Путешествие под угрозой: вот где опаснее всего хранить чемодан, чтобы не встретить постельных клопов

Ничто не способно испортить долгожданное путешествие так быстро, как встреча с постельными клопами. Эти маленькие паразиты могут не только испортить отдых, но и "поехать" с вами домой в чемодане. К счастью, существует простой, но действенный способ защититься от них — достаточно правильно разместить багаж сразу после заселения.
Опытные путешественники утверждают: первое, что нужно сделать, оказавшись в номере, — поставить чемодан в ванну или душ.
"Клопам сложнее забираться на гладкие поверхности, такие как ванна, поэтому это пространство обеспечивает естественную защиту вашего багажа", — отмечают специалисты по дезинсекции.
Плитка и эмаль скользкие, и насекомым трудно перемещаться по ним. Кроме того, в ванных комнатах меньше укромных мест, где вредители могут прятаться. В отличие от спальни, где клопы часто гнездятся в матрасе, мягкой мебели, ковре и даже в ремнях багажной подставки, ванная представляет собой относительно безопасную зону.
Некоторые туристы советуют оставлять записку для горничной, если вы решаете хранить чемодан в ванной на всё время пребывания. Это поможет избежать недоразумений и сохранит ваши вещи на месте.
Тип багажа тоже имеет значение. Для защиты от клопов предпочтительны чемоданы с жёстким корпусом — на гладком пластике или металле паразитам труднее закрепиться.
Дополнительно можно использовать вакуумные или герметичные пластиковые пакеты, чтобы упаковать одежду. Такой подход не только экономит место, но и создаёт барьер для насекомых.
После возвращения домой стоит пропылесосить чемодан, а вещи постирать при высокой температуре — даже если признаков заражения не было.
Прежде чем распаковывать вещи, стоит уделить 5-10 минут осмотру комнаты.
Если заметили подозрительные следы, не паникуйте — просто обратитесь к администратору и попросите другой номер. Сотрудники гостиницы обычно быстро решают такие вопросы.
Можно ли клопов привезти из пятизвёздочного отеля?
Да. Чистота отеля не гарантирует отсутствие насекомых: клопов могут завезти постояльцы.
Как отличить укусы клопов от аллергии?
Укусы часто идут серией по 3-4 точки в линию. Аллергия обычно проявляется равномерными пятнами.
Стоит ли выбрасывать чемодан после поездки?
Нет. Если вредителей нет, достаточно обработки паром или пылесосом.
Проблема постельных клопов сопровождает путешественников веками. В XIX веке роскошные европейские отели уже страдали от этих вредителей, а в XX столетии клопы почти исчезли благодаря инсектицидам. Однако с ростом международного туризма и ограничением использования сильных химикатов они вернулись. Сегодня даже элитные гостиницы борются с ними с помощью тепловой обработки, ловушек и обученного персонала.
Уточнения
Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.
