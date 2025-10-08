Американские авиалинии меняют подход к ручной клади: что стоит за новым решением

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:30
Туризм

Компания American Airlines объявила о переменах, которые сначала могут показаться странными, но на деле отражают стратегию, проверенную конкурентами. С 6 октября 2025 года авиакомпания начнёт демонтировать устройства для измерения ручной клади у всех выходов на посадку. Эти металлические рамки — постоянный источник споров между пассажирами и сотрудниками — исчезнут, хотя на стойках регистрации они останутся.

American Airlines Center
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
American Airlines Center

Компания утверждает, что делает это ради удобства клиентов, упрощая процесс посадки. Однако правила провоза багажа остаются прежними: ручная кладь не должна превышать 45 линейных дюймов, а каждому пассажиру разрешается одна сумка и один личный предмет.

"Мы продолжаем совершенствовать процесс посадки на борт, чтобы сделать его более удобным для наших клиентов", — говорится в памятке компании.

Как теперь будут проверять ручную кладь

После отмены рамок сотрудники у выхода на посадку будут определять размеры сумок "на глаз". Им рекомендовано руководствоваться здравым смыслом и, если возникают сомнения, принимать сторону пассажира. Это значит, что незначительные превышения по размерам — например, за счёт колёсиков или внешнего кармана — теперь не станут поводом для отказа в посадке.

На стойках регистрации рамки сохраняются, и именно там персонал должен обращать внимание на слишком крупные чемоданы. В памятке подчеркивается: лучше заранее выявить габаритную сумку в вестибюле, чем останавливать пассажира у выхода.

Почему компания решилась на это

На первый взгляд, решение выглядит нелогичным: ведь рамки помогают избежать споров. Но в действительности авиакомпания просто следует примеру United Airlines, которая отказалась от проверки размеров ручной клади на выходах ещё в 2020 году. Там это не вызвало заметных проблем, и American, похоже, решила повторить удачный опыт.

Кроме того, упростив контроль, компания рассчитывает сделать процесс посадки более плавным. Очереди у ворот часто становятся причиной задержек и раздражения — не только у пассажиров, но и у сотрудников. Теперь персонал сможет быстрее пропускать людей, не тратя время на споры о сантиметрах.

Сравнение: раньше и сейчас

Этап контроля Было раньше Стало теперь
На стойке регистрации Измерители обязательны Оставлены без изменений
У выхода на посадку Проверка рамками Проверка на глаз
В случае сомнений Решение в пользу правил Решение в пользу клиента
Дополнительные сумки Проверялись строго Требуют объединения с личным предметом

Советы путешественникам

  1. Перед поездкой убедитесь, что ваш чемодан соответствует стандарту — 45 линейных дюймов (22x14x9 дюймов).

  2. Если у вас есть сумка через плечо или рюкзак, упакуйте его внутрь основной ручной клади, чтобы избежать вопросов.

  3. Учитывайте, что сотрудники теперь ориентируются на визуальную оценку — не стоит злоупотреблять свободой и брать откровенно большие сумки.

  4. Если ваш багаж не помещается под сиденье, предложите сдать его в багаж до посадки — это ускорит процесс и избавит от лишних конфликтов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: взять чемодан, явно превышающий допустимый размер.
    Последствие: сумку могут не пустить в салон или потребовать оплату за сдачу.
    Альтернатива: использовать расширяемые модели ручной клади с регулируемыми стенками — например, от Samsonite или TravelPro.

  • Ошибка: полагаться на "мягкость" новых правил.
    Последствие: на стойке регистрации контроль всё ещё строгий.
    Альтернатива: заранее проверяйте размеры по шаблону авиакомпании — он указан на сайте American Airlines.

  • Ошибка: приносить три сумки — чемодан, рюкзак и сумку через плечо.
    Последствие: одну из них попросят сдать.
    Альтернатива: комбинированные модели, где рюкзак крепится на телескопическую ручку чемодана.

А что если сотрудник ошибётся?

Поскольку теперь оценка размеров субъективна, возможны спорные ситуации. В таких случаях пассажиру советуют спокойно напомнить о правиле "сомнение — в пользу клиента". Тем не менее авиакомпания подчёркивает, что окончательное решение остаётся за сотрудником у выхода.

Если вы считаете, что с вами поступили несправедливо, можно обратиться в службу поддержки через мобильное приложение American Airlines. Там фиксируются обращения по конкретным рейсам, и компания обещает рассматривать их в течение 48 часов.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы
Меньше споров и задержек у выхода Возможна субъективность решений
Ускоренная посадка Вероятность, что на борту не хватит места для сумок
Гибкость для пассажиров Недовольство у тех, кто соблюдает правила строго
Более доброжелательная атмосфера Возможное неравенство в отношении пассажиров

FAQ

Как теперь узнать, подходит ли мой чемодан под ручную кладь?
На сайте American Airlines указаны точные размеры — 22x14x9 дюймов. Лучше свериться с ними заранее.

Можно ли взять сумку и рюкзак?
Да, но один из предметов должен считаться "личным" и помещаться под сиденье.

Если рамок больше нет, могут ли меня попросить сдать сумку?
Да, если она явно превышает допустимые размеры. Решение принимает сотрудник у выхода на посадку.

Что делать, если места для ручной клади на борту не хватило?
Часто в этом случае чемоданы бесплатно помещают в багаж, особенно на полностью заполненных рейсах.

Мифы и правда

Миф: теперь можно брать чемодан любого размера.
Правда: ограничения не сняты, просто проверка стала мягче.

Миф: это способ сократить расходы компании.
Правда: основной мотив — ускорить посадку и снизить стресс у пассажиров.

Миф: рамки убрали навсегда.
Правда: их оставили на стойках регистрации — контроль просто сместился на ранний этап.

Исторический контекст

United Airlines первой внедрила аналогичные изменения в 2020 году. После этого в отрасли началась тенденция упрощения процедур досмотра ручной клади. Delta и Southwest также тестировали похожие подходы в отдельных аэропортах. Для American Airlines нынешнее обновление — часть стратегии повышения лояльности клиентов, запущенной в 2024 году.

3 интересных факта

  1. Средний размер чемодана, который пассажиры пытаются провести как ручную кладь, превышает допустимые параметры на 12%.

  2. По статистике, споры из-за ручной клади — причина до 8% задержек посадки.

  3. После аналогичных изменений в United Airlines средняя продолжительность посадки сократилась на 4 минуты.

American Airlines делает ставку на доверие к клиентам и здравый смысл сотрудников. Получится ли это эффективнее строгих рамок — покажет практика.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
