Жаохэ встречает россиян: 11 000 туристов за 2 дня — безвиз дал старт

С 1 по 8 октября Китай отмечает сразу два главных события национального календаря — День образования КНР и Праздник середины осени, известный также как Фестиваль лунных пряников. Эти даты традиционно сопровождаются неделей выходных, когда миллионы граждан страны отправляются в путешествия. Однако в 2025 году праздники стали знаковыми не только для китайцев — резкий рост туристического потока из России в уезд Жаохэ, расположенный у границы с Хабаровским краем, удивил даже местные власти.

По данным Центра услуг и развития туризма Жаохэ, за первые два дня октября уезд посетили около 11 000 российских туристов - на 23,6 % больше, чем годом ранее. Туристические доходы региона при этом достигли 6 миллионов юаней, что также превысило прошлогодние показатели на 24,1 %.

Новый импульс после открытия безвизового режима

15 сентября 2025 года вступило в силу межправительственное соглашение между Россией и Китаем о безвизовом въезде сроком до 30 дней для владельцев обычных заграничных паспортов. Мера сразу привела к всплеску интереса к приграничным направлениям.

При этом, несмотря на отмену виз, около 80 % россиян по-прежнему выбирают групповые поездки - во-первых, это упрощает пересечение границы, во-вторых, гарантирует переводчика и сопровождение.

Чем привлекает Жаохэ

Этот небольшой уезд в провинции Хэйлунцзян, расположенный напротив Бикинского района, уже несколько лет развивается как центр пограничного туризма и медицинского отдыха. Сюда приезжают не только за покупками, но и ради комплексного релакса.

Традиционная кухня. Русских путешественников манят ароматы лапши хэндмэйд, утка по-пекински, паровые пельмени и уличные сладости из риса и кунжута.

Оздоровление и массаж. Восточные бани, рефлексотерапия и медицинские процедуры с использованием трав привлекают всё больше сторонников "восстановительного туризма".

Культурные достопримечательности. Пешеходные улицы с аутентичной архитектурой, выставки каллиграфии и вечерние шоу фонарей становятся частью программы каждого тура.

Жители Жаохэ отмечают, что россияне всё чаще остаются на несколько дней, интересуясь не только покупками, но и локальными традициями.

Историческая справка: мост дружбы и торговые пути

Туристический обмен между Россией и северо-восточным Китаем имеет давнюю историю. Ещё в конце XIX века через Амур и Уссури проходили активные ярмарочные маршруты. После распада СССР интерес к китайскому рынку возродился, а в XXI веке трансграничное сотрудничество получило новую динамику.

С 2019 года Жаохэ и Бикин реализуют совместную программу "Мост дружбы", предполагающую строительство туристического парка, гостиничного комплекса и зоны duty-free. Несмотря на пандемийную паузу, проект возобновился в 2024-м, а нынешний всплеск поездок стал первым крупным результатом.

Медицинский туризм: новый тренд 2025 года

По наблюдениям АТОР, всё больше россиян выбирают Китай не только как шопинг-направление, но и как центр медицинского туризма. Среди популярных услуг — иглорефлексотерапия, фитотерапия, диагностика по пульсу, программы омоложения и реабилитации после травм.

Экономический эффект: выгоды по обе стороны границы

Жаохэ активно развивает инфраструктуру: открываются новые отели, рестораны, транспортные компании. Российские туроператоры тоже не остаются в стороне — организуют трансферы, экскурсии и комбинированные маршруты "Бикин — Жаохэ — Хэйхэ".

По оценкам китайских экономистов, каждый турист из России тратит в среднем 550 юаней в сутки, из которых треть приходится на еду, 40 % — на покупки и услуги, остальное — на проживание и развлечения. Это позволяет местной экономике зарабатывать миллионы юаней в короткий срок.

Перспективы и вызовы

Власти Хэйлунцзяна планируют сделать Жаохэ "восточными воротами" приграничного туризма. Однако эксперты предупреждают о рисках: перегрузка транспортных пунктов пропуска, нехватка гостиничных номеров в высокий сезон и недостаток персонала, владеющего русским языком.

АТОР уже предложила создать совместные образовательные программы для гидов и администраторов, чтобы обеспечить комфортный сервис для туристов из России.

Практические советы путешественникам

Бронирование. Туристы отмечают, что в праздничные недели (1-8 октября и Китайский Новый год) отели заполняются за 2-3 месяца. Рекомендуется планировать поездку заранее. Платежи. В большинстве заведений принимают банковские карты UnionPay и Alipay. Российские карты "Мир" работают не везде, лучше иметь наличные юани. Перевод. Приложения типа Baidu Translate или Яндекс Переводчик помогут при заказе блюд и такси. Медицина. Для тех, кто интересуется лечебными турами, стоит заранее уточнить наличие русскоязычного персонала и лицензии клиники. Связь. Интернет-роуминг дорог, выгоднее приобрести китайскую SIM-карту (например, China Mobile).

FAQ — ответы на частые вопросы

❓ Нужна ли виза для поездки в Китай в 2025 году?

Нет. С 15 сентября 2025 года россияне с обычными загранпаспортами могут въезжать в КНР без визы на срок до 30 дней.

❓ Можно ли ехать самостоятельно, а не в группе?

Да, но в первый год действия соглашения большинство туристов предпочитают организованные туры из-за языкового барьера и логистики.

❓ Как добраться до Жаохэ?

Самый удобный способ — через Бикинский погранпереход. С российской стороны ходят автобусы и поезда до пограничных пунктов.

❓ Что привезти из Жаохэ?

Популярные покупки — зелёный чай, шелковые изделия, фарфор, лечебные мази и электронные гаджеты.

❓ Безопасно ли путешествовать?

Да. Район считается одним из самых стабильных в Китае. Туристам рекомендуют соблюдать общие правила: не оставлять вещи без присмотра и уважительно относиться к местным традициям.