Из глубины тысячелетий: гробница Аменхотепа III открывает свои двери туристам

7:47
Туризм

В Луксоре, сердце Долины царей, вновь открылась одна из самых монументальных гробниц Египта — усыпальница фараона Аменхотепа III, правившего с 1390 по 1350 год до н. э. Это событие стало не только археологической, но и культурной сенсацией: реставрация длилась более двух десятилетий и завершилась менее чем за месяц до ожидаемого открытия Большого Египетского музея в Каире — крупнейшего музейного проекта XXI века.

гробница
Фото: https://commons.wikimedia.org by EditorfromMars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
гробница

Для Египта, стремящегося вернуть себе статус ведущего туристического направления, возрождение этой гробницы — символическое напоминание о величии, пережившем тысячелетия.

История открытия и разграбления

Гробница, известная как KV22, была впервые обнаружена французскими исследователями в 1799 году. На тот момент, как и многие царские усыпальницы, она уже подверглась разграблению.
Саркофаг, украшения, предметы погребального культа и части мебели были похищены ещё в античности или в последующие столетия. От некогда роскошной обстановки остались лишь фрагменты — каркас саркофага, обломки ритуальных сосудов и следы краски на стенах.

Однако даже эти остатки позволяют судить о масштабе царского замысла. Аменхотеп III, один из самых могущественных правителей XVIII династии, был покровителем архитектуры, искусства и дипломатии. Его царствование стало "золотым веком" Египта, временем стабильности и роскоши.

Три этапа возрождения: японская точность и египетская страсть

Проект реставрации начался в начале 2000-х годов под эгидой Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) и Верховного совета по древностям Египта. Работы проходили в три этапа:

  1. Документирование и консервация настенных росписей.
    Исследователи использовали цифровое сканирование и микроскопическую фотосъёмку, чтобы зафиксировать мельчайшие детали рисунков.

  2. Укрепление структуры гробницы.
    Были установлены новые опорные конструкции и системы вентиляции для предотвращения эрозии камня.

  3. Реконструкция декоративных элементов.
    Там, где фрагменты были утрачены, художники восстановили линии по сохранившимся следам древней пигментации.

"Мы стремились сохранить не только живопись, но и дух гробницы — ту атмосферу покоя и величия, ради которой создавались эти усыпальницы", — пояснил Мохамед Исмаил, генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта.

Архитектура и внутренний мир гробницы

Главный коридор длиной 36 метров ведёт к просторной погребальной камере. По обе стороны расположены две боковые комнаты — предположительно, они принадлежали женам фараона, царице Тие и принцессе Ситамон.

В отличие от более поздних гробниц, стены не покрыты полностью росписями. Там, где живопись сохранилась, изображён сам Аменхотеп, приветствующий богов Ра, Осириса и Хатхор. В центральной камере сохранились сцены из Книги мёртвых - древнеегипетского сборника текстов, предназначенного для сопровождения души в загробный мир.

Современные реставраторы использовали инфракрасные методы, чтобы выявить скрытые под слоями копоти изображения, и обнаружили фрагменты неизвестных ранее надписей, которые, по предположению египтологов, могли быть частью ритуала "открывания уст" — древней церемонии оживления мумии.

Судьба мумии и археологическая преемственность

Мумия Аменхотепа III не сохранилась в своей оригинальной усыпальнице. В древности жрецы перенесли её в гробницу его деда — Аменхотепа II, чтобы защитить тело от грабителей. Сегодня останки фараона выставлены в Национальном музее египетской цивилизации в Каире, рядом с другими правителями XVIII династии.

Профессор археологии Каирского университета Салима Хассан отмечает:

"Аменхотеп III стал одним из самых "человечных” фараонов — он оставил после себя не только памятники, но и личные письма, дипломатические записи и образы, где он изображён не как бог, а как человек, любящий искусство и жизнь".

Экономический и культурный контекст открытия

Открытие гробницы совпадает с масштабной программой культурного возрождения Египта, включающей строительство Большого Египетского музея в Гизе. После политических потрясений 2011 года и пандемии COVID-19 туризм в стране сократился почти на 40%.

Министерство туризма Египта рассчитывает, что к 2026 году страну посетят более 15 миллионов туристов, а обновлённые памятники Луксора и новые маршруты (включая ночное освещение Долины царей) помогут вернуть Египту статус ведущего мирового направления исторического туризма.

Современные технологии в древнем царстве

Реставрация гробницы Аменхотепа III стала примером успешного симбиоза науки и археологии.

  • Лазерное сканирование позволило воссоздать 3D-модель усыпальницы с точностью до миллиметра.

  • Датчики влажности и температуры следят за микроклиматом, предотвращая рост солевых кристаллов, разрушающих краску.

  • Цифровые архивы позволяют туристам "посетить" гробницу онлайн — в формате виртуальной реальности, разработанном совместно с Токийским университетом.

Практические рекомендации для путешественников

  • Как добраться: Луксор находится в 670 км к югу от Каира. Из столицы ежедневно выполняются рейсы EgyptAir и Nile Air.

  • Когда лучше ехать: Оптимальный сезон — с октября по март, когда температура не превышает +28 °C.

  • Что взять: Обязательно — вода, головной убор и фонарик: освещение в некоторых залах мягкое, чтобы не повредить росписи.

  • Стоимость посещения: Билеты в Долину царей стоят около 500 египетских фунтов (≈15 $), вход в гробницу Аменхотепа оплачивается отдельно.

  • Совет: Сочетайте визит с осмотром храмов Мемнона и Медина Хабу — они также связаны с именем фараона.

FAQ — часто задаваемые вопросы

❓ Почему реставрация длилась так долго?
Работы велись медленно из-за необходимости использовать щадящие методы. Малейшая ошибка могла уничтожить древние краски, сохранившиеся более 3000 лет.

❓ Можно ли фотографировать в гробнице?
Да, но без вспышки и штатива. Свет от вспышки разрушает пигменты на стенах.

❓ Какие находки были сделаны во время реставрации?
Обнаружены фрагменты расписных плит, части саркофага и остатки деревянных фигур, использовавшихся в ритуалах.

❓ Связана ли гробница Аменхотепа III с Эхнатоном?
Да. Эхнатон был его сыном, и многие мотивы религиозной реформы (культ солнечного божества Атона) берут начало именно при дворе Аменхотепа III.

❓ Можно ли увидеть мумию фараона на месте?
Нет. Она находится в Каире, в Национальном музее египетской цивилизации, куда были перенесены царские мумии в 2021 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
