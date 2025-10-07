Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Время здесь остановилось: в этих деревнях люди до сих пор живут как в XVII веке

1:08
Туризм

Старообрядцы — особая часть русской истории. Эти люди до сих пор хранят веру, обычаи и уклад, который существовал до церковного раскола XVII века. Они по-прежнему молятся по старым книгам, чтят посты, живут общинами и стараются обходиться без излишеств современной цивилизации. Мужчины здесь — с длинными бородами и в косоворотках, женщины — в длинных платьях и платках, сдержанные и трудолюбивые.

Большой Куналей
Фото: commons.wikimedia.org by gdanovostarover, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Большой Куналей

Когда-то староверов преследовали за веру, и они уходили в глухие, труднодоступные места России. Там они и обосновались, создав самобытные деревни, которые существуют и сегодня. Эти поселения — словно живые музеи народной культуры, куда можно приехать и прикоснуться к подлинной старине.

Тарбагатай — центр древлеправославной культуры

Одно из самых известных поселений старообрядцев находится в Бурятии, недалеко от Улан-Удэ. Село Тарбагатай — это настоящий центр древлеправославной традиции, где и по сей день живут потомки так называемых "семейских" староверов. Эти семьи переселились сюда ещё по указу Екатерины II, чтобы осваивать Сибирь.

Первую часовню здесь построили в 1810 году, а в XXI веке — новую Никольскую церковь (Церковь Воздвижения Креста Господня), где проходят службы по старинному обряду.

Тарбагатай — деревня яркая и нарядная. Дома здесь окрашены в насыщенные цвета, а окна украшены резными наличниками. Такая традиция считалась знаком достатка и радости в доме.

Туристы могут посетить Музей истории и культуры старообрядцев, который основал отец Сергий, местный священнослужитель. В экспозиции — старинные иконы, кресты, книги, одежда и предметы быта. Посещение возможно по предварительной записи.

Как добраться: от Улан-Удэ до Тарбагатая — около 55 км. Дорога занимает 1-1,5 часа на автобусе, такси или автомобиле.

Большой Куналей — село песен и ремёсел

Всего в 75 км от столицы Бурятии находится ещё одно жемчужное поселение старообрядцев — Большой Куналей. Это село входит в список самых красивых деревень России и славится народным хором и музыкальной культурой.

Здесь живут потомки староверов, переселившихся в Забайкалье в XVIII веке. Их отличает уникальный крюковой распев - особое многоголосное пение, унаследованное от древней церковной традиции. У некоторых песен по 50-100 куплетов, и каждое выступление превращается в настоящее фольклорное действо.

Большой Куналей — небольшое, но ухоженное село, где живёт чуть меньше тысячи человек. Помимо музыкальных традиций, здесь можно увидеть старинные деревянные дома, мельницы и кузницы, сохранившие атмосферу прошлых веков.

Как добраться: из Улан-Удэ удобно доехать на автомобиле или такси — дорога займёт около 1,5 часов.

Десятниково — старинная Михалёвка с видом на Селенгу

Недалеко от Тарбагатая, всего в 11 км, находится ещё одно село старообрядцев — Десятниково, которое официально признано одним из самых красивых в России. Его основали в XVII веке крестьяне Михалёвы, а уже в XVIII сюда переселяли семейских староверов.

Название села, как предполагают, произошло от фамилий первых поселенцев — Десятниковых, потомки которых живут здесь и сегодня.

Десятниково совсем небольшое — меньше тысячи жителей, всего пять улиц. Но именно эта компактность придаёт ему особое очарование: деревянные избы, палисадники с цветами, запах свежескошенного сена — всё здесь будто остановилось во времени.

Рядом находится гора Спящий лев, священная для буддистов и шаманистов. С вершины открывается панорама на долину реки Селенги. А неподалёку — Аввакумов крест, установленный в честь протопопа Аввакума, одного из духовных лидеров старообрядчества.

Как добраться: село удобно посетить в рамках поездки по маршруту Улан-Удэ — Тарбагатай — Десятниково. Автобусы ходят регулярно, но удобнее взять автомобиль напрокат.

Лампово — старообрядцы под Петербургом

Не все старообрядцы живут в Сибири. В Ленинградской области, недалеко от Гатчины, расположено село Лампово - крупнейшая община поморцев в регионе. Сюда староверы переселились ещё в XVIII веке из северных областей России — Архангельской и Вологодской.

Лампово известно своей деревянной архитектурой: многие дома — памятники XIX века, украшенные узорной резьбой. Этот стиль называют "северным модерном в дереве".

В селе действует молельный дом Николы Чудотворца, единственный старообрядческий храм в Ленинградской области. Здесь до сих пор проходят службы по древним канонам. Внутри нет привычного алтаря, а туристам разрешено посещение только с уважением к местным традициям — без крестных знаков и свечей.

Сейчас в Лампово живёт около 1500 человек. Возрождение духовной жизни началось в 2010-х годах, и сегодня сюда часто приезжают паломники и исследователи культуры старообрядцев.

Как добраться: из Санкт-Петербурга до Лампово — около 50 км. Ехать можно электричкой до Гатчины, а оттуда автобусом или такси (около 30 минут).

А что если вы захотите остаться дольше

Некоторые деревни староверов принимают гостей на этнотуристических программах: можно пожить в традиционном доме, попробовать домашнюю кухню, поучаствовать в мастер-классах по ткачеству или иконописи.

Главное правило — уважительно относиться к местным обычаям. Перед фотографией или записью видео лучше спросить разрешение, особенно если рядом с вами местные жители.

Плюсы и минусы путешествия к старообрядцам

Плюсы Минусы
Аутентичная атмосфера старинной Руси Отдалённость и сложная логистика
Возможность познакомиться с живыми традициями Небольшое количество туристической инфраструктуры
Уникальные памятники деревянного зодчества Не везде можно фотографировать
Гостеприимство и тёплое отношение жителей Ограниченные места размещения

FAQ

Где в России больше всего старообрядческих деревень?
Главные центры — Бурятия, Забайкалье, Алтай, а также Ленинградская и Нижегородская области.

Можно ли попасть в старообрядческие храмы?
Да, но только с уважением к их канонам — не стоит креститься, фотографировать без разрешения или вести себя шумно.

Когда лучше ехать?
Летом и ранней осенью — это время праздников, песен и ярких пейзажей.

Что привезти из поездки?
Домашние травы, мёд, рукодельные сувениры и книги о старообрядчестве.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
