Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягода, которую путают с облепихой: в чём сила шефердии и для чего её сажают садоводы
Дедовские методы не работают: нефтегаз увеличил IT-бюджет на 155%
Ванная комната как у миллионера стоит копейки: секрет кроется не в мраморе, а совсем в другом
Мышцы голодают, даже при идеальном питании: скрытая угроза для спортивных успехов
Первым делом беспилотники: Аэробот показал будущее дронов
Когда эмоции захватывают штурмом: как распознать момент, когда вы в тильте
Не только стены, но и задолженности: покупатель рискует получить вместе с жильём чужие счета
Волочкова моложе меня на девять лет, не верят: Елена Воробей поделилась секретами молодости
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел

Жаохэ встречает россиян: 11 000 туристов за 2 дня — безвиз дал старт

8:41
Туризм

С 1 по 8 октября Китай отмечает сразу два главных события национального календаря — День образования КНР и Праздник середины осени, известный также как Фестиваль лунных пряников. Эти даты традиционно сопровождаются неделей выходных, когда миллионы граждан страны отправляются в путешествия. Однако в 2025 году праздники стали знаковыми не только для китайцев — резкий рост туристического потока из России в уезд Жаохэ, расположенный у границы с Хабаровским краем, удивил даже местные власти.

Чемодан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чемодан

По данным Центра услуг и развития туризма Жаохэ, за первые два дня октября уезд посетили около 11 000 российских туристов - на 23,6 % больше, чем годом ранее. Туристические доходы региона при этом достигли 6 миллионов юаней, что также превысило прошлогодние показатели на 24,1 %.

Новый импульс после открытия безвизового режима

15 сентября 2025 года вступило в силу межправительственное соглашение между Россией и Китаем о безвизовом въезде сроком до 30 дней для владельцев обычных заграничных паспортов. Мера сразу привела к всплеску интереса к приграничным направлениям.

При этом, несмотря на отмену виз, около 80 % россиян по-прежнему выбирают групповые поездки - во-первых, это упрощает пересечение границы, во-вторых, гарантирует переводчика и сопровождение.

Чем привлекает Жаохэ

Этот небольшой уезд в провинции Хэйлунцзян, расположенный напротив Бикинского района, уже несколько лет развивается как центр пограничного туризма и медицинского отдыха. Сюда приезжают не только за покупками, но и ради комплексного релакса.

  • Традиционная кухня. Русских путешественников манят ароматы лапши хэндмэйд, утка по-пекински, паровые пельмени и уличные сладости из риса и кунжута.

  • Оздоровление и массаж. Восточные бани, рефлексотерапия и медицинские процедуры с использованием трав привлекают всё больше сторонников "восстановительного туризма".

  • Культурные достопримечательности. Пешеходные улицы с аутентичной архитектурой, выставки каллиграфии и вечерние шоу фонарей становятся частью программы каждого тура.

Жители Жаохэ отмечают, что россияне всё чаще остаются на несколько дней, интересуясь не только покупками, но и локальными традициями.

Историческая справка: мост дружбы и торговые пути

Туристический обмен между Россией и северо-восточным Китаем имеет давнюю историю. Ещё в конце XIX века через Амур и Уссури проходили активные ярмарочные маршруты. После распада СССР интерес к китайскому рынку возродился, а в XXI веке трансграничное сотрудничество получило новую динамику.

С 2019 года Жаохэ и Бикин реализуют совместную программу "Мост дружбы", предполагающую строительство туристического парка, гостиничного комплекса и зоны duty-free. Несмотря на пандемийную паузу, проект возобновился в 2024-м, а нынешний всплеск поездок стал первым крупным результатом.

Медицинский туризм: новый тренд 2025 года

По наблюдениям АТОР, всё больше россиян выбирают Китай не только как шопинг-направление, но и как центр медицинского туризма. Среди популярных услуг — иглорефлексотерапия, фитотерапия, диагностика по пульсу, программы омоложения и реабилитации после травм.

Экономический эффект: выгоды по обе стороны границы

Жаохэ активно развивает инфраструктуру: открываются новые отели, рестораны, транспортные компании. Российские туроператоры тоже не остаются в стороне — организуют трансферы, экскурсии и комбинированные маршруты "Бикин — Жаохэ — Хэйхэ".

По оценкам китайских экономистов, каждый турист из России тратит в среднем 550 юаней в сутки, из которых треть приходится на еду, 40 % — на покупки и услуги, остальное — на проживание и развлечения. Это позволяет местной экономике зарабатывать миллионы юаней в короткий срок.

Перспективы и вызовы

Власти Хэйлунцзяна планируют сделать Жаохэ "восточными воротами" приграничного туризма. Однако эксперты предупреждают о рисках: перегрузка транспортных пунктов пропуска, нехватка гостиничных номеров в высокий сезон и недостаток персонала, владеющего русским языком.

АТОР уже предложила создать совместные образовательные программы для гидов и администраторов, чтобы обеспечить комфортный сервис для туристов из России.

Практические советы путешественникам

  1. Бронирование. Туристы отмечают, что в праздничные недели (1-8 октября и Китайский Новый год) отели заполняются за 2-3 месяца. Рекомендуется планировать поездку заранее.

  2. Платежи. В большинстве заведений принимают банковские карты UnionPay и Alipay. Российские карты "Мир" работают не везде, лучше иметь наличные юани.

  3. Перевод. Приложения типа Baidu Translate или Яндекс Переводчик помогут при заказе блюд и такси.

  4. Медицина. Для тех, кто интересуется лечебными турами, стоит заранее уточнить наличие русскоязычного персонала и лицензии клиники.

  5. Связь. Интернет-роуминг дорог, выгоднее приобрести китайскую SIM-карту (например, China Mobile).

FAQ — ответы на частые вопросы

❓ Нужна ли виза для поездки в Китай в 2025 году?
Нет. С 15 сентября 2025 года россияне с обычными загранпаспортами могут въезжать в КНР без визы на срок до 30 дней.

❓ Можно ли ехать самостоятельно, а не в группе?
Да, но в первый год действия соглашения большинство туристов предпочитают организованные туры из-за языкового барьера и логистики.

❓ Как добраться до Жаохэ?
Самый удобный способ — через Бикинский погранпереход. С российской стороны ходят автобусы и поезда до пограничных пунктов.

❓ Что привезти из Жаохэ?
Популярные покупки — зелёный чай, шелковые изделия, фарфор, лечебные мази и электронные гаджеты.

❓ Безопасно ли путешествовать?
Да. Район считается одним из самых стабильных в Китае. Туристам рекомендуют соблюдать общие правила: не оставлять вещи без присмотра и уважительно относиться к местным традициям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел
Мотор вечной молодости: японский способ обмануть износ и заставить двигатель жить дольше
Европа без спешки: почему опытные туристы выбирают спонтанность и как это правильно делать
Зима не любит ленивых: чек-лист, который спасёт вас от буксировщика и нервного срыва
От ведьминых ритуалов до лабораторий биологов: история дьявольского взгляда коз
Почему материнский капитал перестаёт работать? Планы по его развитию
Как идея одного человека изменила спорт — история рождения турнира Мистер Олимпия
Жаохэ встречает россиян: 11 000 туристов за 2 дня — безвиз дал старт
Океан вокруг, а пить нельзя: секрет выживания существ, которым море заменяет всё, кроме влаги
Китайские кроссоверы берут реванш: пока старые бренды уходят, они тихо завоёвывают рынок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.