38 тысяч пассажиров в день: короткий перелёт побил мировой рекорд и обошёл мегамаршруты

Иногда самые удивительные рекорды устанавливаются там, где их никто не ждёт. Оказалось, что крупнейший по пассажиропотоку маршрут в мире — вовсе не между мегаполисами или континентами, а внутри одной страны. Речь идёт о коротком рейсе между Сеулом и островом Чеджу в Южной Корее.
Перелёт между столицей Южной Кореи и островом Чеджу — это всего 450 километров или примерно час полёта. Тем не менее, ежегодно этот маршрут выбирают более 14 миллионов пассажиров.
Если перевести в ежедневные цифры — это около 38 тысяч человек в день и вылет каждые 6-7 минут.
"Рейс Сеул-Чеджу обслуживается одновременно несколькими авиакомпаниями и остаётся мировым лидером по количеству перелётов", — отметили в Ассоциации международного воздушного транспорта (IATA).
Причина популярности проста: остров Чеджу — главный курорт Южной Кореи, куда стекаются миллионы туристов, особенно летом. Его называют "корейскими Гавайями": мягкий климат, вулканические пляжи, чайные плантации и водопады делают его идеальным направлением для отдыха.
Главная особенность — отсутствие альтернативных путей.
В результате самолёт остаётся единственным быстрым и удобным способом попасть на остров.
|Маршрут
|Страна
|Длина рейса
|Пассажиров в год
|Особенности
|Сеул-Чеджу
|Южная Корея
|450 км
|14 млн
|Самый загруженный в мире
|Токио-Осака
|Япония
|500 км
|9,7 млн
|Конкуренция с скоростными поездами
|Нью-Йорк-Лос-Анджелес
|США
|3970 км
|6,9 млн
|Один из самых прибыльных
|Дубай-Лондон
|ОАЭ-Великобритания
|5500 км
|5,5 млн
|Международный бизнес-маршрут
|Джакарта-Бали
|Индонезия
|960 км
|8,8 млн
|Популярный туристический рейс
Утро на аэродроме Гимпо, откуда вылетают рейсы на Чеджу, напоминает муравейник: самолёты взлетают каждые несколько минут, а в залах ожидания всегда людно.
Пассажиры — не только туристы, но и бизнесмены, студенты и местные жители, для которых перелёт — часть повседневной жизни.
Большинство авиакомпаний предлагают лоукост-тарифы, и стоимость билета начинается от 30-40 долларов в одну сторону. Это делает перелёт доступным даже для коротких уикендов на море.
Популярность маршрута Сеул-Чеджу объясняется не только логистикой, но и культурой отдыха в Южной Корее.
Жители страны предпочитают частые короткие отпуска, а Чеджу — место, куда можно улететь буквально "после работы". Пляжи, спа-комплексы, вулкан Халласан и свежие морепродукты — всё это притягивает туристов круглый год.
"На Чеджу летают как москвичи в Сочи, только рейсов в десятки раз больше", — шутят южнокорейские СМИ.
Туризм — основа экономики острова. Более 80% его дохода связано с приёмом гостей. В аэропорту Чеджу ежедневно обслуживается до 600 взлётов и посадок, а местные авиалинии соревнуются за каждое кресло.
В результате этот короткий маршрут обгоняет по трафику даже крупнейшие международные направления мира.
Эти данные отражают устойчивый интерес к коротким перелётам, несмотря на развитие скоростных железных дорог.
Интересно, что самый короткий коммерческий рейс в мире — это перелёт между островами Вестрей и Папа-Вестрей в Шотландии. Его длина всего 2,7 километра, а время полёта — 1,5 минуты.
Но по объёму пассажиров до корейского рекордсмена ему, конечно, далеко.
Около 1 часа, включая взлёт и посадку.
От 30 до 100 долларов в зависимости от сезона и авиакомпании.
Да, но он идёт 12-15 часов, и его часто отменяют из-за погоды.
Маршрут Сеул-Чеджу — пример того, как короткий перелёт способен объединить миллионы людей и стать двигателем экономики. Это не просто транспортное сообщение, а целая культурная традиция: каждый кореец хотя бы раз в жизни летал на этот остров.
И пока другие страны развивают сверхдальние маршруты, Южная Корея продолжает удерживать мировой рекорд — на расстоянии всего 450 километров.
