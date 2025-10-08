Американские авиалинии меняют подход к ручной клади: что стоит за новым решением

Компания American Airlines объявила о переменах, которые сначала могут показаться странными, но на деле отражают стратегию, проверенную конкурентами. С 6 октября 2025 года авиакомпания начнёт демонтировать устройства для измерения ручной клади у всех выходов на посадку. Эти металлические рамки — постоянный источник споров между пассажирами и сотрудниками — исчезнут, хотя на стойках регистрации они останутся.
Компания утверждает, что делает это ради удобства клиентов, упрощая процесс посадки. Однако правила провоза багажа остаются прежними: ручная кладь не должна превышать 45 линейных дюймов, а каждому пассажиру разрешается одна сумка и один личный предмет.
"Мы продолжаем совершенствовать процесс посадки на борт, чтобы сделать его более удобным для наших клиентов", — говорится в памятке компании.
После отмены рамок сотрудники у выхода на посадку будут определять размеры сумок "на глаз". Им рекомендовано руководствоваться здравым смыслом и, если возникают сомнения, принимать сторону пассажира. Это значит, что незначительные превышения по размерам — например, за счёт колёсиков или внешнего кармана — теперь не станут поводом для отказа в посадке.
На стойках регистрации рамки сохраняются, и именно там персонал должен обращать внимание на слишком крупные чемоданы. В памятке подчеркивается: лучше заранее выявить габаритную сумку в вестибюле, чем останавливать пассажира у выхода.
На первый взгляд, решение выглядит нелогичным: ведь рамки помогают избежать споров. Но в действительности авиакомпания просто следует примеру United Airlines, которая отказалась от проверки размеров ручной клади на выходах ещё в 2020 году. Там это не вызвало заметных проблем, и American, похоже, решила повторить удачный опыт.
Кроме того, упростив контроль, компания рассчитывает сделать процесс посадки более плавным. Очереди у ворот часто становятся причиной задержек и раздражения — не только у пассажиров, но и у сотрудников. Теперь персонал сможет быстрее пропускать людей, не тратя время на споры о сантиметрах.
|Этап контроля
|Было раньше
|Стало теперь
|На стойке регистрации
|Измерители обязательны
|Оставлены без изменений
|У выхода на посадку
|Проверка рамками
|Проверка на глаз
|В случае сомнений
|Решение в пользу правил
|Решение в пользу клиента
|Дополнительные сумки
|Проверялись строго
|Требуют объединения с личным предметом
Перед поездкой убедитесь, что ваш чемодан соответствует стандарту — 45 линейных дюймов (22x14x9 дюймов).
Если у вас есть сумка через плечо или рюкзак, упакуйте его внутрь основной ручной клади, чтобы избежать вопросов.
Учитывайте, что сотрудники теперь ориентируются на визуальную оценку — не стоит злоупотреблять свободой и брать откровенно большие сумки.
Если ваш багаж не помещается под сиденье, предложите сдать его в багаж до посадки — это ускорит процесс и избавит от лишних конфликтов.
Ошибка: взять чемодан, явно превышающий допустимый размер.
Последствие: сумку могут не пустить в салон или потребовать оплату за сдачу.
Альтернатива: использовать расширяемые модели ручной клади с регулируемыми стенками — например, от Samsonite или TravelPro.
Ошибка: полагаться на "мягкость" новых правил.
Последствие: на стойке регистрации контроль всё ещё строгий.
Альтернатива: заранее проверяйте размеры по шаблону авиакомпании — он указан на сайте American Airlines.
Ошибка: приносить три сумки — чемодан, рюкзак и сумку через плечо.
Последствие: одну из них попросят сдать.
Альтернатива: комбинированные модели, где рюкзак крепится на телескопическую ручку чемодана.
Поскольку теперь оценка размеров субъективна, возможны спорные ситуации. В таких случаях пассажиру советуют спокойно напомнить о правиле "сомнение — в пользу клиента". Тем не менее авиакомпания подчёркивает, что окончательное решение остаётся за сотрудником у выхода.
Если вы считаете, что с вами поступили несправедливо, можно обратиться в службу поддержки через мобильное приложение American Airlines. Там фиксируются обращения по конкретным рейсам, и компания обещает рассматривать их в течение 48 часов.
|Плюсы
|Минусы
|Меньше споров и задержек у выхода
|Возможна субъективность решений
|Ускоренная посадка
|Вероятность, что на борту не хватит места для сумок
|Гибкость для пассажиров
|Недовольство у тех, кто соблюдает правила строго
|Более доброжелательная атмосфера
|Возможное неравенство в отношении пассажиров
Как теперь узнать, подходит ли мой чемодан под ручную кладь?
На сайте American Airlines указаны точные размеры — 22x14x9 дюймов. Лучше свериться с ними заранее.
Можно ли взять сумку и рюкзак?
Да, но один из предметов должен считаться "личным" и помещаться под сиденье.
Если рамок больше нет, могут ли меня попросить сдать сумку?
Да, если она явно превышает допустимые размеры. Решение принимает сотрудник у выхода на посадку.
Что делать, если места для ручной клади на борту не хватило?
Часто в этом случае чемоданы бесплатно помещают в багаж, особенно на полностью заполненных рейсах.
Миф: теперь можно брать чемодан любого размера.
Правда: ограничения не сняты, просто проверка стала мягче.
Миф: это способ сократить расходы компании.
Правда: основной мотив — ускорить посадку и снизить стресс у пассажиров.
Миф: рамки убрали навсегда.
Правда: их оставили на стойках регистрации — контроль просто сместился на ранний этап.
United Airlines первой внедрила аналогичные изменения в 2020 году. После этого в отрасли началась тенденция упрощения процедур досмотра ручной клади. Delta и Southwest также тестировали похожие подходы в отдельных аэропортах. Для American Airlines нынешнее обновление — часть стратегии повышения лояльности клиентов, запущенной в 2024 году.
Средний размер чемодана, который пассажиры пытаются провести как ручную кладь, превышает допустимые параметры на 12%.
По статистике, споры из-за ручной клади — причина до 8% задержек посадки.
После аналогичных изменений в United Airlines средняя продолжительность посадки сократилась на 4 минуты.
American Airlines делает ставку на доверие к клиентам и здравый смысл сотрудников. Получится ли это эффективнее строгих рамок — покажет практика.
