — избегать центрального побережья, где ливни задерживаются дольше.

Во Вьетнаме важно не просто выбрать красивый курорт, но и попасть в правильный сезон.

Весна и ранняя осень — идеальное время, когда страна раскрывает своё очарование без жары и дождей.

Если учесть особенности климата, позаботиться о защите от солнца и насекомых, Вьетнам подарит вам тот самый отдых из рекламных открыток — с бирюзовым морем, белым песком и вечным летом.