Виза на вес золота: россияне шокированы новыми правилами Испании — теперь шенген получить сложнее и дороже, чем билет на самолёт

5:13
Туризм

Ситуация с испанскими визами остаётся напряжённой. Несмотря на начало октября, россияне по-прежнему сталкиваются с трудностями при записи на подачу документов. Слоты на октябрь в региональных визовых центрах так и не появились, а доступные места в Москве и Санкт-Петербурге заканчиваются за считанные минуты.

Площадь Испании, Севилья
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Площадь Испании, Севилья

Испанская виза стала "дефицитом сезона"

По данным участников рынка, сейчас на шенгенские визы Испании выделяется всего около 25 мест в день на всю страну. Это рекордно низкий показатель.

"На шенгенские визы Испании будут давать всего 25 мест в день. Это на всю Россию! Всё дело в политике — Испания выдала очень много виз весной и летом", — поделились визовые агенты.

Проблема усугубляется тем, что в региональных офисах визового центра BLS Spain приёма заявлений пока нет. Желающим остаётся надеяться только на Москву или Петербург.

Почему это происходит

Эксперты связывают дефицит слотов с политикой консульства, которое сокращает приём заявлений после активного летнего сезона. Весной и летом Испания действительно выдала россиянам больше виз, чем многие другие страны Шенгенской зоны. Теперь, по словам специалистов, квоты сокращены до минимума.

Кроме того, оформление документов осложняется нестабильной работой онлайн-портала визового центра и требованиями дополнительной верификации личности, что часто приводит к сбоям и потере времени.

Как изменились условия оформления виз

Параметр Весна-лето 2024 Осень 2025
Количество визовых слотов До 200 в день Около 25 в день
География подачи Вся Россия Только Москва и Петербург
Стоимость визы Стандартная (около 80 €) Повышенная из-за агентских наценок
Срок ожидания 1-2 недели До нескольких месяцев
Стабильность сайта Умеренная Частые сбои

Такое сокращение фактически делает получение визы в Испанию наиболее сложным и дорогим среди стран Шенгена.

Последствия: рост цен и новые схемы

Дефицит мест немедленно повлиял на рынок. Появился дополнительный спрос на "помощь" в получении слота, что привело к росту агентских тарифов.

"Стоимость визы будет очень высокой. Создаётся ажиотаж, и агентский занос в визовый центр без записи тоже дорожает", — рассказали посредники.

Некоторые компании приостановили запись клиентов:

"Мы сейчас не берём новых клиентов из-за сложившейся ситуации. Как только появится стабильность, возобновим работу", — сообщили в одном из агентств.

Что говорят в визовом центре

Редакция TourDom. ru направила официальный запрос в BLS Spain с просьбой разъяснить причины отсутствия записи в регионах и планы по открытию новых слотов. На момент публикации ответ не был получен.

По мнению турагентов, ограничения могут продлиться до конца года, а возобновление приёма в регионах стоит ожидать не раньше 2026-го.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидание открытия записи в своём городе.
  • Последствие: потеря времени и невозможность оформить визу вовремя.
  • Альтернатива: подаваться через Москву или Петербург, если есть возможность приехать.
  • Ошибка: обращение к сомнительным посредникам, обещающим "быструю запись".
  • Последствие: риск потери денег и персональных данных.
  • Альтернатива: использовать официальный сайт BLS Spain и проверенные турфирмы.
  • Ошибка: откладывание планов на последнюю неделю перед праздниками.
  • Последствие: отсутствие визы к дате поездки.
  • Альтернатива: рассмотреть другие страны Шенгена, где приём продолжается.

Где пока ещё можно получить визу

По информации турагентств, в некоторых консульствах ситуация остаётся стабильной:

Страна Приём заявлений Примечание
Италия Открыт во всех регионах Очередь 2-3 недели
Франция Ограничения в Москве, регионы работают Частые сбои сайта
Венгрия Приём стабилен Минимальный набор документов
Греция Есть свободные даты Часто выдают многократные визы

Таким образом, тем, кто планирует поездку в Европу до Нового года, стоит рассмотреть альтернативные направления, где запись пока доступна.

Дефицит слотов на испанские визы стал серьёзным испытанием для туристов и визовых агентств. Ограничение до нескольких десятков приёмов в день фактически парализовало оформление документов. Эксперты считают, что ситуация носит политический характер и может сохраниться до весны 2026 года. Тем, кто мечтает о поездке в Испанию, остаётся лишь ждать стабилизации и искать обходные пути — от выбора других стран до подачи через столицу.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
