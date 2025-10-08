Путёвка плюс налог: что ждёт туристов после введения сбора за въезд в Таиланд — отдых в раю станет дороже

Таиланд готовится к введению нового туристического сбора. Власти страны планируют запустить его уже к началу 2026 года. Средства, собранные с иностранцев, направят на страхование гостей и развитие инфраструктуры популярных курортов.

Новый налог для путешественников

Министр туризма и спорта Таиланда Арттакорн Сирилаттхаякорн, вступивший в должность недавно, подтвердил планы правительства по введению туристического налога в размере 300 бат — это около 9 долларов США или 750 рублей.

"Средства от сбора будут использованы для страхования иностранных туристов и улучшения туристической инфраструктуры", — сообщил министр туризма и спорта Таиланда Арттакорн Сирилаттхаякорн.

По его словам, налог вступит в силу в течение ближайших четырёх месяцев, то есть до начала февраля 2026 года.

Почему идея возвращается снова

Обсуждение введения сбора началось ещё в 2020 году, однако пандемия и ограничения на въезд туристов приостановили реализацию. В феврале 2023 года инициативу одобрило тайское правительство, но запуск снова отложили из-за опасений, что дополнительный налог может негативно сказаться на туристическом потоке.

Теперь власти уверены, что сбор не станет препятствием для роста числа путешественников. В 2019 году Таиланд посетили почти 40 миллионов иностранцев, и правительство рассчитывает восстановить эти показатели.

Таблица: основные параметры туристического сбора

Показатель Пояснение Размер налога 300 бат (около 9 USD / 750 RUB) Срок введения До февраля 2026 года Цель сбора Страхование туристов и развитие инфраструктуры Кого касается Иностранные путешественники, въезжающие в страну Способ взимания Автоматически при покупке авиабилета или на пункте пересечения границы Исключения Резиденты и обладатели рабочих виз (по предварительным данным)

Ранее предлагалось установить дифференцированный тариф — 300 бат для приезжающих воздушным путём и 150 бат для тех, кто въезжает по суше или морем. Однако окончательное решение о единой ставке принято для упрощения администрирования.

Как власти объясняют необходимость налога

Министерство туризма подчёркивает, что часть собранных средств пойдёт на создание фонда медицинского страхования для иностранных граждан. Туристы смогут рассчитывать на бесплатную экстренную помощь при несчастных случаях или заболеваниях во время пребывания в стране.

Также планируется направлять сборы на ремонт дорог к туристическим объектам, установку туалетов, очистку пляжей и развитие инфраструктуры в национальных парках.

"Важно не просто собирать средства, а показать путешественникам, что они идут на реальное улучшение условий отдыха", — отметил министр Арттакорн Сирилаттхаякорн.

Как отреагировал туристический рынок

Визовые агентства и представители турбизнеса воспринимают новость с осторожным оптимизмом. Эксперты считают, что размер сбора не отпугнёт большинство путешественников, но его введение потребует грамотной информационной кампании.

Министр поручил подведомственным структурам активно информировать туристов о преимуществах налога, чтобы избежать недопонимания и возможной критики в первые месяцы после запуска.

Как это повлияет на туристов

Для россиян, которые остаются одной из крупнейших групп путешественников в Таиланд, новый налог увеличит стоимость поездки на 700-800 рублей. По оценкам аналитиков, заметного снижения спроса не произойдёт — страна остаётся одним из самых доступных направлений для зимнего отдыха в Азии.

Тем не менее эксперты рекомендуют учитывать дополнительный сбор при планировании бюджета поездки, особенно для семейных путешествий.

Введение туристического налога в Таиланде стало неизбежным шагом: власти стремятся компенсировать расходы на развитие инфраструктуры и медицинское обслуживание туристов. Несмотря на опасения, сумма сбора остаётся умеренной, а прозрачное распределение средств может укрепить доверие к тайской индустрии гостеприимства.