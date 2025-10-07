Рай пахнет выхлопами: Канары медленно умирают от любви туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:01
Туризм

Канарские острова давно стали синонимом идеального отдыха — мягкий климат, океан, вулканические ландшафты, пляжи, старинные города и аромат кофе с видом на Атлантику. Но за этой картинкой скрывается тревожная реальность: архипелаг столкнулся с рекордным наплывом туристов, который грозит разрушить его природные богатства.

Канарские острова
Фото: commons.wikimedia.org by Tamara k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Канарские острова

По данным исследователей, в 2024 году национальные парки Канар привлекли более 8,4 миллиона человек, что вдвое больше показателей 2020 года. Эксперты бьют тревогу: если не ввести ограничения, уникальные экосистемы региона могут пострадать безвозвратно.

"Наши национальные парки испытывают непосильную нагрузку. Парки существуют для сохранения природы, а не для того, чтобы служить тематическими парками для массового туризма", — заявил представитель природоохранной организации ATAN Эустакио Вильяльба.

Главный символ Канар — Тейде под давлением

Национальный парк Тейде на острове Тенерифе — жемчужина архипелага и самый посещаемый природный объект Испании. Величественный вулкан высотой 3718 метров стал визитной карточкой острова, но именно здесь последствия туристического бума особенно заметны.

Учёные фиксируют деградацию флоры: площадь кустарников ретама-дель-Тейде сократилась на 28%. Причины — вытаптывание троп, выпас скота, повышение температуры и сбор редких растений. Массовые автомобили создают пробки, мешают спасательным службам и загрязняют воздух.

Согласно данным издания Canarian Weekly, официально установлен дневной лимит посещений — 14 303 человека (примерно 5,2 миллиона в год), однако реальные цифры уже превышают эти значения. Попытки ввести плату за вход и запрет на въезд машин, по словам Вильяльбы, "не решают реальной проблемы" и лишь превращают природную территорию в коммерческую зону.

Тиманфайя: марсианские пейзажи под прицелом камер

На острове Лансароте находится другой шедевр природы — парк Тиманфайя, где туристов встречает фантастический мир лавовых полей и кратеров. Этот ландшафт напоминает Марс, и не случайно именно здесь снимались многие фильмы о другой планете.

Проблема — всё те же очереди и транспортные заторы. Многие приезжают на арендованных авто, создавая хаос на узких дорогах. Вулканическая почва, которая формировалась веками, не выдерживает потока машин и пешеходов.

Тем не менее, именно здесь можно увидеть, как подземное тепло превращает воду в пар за секунды, а в ресторане El Diablo блюда готовят прямо над горячими трещинами в земле.

Гарахонай: остров туманов и древних лесов

На Ла-Гомере расположен парк Гарахонай, охраняемый ЮНЕСКО. Это один из последних в мире лавровых лесов, сохранившийся с третичного периода. Здесь всегда влажно и туманно, что создаёт атмосферу сказки и тайны.

Туристы, однако, всё чаще забывают, что это не аттракцион. Разросшиеся тропы, мусор и шум мешают обитателям парка — птицам и насекомым. Лес, которому миллионы лет, постепенно теряет свою первозданность.

Кальдера-де-Табуриенте: сердце Ла-Пальмы

Парк Кальдера-де-Табуриенте на острове Ла-Пальма — гигантский кратер диаметром восемь километров и глубиной до полутора. Его называют "зеленым сердцем" архипелага. Здесь сочетаются горы, сосновые леса, водопады и знаменитая Cascada de Colores - разноцветная струя воды, окрашенная минералами.

Несмотря на популярность, эта зона всё ещё сохраняет относительное спокойствие, но и сюда уже докатилась волна массового туризма. Проблема — чрезмерная нагрузка на тропы и парковки, особенно летом.

Советы для путешественников

  1. Планируйте заранее. В высокий сезон бронируйте экскурсии и пропуска в парки заранее.

  2. Не сходите с троп. Даже один шаг в сторону может повредить редкие растения.

  3. Не оставляйте следов. Забирайте мусор с собой, не трогайте камни и растения.

  4. Одежда и обувь. Для горных маршрутов выбирайте термобельё, ветровку и удобные кроссовки.

  5. Общественный транспорт. На Тенерифе и Лансароте действует развитая автобусная сеть, снижающая нагрузку на дороги.

Плюсы и минусы массового туризма

Плюсы Минусы
Развитие инфраструктуры Уничтожение флоры и фауны
Доходы для местных жителей Перегруженность и мусор
Повышение международного имиджа Рост цен и дефицит ресурсов

Мифы и правда

  • Миф: парки Канар не нуждаются в охране — они устойчивы.
    Правда: экосистемы островов крайне уязвимы, восстановление флоры может занять десятилетия.

  • Миф: платный вход решит проблему перенаселения.
    Правда: без строгого контроля и квотирования это лишь увеличит коммерциализацию.

Интересный факт

Вулкан Тейде — третья по высоте островная гора в мире.

Исторический контекст

Первые природоохранные зоны Канар появились в 1954 году. Тогда никто не думал, что через 70 лет именно туризм станет главной угрозой для этих территорий. Сегодня задача местных властей — найти баланс между развитием и сохранением природы, чтобы Канары оставались "живыми" не только на открытках.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
