Виза на вес золота: россияне шокированы новыми правилами Испании — теперь шенген получить сложнее и дороже, чем билет на самолёт

Ситуация с испанскими визами остаётся напряжённой. Несмотря на начало октября, россияне по-прежнему сталкиваются с трудностями при записи на подачу документов. Слоты на октябрь в региональных визовых центрах так и не появились, а доступные места в Москве и Санкт-Петербурге заканчиваются за считанные минуты.
По данным участников рынка, сейчас на шенгенские визы Испании выделяется всего около 25 мест в день на всю страну. Это рекордно низкий показатель.
"На шенгенские визы Испании будут давать всего 25 мест в день. Это на всю Россию! Всё дело в политике — Испания выдала очень много виз весной и летом", — поделились визовые агенты.
Проблема усугубляется тем, что в региональных офисах визового центра BLS Spain приёма заявлений пока нет. Желающим остаётся надеяться только на Москву или Петербург.
Эксперты связывают дефицит слотов с политикой консульства, которое сокращает приём заявлений после активного летнего сезона. Весной и летом Испания действительно выдала россиянам больше виз, чем многие другие страны Шенгенской зоны. Теперь, по словам специалистов, квоты сокращены до минимума.
Кроме того, оформление документов осложняется нестабильной работой онлайн-портала визового центра и требованиями дополнительной верификации личности, что часто приводит к сбоям и потере времени.
|Параметр
|Весна-лето 2024
|Осень 2025
|Количество визовых слотов
|До 200 в день
|Около 25 в день
|География подачи
|Вся Россия
|Только Москва и Петербург
|Стоимость визы
|Стандартная (около 80 €)
|Повышенная из-за агентских наценок
|Срок ожидания
|1-2 недели
|До нескольких месяцев
|Стабильность сайта
|Умеренная
|Частые сбои
Такое сокращение фактически делает получение визы в Испанию наиболее сложным и дорогим среди стран Шенгена.
Дефицит мест немедленно повлиял на рынок. Появился дополнительный спрос на "помощь" в получении слота, что привело к росту агентских тарифов.
"Стоимость визы будет очень высокой. Создаётся ажиотаж, и агентский занос в визовый центр без записи тоже дорожает", — рассказали посредники.
Некоторые компании приостановили запись клиентов:
"Мы сейчас не берём новых клиентов из-за сложившейся ситуации. Как только появится стабильность, возобновим работу", — сообщили в одном из агентств.
Редакция TourDom. ru направила официальный запрос в BLS Spain с просьбой разъяснить причины отсутствия записи в регионах и планы по открытию новых слотов. На момент публикации ответ не был получен.
По мнению турагентов, ограничения могут продлиться до конца года, а возобновление приёма в регионах стоит ожидать не раньше 2026-го.
По информации турагентств, в некоторых консульствах ситуация остаётся стабильной:
|Страна
|Приём заявлений
|Примечание
|Италия
|Открыт во всех регионах
|Очередь 2-3 недели
|Франция
|Ограничения в Москве, регионы работают
|Частые сбои сайта
|Венгрия
|Приём стабилен
|Минимальный набор документов
|Греция
|Есть свободные даты
|Часто выдают многократные визы
Таким образом, тем, кто планирует поездку в Европу до Нового года, стоит рассмотреть альтернативные направления, где запись пока доступна.
Дефицит слотов на испанские визы стал серьёзным испытанием для туристов и визовых агентств. Ограничение до нескольких десятков приёмов в день фактически парализовало оформление документов. Эксперты считают, что ситуация носит политический характер и может сохраниться до весны 2026 года. Тем, кто мечтает о поездке в Испанию, остаётся лишь ждать стабилизации и искать обходные пути — от выбора других стран до подачи через столицу.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.