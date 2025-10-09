38 тысяч пассажиров в день: короткий перелёт побил мировой рекорд и обошёл мегамаршруты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Иногда самые удивительные рекорды устанавливаются там, где их никто не ждёт. Оказалось, что крупнейший по пассажиропотоку маршрут в мире — вовсе не между мегаполисами или континентами, а внутри одной страны. Речь идёт о коротком рейсе между Сеулом и островом Чеджу в Южной Корее.

Перелет Сеул–Чеджу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перелет Сеул–Чеджу

Маршрут-рекордсмен

Перелёт между столицей Южной Кореи и островом Чеджу — это всего 450 километров или примерно час полёта. Тем не менее, ежегодно этот маршрут выбирают более 14 миллионов пассажиров.
Если перевести в ежедневные цифры — это около 38 тысяч человек в день и вылет каждые 6-7 минут.

"Рейс Сеул-Чеджу обслуживается одновременно несколькими авиакомпаниями и остаётся мировым лидером по количеству перелётов", — отметили в Ассоциации международного воздушного транспорта (IATA).

Почему именно Чеджу

Причина популярности проста: остров Чеджу — главный курорт Южной Кореи, куда стекаются миллионы туристов, особенно летом. Его называют "корейскими Гавайями": мягкий климат, вулканические пляжи, чайные плантации и водопады делают его идеальным направлением для отдыха.

Главная особенность — отсутствие альтернативных путей.

  • Поезда туда не ходят.
  • Мостов с материком нет.
  • Паромы курсируют нерегулярно.

В результате самолёт остаётся единственным быстрым и удобным способом попасть на остров.

Сравнение с другими маршрутами

Маршрут Страна Длина рейса Пассажиров в год Особенности
Сеул-Чеджу Южная Корея 450 км 14 млн Самый загруженный в мире
Токио-Осака Япония 500 км 9,7 млн Конкуренция с скоростными поездами
Нью-Йорк-Лос-Анджелес США 3970 км 6,9 млн Один из самых прибыльных
Дубай-Лондон ОАЭ-Великобритания 5500 км 5,5 млн Международный бизнес-маршрут
Джакарта-Бали Индонезия 960 км 8,8 млн Популярный туристический рейс

Как выглядит типичный день на маршруте

Утро на аэродроме Гимпо, откуда вылетают рейсы на Чеджу, напоминает муравейник: самолёты взлетают каждые несколько минут, а в залах ожидания всегда людно.
Пассажиры — не только туристы, но и бизнесмены, студенты и местные жители, для которых перелёт — часть повседневной жизни.

Большинство авиакомпаний предлагают лоукост-тарифы, и стоимость билета начинается от 30-40 долларов в одну сторону. Это делает перелёт доступным даже для коротких уикендов на море.

Почему рейс стал легендарным

Популярность маршрута Сеул-Чеджу объясняется не только логистикой, но и культурой отдыха в Южной Корее.
Жители страны предпочитают частые короткие отпуска, а Чеджу — место, куда можно улететь буквально "после работы". Пляжи, спа-комплексы, вулкан Халласан и свежие морепродукты — всё это притягивает туристов круглый год.

"На Чеджу летают как москвичи в Сочи, только рейсов в десятки раз больше", — шутят южнокорейские СМИ.

Экономический эффект

Туризм — основа экономики острова. Более 80% его дохода связано с приёмом гостей. В аэропорту Чеджу ежедневно обслуживается до 600 взлётов и посадок, а местные авиалинии соревнуются за каждое кресло.
В результате этот короткий маршрут обгоняет по трафику даже крупнейшие международные направления мира.

Топ-5 самых загруженных внутренних рейсов

  1. Сеул — Чеджу (Южная Корея) — 14 млн пассажиров.
  2. Мельбурн — Сидней (Австралия) — 9 млн пассажиров.
  3. Джакарта — Денпасар (Индонезия) — 8,8 млн пассажиров.
  4. Токио — Саппоро (Япония) — 8,6 млн пассажиров.
  5. Фукуока — Токио (Япония) — 8,2 млн пассажиров.

Эти данные отражают устойчивый интерес к коротким перелётам, несмотря на развитие скоростных железных дорог.

Советы путешественникам

  • Бронируйте заранее. На популярных маршрутах билеты быстро заканчиваются.
  • Выбирайте утренние рейсы. Они реже задерживаются.
  • Садитесь у окна. Вид на вулкан Халласан и побережье Чеджу — один из самых живописных в Азии.
  • Не ограничивайтесь пляжем. На острове множество природных парков и чайных плантаций.

А что если сделать перелёт ещё короче?

Интересно, что самый короткий коммерческий рейс в мире — это перелёт между островами Вестрей и Папа-Вестрей в Шотландии. Его длина всего 2,7 километра, а время полёта — 1,5 минуты.
Но по объёму пассажиров до корейского рекордсмена ему, конечно, далеко.

Мифы и правда

  • Миф: внутренние рейсы всегда убыточны.
  • Правда: маршрут Сеул-Чеджу приносит миллиардные доходы авиакомпаниям.
  • Миф: короткие перелёты вредны для экологии.
  • Правда: Южная Корея активно внедряет самолёты на биотопливе и компенсирует выбросы.
  • Миф: остров можно объехать за день.
  • Правда: Чеджу больше, чем кажется — его площадь сравнима с половиной Кипра.

FAQ

Сколько длится перелёт Сеул-Чеджу?

Около 1 часа, включая взлёт и посадку.

Сколько стоит билет?

От 30 до 100 долларов в зависимости от сезона и авиакомпании.

Можно ли добраться паромом?

Да, но он идёт 12-15 часов, и его часто отменяют из-за погоды.

Маршрут Сеул-Чеджу — пример того, как короткий перелёт способен объединить миллионы людей и стать двигателем экономики. Это не просто транспортное сообщение, а целая культурная традиция: каждый кореец хотя бы раз в жизни летал на этот остров.
И пока другие страны развивают сверхдальние маршруты, Южная Корея продолжает удерживать мировой рекорд — на расстоянии всего 450 километров.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
