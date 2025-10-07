Время здесь остановилось: в этих деревнях люди до сих пор живут как в XVII веке

Старообрядцы — особая часть русской истории. Эти люди до сих пор хранят веру, обычаи и уклад, который существовал до церковного раскола XVII века. Они по-прежнему молятся по старым книгам, чтят посты, живут общинами и стараются обходиться без излишеств современной цивилизации. Мужчины здесь — с длинными бородами и в косоворотках, женщины — в длинных платьях и платках, сдержанные и трудолюбивые.
Когда-то староверов преследовали за веру, и они уходили в глухие, труднодоступные места России. Там они и обосновались, создав самобытные деревни, которые существуют и сегодня. Эти поселения — словно живые музеи народной культуры, куда можно приехать и прикоснуться к подлинной старине.
Одно из самых известных поселений старообрядцев находится в Бурятии, недалеко от Улан-Удэ. Село Тарбагатай — это настоящий центр древлеправославной традиции, где и по сей день живут потомки так называемых "семейских" староверов. Эти семьи переселились сюда ещё по указу Екатерины II, чтобы осваивать Сибирь.
Первую часовню здесь построили в 1810 году, а в XXI веке — новую Никольскую церковь (Церковь Воздвижения Креста Господня), где проходят службы по старинному обряду.
Тарбагатай — деревня яркая и нарядная. Дома здесь окрашены в насыщенные цвета, а окна украшены резными наличниками. Такая традиция считалась знаком достатка и радости в доме.
Туристы могут посетить Музей истории и культуры старообрядцев, который основал отец Сергий, местный священнослужитель. В экспозиции — старинные иконы, кресты, книги, одежда и предметы быта. Посещение возможно по предварительной записи.
Как добраться: от Улан-Удэ до Тарбагатая — около 55 км. Дорога занимает 1-1,5 часа на автобусе, такси или автомобиле.
Всего в 75 км от столицы Бурятии находится ещё одно жемчужное поселение старообрядцев — Большой Куналей. Это село входит в список самых красивых деревень России и славится народным хором и музыкальной культурой.
Здесь живут потомки староверов, переселившихся в Забайкалье в XVIII веке. Их отличает уникальный крюковой распев - особое многоголосное пение, унаследованное от древней церковной традиции. У некоторых песен по 50-100 куплетов, и каждое выступление превращается в настоящее фольклорное действо.
Большой Куналей — небольшое, но ухоженное село, где живёт чуть меньше тысячи человек. Помимо музыкальных традиций, здесь можно увидеть старинные деревянные дома, мельницы и кузницы, сохранившие атмосферу прошлых веков.
Как добраться: из Улан-Удэ удобно доехать на автомобиле или такси — дорога займёт около 1,5 часов.
Недалеко от Тарбагатая, всего в 11 км, находится ещё одно село старообрядцев — Десятниково, которое официально признано одним из самых красивых в России. Его основали в XVII веке крестьяне Михалёвы, а уже в XVIII сюда переселяли семейских староверов.
Название села, как предполагают, произошло от фамилий первых поселенцев — Десятниковых, потомки которых живут здесь и сегодня.
Десятниково совсем небольшое — меньше тысячи жителей, всего пять улиц. Но именно эта компактность придаёт ему особое очарование: деревянные избы, палисадники с цветами, запах свежескошенного сена — всё здесь будто остановилось во времени.
Рядом находится гора Спящий лев, священная для буддистов и шаманистов. С вершины открывается панорама на долину реки Селенги. А неподалёку — Аввакумов крест, установленный в честь протопопа Аввакума, одного из духовных лидеров старообрядчества.
Как добраться: село удобно посетить в рамках поездки по маршруту Улан-Удэ — Тарбагатай — Десятниково. Автобусы ходят регулярно, но удобнее взять автомобиль напрокат.
Не все старообрядцы живут в Сибири. В Ленинградской области, недалеко от Гатчины, расположено село Лампово - крупнейшая община поморцев в регионе. Сюда староверы переселились ещё в XVIII веке из северных областей России — Архангельской и Вологодской.
Лампово известно своей деревянной архитектурой: многие дома — памятники XIX века, украшенные узорной резьбой. Этот стиль называют "северным модерном в дереве".
В селе действует молельный дом Николы Чудотворца, единственный старообрядческий храм в Ленинградской области. Здесь до сих пор проходят службы по древним канонам. Внутри нет привычного алтаря, а туристам разрешено посещение только с уважением к местным традициям — без крестных знаков и свечей.
Сейчас в Лампово живёт около 1500 человек. Возрождение духовной жизни началось в 2010-х годах, и сегодня сюда часто приезжают паломники и исследователи культуры старообрядцев.
Как добраться: из Санкт-Петербурга до Лампово — около 50 км. Ехать можно электричкой до Гатчины, а оттуда автобусом или такси (около 30 минут).
Некоторые деревни староверов принимают гостей на этнотуристических программах: можно пожить в традиционном доме, попробовать домашнюю кухню, поучаствовать в мастер-классах по ткачеству или иконописи.
Главное правило — уважительно относиться к местным обычаям. Перед фотографией или записью видео лучше спросить разрешение, особенно если рядом с вами местные жители.
|Плюсы
|Минусы
|Аутентичная атмосфера старинной Руси
|Отдалённость и сложная логистика
|Возможность познакомиться с живыми традициями
|Небольшое количество туристической инфраструктуры
|Уникальные памятники деревянного зодчества
|Не везде можно фотографировать
|Гостеприимство и тёплое отношение жителей
|Ограниченные места размещения
Где в России больше всего старообрядческих деревень?
Главные центры — Бурятия, Забайкалье, Алтай, а также Ленинградская и Нижегородская области.
Можно ли попасть в старообрядческие храмы?
Да, но только с уважением к их канонам — не стоит креститься, фотографировать без разрешения или вести себя шумно.
Когда лучше ехать?
Летом и ранней осенью — это время праздников, песен и ярких пейзажей.
Что привезти из поездки?
Домашние травы, мёд, рукодельные сувениры и книги о старообрядчестве.
Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.