Россия открывает новую дверь на Восток — шаг, который изменит миллионы туристических маршрутов

6:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия продолжает расширять туристическую и экономическую взаимосвязь с ключевыми партнёрами в Азии и на Ближнем Востоке. В ближайшее время страна введёт безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Соответствующие планы отражены в материалах стратегической сессии по развитию туризма в РФ, состоявшейся 7 октября.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Туризм в России

Новые возможности для путешествий и бизнеса

Снятие визовых барьеров — один из приоритетов государственной стратегии в сфере туризма. По данным представленных материалов, соглашения о взаимной отмене виз с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией планируется реализовать в ближайшие месяцы.

"Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время", — приводятся слова из документа, представленного на стратегической сессии.

Упрощение визовых процедур уже показало эффективность: по оценкам экспертов, за последний год Россия привлекла дополнительно около 2 млн иностранных туристов из стран, где действуют электронные визы или соглашения о безвизовом въезде. Теперь география расширяется, и акцент делается на странах с растущим выездным туризмом.

Китай — первый в списке

Особое внимание уделяется Китаю, который остаётся крупнейшим источником иностранных туристов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет сайт Известия. Уже с 15 сентября Китай ввёл безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. Этот шаг стал зеркальным ответом на усилия Москвы по укреплению туристических и деловых связей.

"С 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан РФ с обычным загранпаспортом до 30 дней", — заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По его словам, инициатива направлена на содействие взаимным поездкам граждан Китая, России и других стран, что создаёт благоприятные условия для туристического и экономического обмена.

Что говорит российская сторона

МИД России подтвердил, что переговоры по безвизовому въезду для граждан Китая находятся в активной фазе. Сейчас в стране действуют электронные визы, позволяющие оформить въезд за считанные дни через интернет, без обращения в консульства.

"Россия ведет проработку вопроса о введении безвизового режима для граждан Китая. Сейчас действуют электронные визы, есть возможность их оперативно оформить", — пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такие меры упрощают поездки как для туристов, так и для представителей бизнеса, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями.

Прогноз до 2030 года

Согласно стратегии развития туризма, к 2030 году Россия планирует увеличить количество иностранных туристических поездок на 11 млн. Это почти вдвое больше нынешнего показателя, который составляет около 5 млн визитов в год. Ключевым фактором роста станет именно упрощение визового режима и развитие инфраструктуры для приёма гостей.

Эксперты отрасли считают, что безвиз с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией способен вывести Россию в число популярных направлений для путешественников из Азии. Спрос на культурные и природные маршруты, а также на зимний отдых в России, стабильно растёт. Особенно высок интерес к Санкт-Петербургу, Москве, Байкалу, Камчатке и Сочи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: затягивание с визовыми соглашениями с азиатскими странами.

Последствие: потеря туристического потока и упущенные доходы для бизнеса.

Альтернатива: быстрая реализация безвизовых договорённостей и развитие электронных визовых сервисов.

Плюсы и минусы безвизового режима

Плюсы Минусы Рост турпотока и валютных поступлений Повышенная нагрузка на инфраструктуру крупных городов Укрепление деловых и культурных связей Необходимость усиления миграционного контроля Упрощение логистики для туристов и компаний Риск роста нелегального трудоустройства

Экономисты отмечают, что положительный эффект перевешивает возможные риски: иностранцы тратят на путешествия в России в среднем до $1,200 за поездку, а деловые визиты создают новые экспортные возможности.

Советы для туристов

Проверять сроки действия загранпаспорта — он должен быть действителен не менее шести месяцев. При поездке в Китай или Малайзию уточнять правила въезда и пребывания: несмотря на безвиз, могут действовать ограничения по целям визита. Сохранять копии билетов и бронирований — это ускоряет прохождение пограничного контроля. Использовать электронные визовые платформы (например, e-visa.gov.ru) до полного вступления в силу соглашений. При планировании поездки в Саудовскую Аравию учитывать культурные и религиозные особенности страны.

А что если соглашение не вступит в силу

В случае задержки ратификации безвизовых соглашений продолжат действовать электронные визы, которые уже сейчас доступны гражданам 55 стран, включая Китай и Малайзию. Они позволяют оформить въезд за 4 дня без личного посещения посольства.

Таким образом, даже временная пауза не станет преградой для международного туризма.

Мифы и правда

Миф 1. Безвизовый режим приведёт к наплыву нелегалов.

Правда. Соглашения предусматривают обмен миграционными данными и автоматический контроль въезда и выезда.

Миф 2. Россия теряет доход из-за отказа от визовых сборов.

Правда. Увеличение числа туристов компенсирует потери за счёт расходов гостей внутри страны.

Миф 3. Безвиз действует для всех категорий поездок.

Правда. Он распространяется только на туристические и краткосрочные деловые визиты — длительное пребывание требует стандартного разрешения.