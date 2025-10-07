Россия открывает новую дверь на Восток — шаг, который изменит миллионы туристических маршрутов

Россия продолжает расширять туристическую и экономическую взаимосвязь с ключевыми партнёрами в Азии и на Ближнем Востоке. В ближайшее время страна введёт безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Соответствующие планы отражены в материалах стратегической сессии по развитию туризма в РФ, состоявшейся 7 октября.
Снятие визовых барьеров — один из приоритетов государственной стратегии в сфере туризма. По данным представленных материалов, соглашения о взаимной отмене виз с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией планируется реализовать в ближайшие месяцы.
"Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время", — приводятся слова из документа, представленного на стратегической сессии.
Упрощение визовых процедур уже показало эффективность: по оценкам экспертов, за последний год Россия привлекла дополнительно около 2 млн иностранных туристов из стран, где действуют электронные визы или соглашения о безвизовом въезде. Теперь география расширяется, и акцент делается на странах с растущим выездным туризмом.
Особое внимание уделяется Китаю, который остаётся крупнейшим источником иностранных туристов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет сайт Известия. Уже с 15 сентября Китай ввёл безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. Этот шаг стал зеркальным ответом на усилия Москвы по укреплению туристических и деловых связей.
"С 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан РФ с обычным загранпаспортом до 30 дней", — заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
По его словам, инициатива направлена на содействие взаимным поездкам граждан Китая, России и других стран, что создаёт благоприятные условия для туристического и экономического обмена.
МИД России подтвердил, что переговоры по безвизовому въезду для граждан Китая находятся в активной фазе. Сейчас в стране действуют электронные визы, позволяющие оформить въезд за считанные дни через интернет, без обращения в консульства.
"Россия ведет проработку вопроса о введении безвизового режима для граждан Китая. Сейчас действуют электронные визы, есть возможность их оперативно оформить", — пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Такие меры упрощают поездки как для туристов, так и для представителей бизнеса, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями.
Согласно стратегии развития туризма, к 2030 году Россия планирует увеличить количество иностранных туристических поездок на 11 млн. Это почти вдвое больше нынешнего показателя, который составляет около 5 млн визитов в год. Ключевым фактором роста станет именно упрощение визового режима и развитие инфраструктуры для приёма гостей.
Эксперты отрасли считают, что безвиз с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией способен вывести Россию в число популярных направлений для путешественников из Азии. Спрос на культурные и природные маршруты, а также на зимний отдых в России, стабильно растёт. Особенно высок интерес к Санкт-Петербургу, Москве, Байкалу, Камчатке и Сочи.
Ошибка: затягивание с визовыми соглашениями с азиатскими странами.
Последствие: потеря туристического потока и упущенные доходы для бизнеса.
Альтернатива: быстрая реализация безвизовых договорённостей и развитие электронных визовых сервисов.
|Плюсы
|Минусы
|Рост турпотока и валютных поступлений
|Повышенная нагрузка на инфраструктуру крупных городов
|Укрепление деловых и культурных связей
|Необходимость усиления миграционного контроля
|Упрощение логистики для туристов и компаний
|Риск роста нелегального трудоустройства
Экономисты отмечают, что положительный эффект перевешивает возможные риски: иностранцы тратят на путешествия в России в среднем до $1,200 за поездку, а деловые визиты создают новые экспортные возможности.
Проверять сроки действия загранпаспорта — он должен быть действителен не менее шести месяцев.
При поездке в Китай или Малайзию уточнять правила въезда и пребывания: несмотря на безвиз, могут действовать ограничения по целям визита.
Сохранять копии билетов и бронирований — это ускоряет прохождение пограничного контроля.
Использовать электронные визовые платформы (например, e-visa.gov.ru) до полного вступления в силу соглашений.
При планировании поездки в Саудовскую Аравию учитывать культурные и религиозные особенности страны.
В случае задержки ратификации безвизовых соглашений продолжат действовать электронные визы, которые уже сейчас доступны гражданам 55 стран, включая Китай и Малайзию. Они позволяют оформить въезд за 4 дня без личного посещения посольства.
Таким образом, даже временная пауза не станет преградой для международного туризма.
Миф 1. Безвизовый режим приведёт к наплыву нелегалов.
Правда. Соглашения предусматривают обмен миграционными данными и автоматический контроль въезда и выезда.
Миф 2. Россия теряет доход из-за отказа от визовых сборов.
Правда. Увеличение числа туристов компенсирует потери за счёт расходов гостей внутри страны.
Миф 3. Безвиз действует для всех категорий поездок.
Правда. Он распространяется только на туристические и краткосрочные деловые визиты — длительное пребывание требует стандартного разрешения.
