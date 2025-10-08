Отдых до боя курантов: как сэкономить вдвое, выбрав правильные даты и поймав декабрьское затишье

Мечты о тёплом море и солнце зимой понятны каждому, но не всем удаётся улететь, не потратив ползарплаты. На деле всё проще: достаточно выбрать правильные даты — и отпуск обойдётся в разы дешевле.
Все знают, что цены на туры и авиабилеты взлетают к Новому году. Уже с конца ноября спрос растёт, и те, кто планирует вылет в последние дни декабря, вынуждены бронировать билеты ещё летом. Но есть короткий промежуток, когда всё наоборот — цены падают, а предложения становятся всё выгоднее.
С 10 по 25 декабря наступает "туристическое затишье" — период низкого сезона.
Люди выжидают перед праздниками, не спешат брать отпуска, а отели и авиакомпании остаются с незаполненными местами. Чтобы не потерять прибыль, они снижают цены и устраивают акции. В это время можно позволить себе путешествие, которое в другие даты стоило бы вдвое дороже.
Интересная альтернатива — Мальдивы. В "низкий" декабрьский период туда можно улететь по цене стандартного тура в Турцию, если бронировать заранее и выбрать не самый популярный остров.
|Страна
|Температура воздуха / воды
|Преимущества
|Средняя цена тура (7 ночей, 2 чел.)
|Таиланд
|+30 / +27 °C
|Без визы, сухой сезон, недорогое питание
|от 150 000 ₽
|ОАЭ
|+27 / +24 °C
|Комфорт, шопинг, короткий перелёт
|от 120 000 ₽
|Шри-Ланка
|+31 / +28 °C
|Фрукты, природа, спокойный отдых
|от 110 000 ₽
|Мальдивы
|+29 / +28 °C
|Идеальное море, уединение
|от 160 000 ₽
|Турция
|+18 / +19 °C
|Дешевле, но без пляжного сезона
|от 90 000 ₽
Даже если обстоятельства не позволяют вырваться за границу, короткий декабрьский отдых можно устроить и в России. Горные курорты Кавказа, Калининград, Карелия или Казань в это время тоже дешевле обычного, а атмосфера зимнего праздника — ничуть не хуже.
Каждый год всё больше путешественников открывают для себя прелести "низкого сезона". Правильный выбор дат позволяет увидеть новые страны, потратив минимум средств. Декабрьские путешествия становятся не только выгодными, но и по-настоящему комфортными — без толп туристов и с приятными бонусами от отелей.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.