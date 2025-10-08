Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова вновь высказалась о браке единственной дочери: ядовитый комментарий балерины
Бежевый больше не спасёт: новый тренд заставил забыть про нюд — теперь в моде вкус и темперамент
Пожелтевшие фары предали машину: домашний рецепт вернёт им свет за копейки
Несокрушаемые семена переживают огонь, мороз и навоз: кошмар под видом милого сорняка
Когда еда становится терапией: простое мясо включает в организме программу обновления
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Молчаливый крик позвоночника: как несколько движений в день избавляют спину от боли и усталости
Резкое заявление Барбары Брыльской: почему актриса отказалась от русского языка
Греция подарила миру белое золото: где попробовать сыр, о котором писал Гомер

Отдых до боя курантов: как сэкономить вдвое, выбрав правильные даты и поймав декабрьское затишье

3:53
Туризм

Мечты о тёплом море и солнце зимой понятны каждому, но не всем удаётся улететь, не потратив ползарплаты. На деле всё проще: достаточно выбрать правильные даты — и отпуск обойдётся в разы дешевле.

Бюджетный отдых в декабре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бюджетный отдых в декабре

Почему декабрь — золотое время для путешествий

Все знают, что цены на туры и авиабилеты взлетают к Новому году. Уже с конца ноября спрос растёт, и те, кто планирует вылет в последние дни декабря, вынуждены бронировать билеты ещё летом. Но есть короткий промежуток, когда всё наоборот — цены падают, а предложения становятся всё выгоднее.

С 10 по 25 декабря наступает "туристическое затишье" — период низкого сезона.

Люди выжидают перед праздниками, не спешат брать отпуска, а отели и авиакомпании остаются с незаполненными местами. Чтобы не потерять прибыль, они снижают цены и устраивают акции. В это время можно позволить себе путешествие, которое в другие даты стоило бы вдвое дороже.

Три безвизовых направления для зимнего отдыха

  • Таиланд — одно из самых популярных направлений. В декабре там сухой сезон: комфортная жара, чистое море и при этом умеренные цены на жильё.
  • Объединённые Арабские Эмираты — отличный вариант для тех, кто любит комфорт и шопинг. После 10 декабря многие отели в Дубае и Абу-Даби делают скидки до 30%.
  • Шри-Ланка — идеальна для спокойного отдыха. На юго-западном побережье в декабре солнечно, волны небольшие, а фрукты — в изобилии.

Интересная альтернатива — Мальдивы. В "низкий" декабрьский период туда можно улететь по цене стандартного тура в Турцию, если бронировать заранее и выбрать не самый популярный остров.

Сравнение популярных направлений декабря

Страна Температура воздуха / воды Преимущества Средняя цена тура (7 ночей, 2 чел.)
Таиланд +30 / +27 °C Без визы, сухой сезон, недорогое питание от 150 000 ₽
ОАЭ +27 / +24 °C Комфорт, шопинг, короткий перелёт от 120 000 ₽
Шри-Ланка +31 / +28 °C Фрукты, природа, спокойный отдых от 110 000 ₽
Мальдивы +29 / +28 °C Идеальное море, уединение от 160 000 ₽
Турция +18 / +19 °C Дешевле, но без пляжного сезона от 90 000 ₽

Советы, чтобы успеть поймать дешёвый тур

  1. Следите за динамикой цен на авиабилеты — приложения вроде Aviasales и Hopper показывают, когда ждать снижения.
  2. Бронируйте жильё напрямую на сайтах отелей: в декабре они часто предлагают промокоды.
  3. Избегайте вылетов в выходные — перелёт в середине недели почти всегда дешевле.
  4. Проверяйте "комбо-туры" с включённым перелётом и питанием: в низкий сезон туроператоры часто распродают остатки по минимальной цене.

А что если не получится поехать?

Даже если обстоятельства не позволяют вырваться за границу, короткий декабрьский отдых можно устроить и в России. Горные курорты Кавказа, Калининград, Карелия или Казань в это время тоже дешевле обычного, а атмосфера зимнего праздника — ничуть не хуже.

Каждый год всё больше путешественников открывают для себя прелести "низкого сезона". Правильный выбор дат позволяет увидеть новые страны, потратив минимум средств. Декабрьские путешествия становятся не только выгодными, но и по-настоящему комфортными — без толп туристов и с приятными бонусами от отелей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Последние материалы
Бежевый больше не спасёт: новый тренд заставил забыть про нюд — теперь в моде вкус и темперамент
Пожелтевшие фары предали машину: домашний рецепт вернёт им свет за копейки
Несокрушаемые семена переживают огонь, мороз и навоз: кошмар под видом милого сорняка
Когда еда становится терапией: простое мясо включает в организме программу обновления
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Молчаливый крик позвоночника: как несколько движений в день избавляют спину от боли и усталости
Резкое заявление Барбары Брыльской: почему актриса отказалась от русского языка
Греция подарила миру белое золото: где попробовать сыр, о котором писал Гомер
Воздух становится чище, чем после грозы: древний способ освежить дом без свечей и освежителей
Без этого гормона тренировки не работают — вот что важно знать о тестостероне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.