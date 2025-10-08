Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна тысячелетия рухнула: доказано, что статуи Пасхи передвигались вертикально — словно живые
Хищник без породы и страха: древняя кровь проснулась и ищет свою стаю
Норма воды в день: сколько литров действительно необходимо организму
Пенсии, пособия и больничные профинансируют на рекордную сумму — цифра впечатляет
В мире, где свет бессилен: пять нуарных фильмов дают голос каждой тени и заставляют слушать темноту
Три ингредиента — и никаких разводов: идеальное средство для стёкол своими руками
Когда духовка творит чудеса: молодой картофель и курица под соусом, который всё решает
Болезнь без права на ошибку: почему старые ингаляторы больше не спасают при астме
То, что раньше считалось невозможным, теперь получает Нобелевскую премию

Путёвка плюс налог: что ждёт туристов после введения сбора за въезд в Таиланд — отдых в раю станет дороже

4:36
Туризм

Таиланд готовится к введению нового туристического сбора. Власти страны планируют запустить его уже к началу 2026 года. Средства, собранные с иностранцев, направят на страхование гостей и развитие инфраструктуры популярных курортов.

Таиланд
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Таиланд

Новый налог для путешественников

Министр туризма и спорта Таиланда Арттакорн Сирилаттхаякорн, вступивший в должность недавно, подтвердил планы правительства по введению туристического налога в размере 300 бат — это около 9 долларов США или 750 рублей.

"Средства от сбора будут использованы для страхования иностранных туристов и улучшения туристической инфраструктуры", — сообщил министр туризма и спорта Таиланда Арттакорн Сирилаттхаякорн.

По его словам, налог вступит в силу в течение ближайших четырёх месяцев, то есть до начала февраля 2026 года.

Почему идея возвращается снова

Обсуждение введения сбора началось ещё в 2020 году, однако пандемия и ограничения на въезд туристов приостановили реализацию. В феврале 2023 года инициативу одобрило тайское правительство, но запуск снова отложили из-за опасений, что дополнительный налог может негативно сказаться на туристическом потоке.

Теперь власти уверены, что сбор не станет препятствием для роста числа путешественников. В 2019 году Таиланд посетили почти 40 миллионов иностранцев, и правительство рассчитывает восстановить эти показатели.

Таблица: основные параметры туристического сбора

Показатель Пояснение
Размер налога 300 бат (около 9 USD / 750 RUB)
Срок введения До февраля 2026 года
Цель сбора Страхование туристов и развитие инфраструктуры
Кого касается Иностранные путешественники, въезжающие в страну
Способ взимания Автоматически при покупке авиабилета или на пункте пересечения границы
Исключения Резиденты и обладатели рабочих виз (по предварительным данным)

Ранее предлагалось установить дифференцированный тариф — 300 бат для приезжающих воздушным путём и 150 бат для тех, кто въезжает по суше или морем. Однако окончательное решение о единой ставке принято для упрощения администрирования.

Как власти объясняют необходимость налога

Министерство туризма подчёркивает, что часть собранных средств пойдёт на создание фонда медицинского страхования для иностранных граждан. Туристы смогут рассчитывать на бесплатную экстренную помощь при несчастных случаях или заболеваниях во время пребывания в стране.

Также планируется направлять сборы на ремонт дорог к туристическим объектам, установку туалетов, очистку пляжей и развитие инфраструктуры в национальных парках.

"Важно не просто собирать средства, а показать путешественникам, что они идут на реальное улучшение условий отдыха", — отметил министр Арттакорн Сирилаттхаякорн.

Как отреагировал туристический рынок

Визовые агентства и представители турбизнеса воспринимают новость с осторожным оптимизмом. Эксперты считают, что размер сбора не отпугнёт большинство путешественников, но его введение потребует грамотной информационной кампании.

Министр поручил подведомственным структурам активно информировать туристов о преимуществах налога, чтобы избежать недопонимания и возможной критики в первые месяцы после запуска.

Как это повлияет на туристов

Для россиян, которые остаются одной из крупнейших групп путешественников в Таиланд, новый налог увеличит стоимость поездки на 700-800 рублей. По оценкам аналитиков, заметного снижения спроса не произойдёт — страна остаётся одним из самых доступных направлений для зимнего отдыха в Азии.

Тем не менее эксперты рекомендуют учитывать дополнительный сбор при планировании бюджета поездки, особенно для семейных путешествий.

Введение туристического налога в Таиланде стало неизбежным шагом: власти стремятся компенсировать расходы на развитие инфраструктуры и медицинское обслуживание туристов. Несмотря на опасения, сумма сбора остаётся умеренной, а прозрачное распределение средств может укрепить доверие к тайской индустрии гостеприимства.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Тренажёр, который есть у всех: как стул помогает стать стройнее и сильнее без абонемента в зал
Новости спорта
Тренажёр, который есть у всех: как стул помогает стать стройнее и сильнее без абонемента в зал
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Загадки западной риторики: что скрывается за фразой Украина не должна проиграть Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Последние материалы
Тайна тысячелетия рухнула: доказано, что статуи Пасхи передвигались вертикально — словно живые
Хищник без породы и страха: древняя кровь проснулась и ищет свою стаю
Норма воды в день: сколько литров действительно необходимо организму
Пенсии, пособия и больничные профинансируют на рекордную сумму — цифра впечатляет
В мире, где свет бессилен: пять нуарных фильмов дают голос каждой тени и заставляют слушать темноту
Три ингредиента — и никаких разводов: идеальное средство для стёкол своими руками
Когда духовка творит чудеса: молодой картофель и курица под соусом, который всё решает
Болезнь без права на ошибку: почему старые ингаляторы больше не спасают при астме
То, что раньше считалось невозможным, теперь получает Нобелевскую премию
Мультфильмы нам соврали: правда о мамонтах, которую скрывали тысячи лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.