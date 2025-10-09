Миллионы на песке: сколько стоит настоящая роскошь под турецким солнцем и кто может себе позволить

Казалось бы, отдых в Турции давно стал массовым, но летом 2025 года одна из турпоездок побила все рекорды. Туристы решили не экономить и выбрали по-настоящему королевский формат отпуска.
Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, самой дорогой путёвкой этого сезона стала поездка стоимостью 34 миллиона рублей.
Путешествие приобрела компания из шести человек, решившая провести целый месяц на частной вилле класса "люкс".
"Гости жили на отдельной территории с собственным бассейном, шеф-поваром и обслуживанием 24/7", — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
По сути, туристы арендовали мини-курорт с приватным пляжем и персоналом, что объясняет внушительный ценник. В такую сумму входят проживание, обслуживание, трансфер и премиальные экскурсии по побережью.
Если говорить о внутреннем туризме, то лидером по стоимости стала поездка на Байкал.
Семья из четырёх человек заплатила 4,3 миллиона рублей за восьмидневный тур — и это без учёта перелёта.
Путешественники разместились в пятизвёздочном отеле на берегу озера, посетили остров Ольхон и отправились в круиз по самым живописным бухтам. Тур включал индивидуального гида, дегустации байкальской кухни и программу с мастер-классами по рыбалке.
"Внутренние туры класса "премиум" становятся всё популярнее, особенно среди семейных туристов", — добавила Ломидзе.
|Направление
|Кол-во туристов
|Стоимость
|Продолжительность
|Особенности тура
|Турция
|6 человек
|34 млн ₽
|30 дней
|Частная вилла, персональный шеф, трансфер, SPA
|Байкал (Россия)
|4 человека
|4,3 млн ₽
|8 дней
|Отель 5★, круиз, гид, гастротур
|Россия (въездной тур)
|1 человек
|$31 000
|7 дней
|Катание на танках, VIP-программа для гостей из ОАЭ
Не менее интересные цифры оказались в сегменте въездного туризма.
Самыми щедрыми гостями оказались путешественники из арабских стран. Они приобрели тур по России с катанием на танках и эксклюзивной военной программой. Стоимость приключения составила $31 000 на человека (около 2,8 млн рублей).
Такой формат особенно популярен среди туристов из Ближнего Востока: в программу входят полёты на вертолёте, стрельба на полигоне и ужин в ресторане с видом на Кремль.
По словам экспертов, состоятельные туристы всё чаще выбирают индивидуальные маршруты, а не массовые туры.
Это объясняется сразу несколькими факторами:
Растёт и доля корпоративных клиентов: многие компании бронируют элитные виллы для тимбилдингов и закрытых деловых встреч.
|Плюсы
|Минусы
|Максимальный комфорт и индивидуальный подход
|Высокая стоимость
|Безопасность и приватность
|Ограниченное число доступных предложений
|Возможность уникальных впечатлений
|Требуется тщательная организация
Интересно, что многие туристы, побывавшие на дорогих курортах, спустя время возвращаются к более спокойным форматам — треккингам, этнотурам и спа-отдыхам.
Специалисты отмечают: мода на "тихий люкс" — отдых без излишеств, но с продуманными деталями — становится новым трендом 2026 года.
От 1,5 до 5 млн рублей, в зависимости от страны, длительности и уровня сервиса.
Проживание, питание, индивидуальный трансфер, услуги консьержа и личного гида.
Из-за уникальных программ — катание на танках, северное сияние, арктические круизы и этнотуры.
Лето 2025 года подтвердило: россияне готовы тратить большие деньги на яркие впечатления. От вилл в Турции до экскурсий на Байкале и военных сафари для арабских гостей — туризм класса "люкс" становится не исключением, а частью нового стиля путешествий.
Главное, чтобы за высокой ценой стояло качество, эмоции и ощущение уникальности — то, ради чего люди и едут на другой конец света.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.