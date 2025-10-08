Сюрприз для родителей: привычные направления потребуют детский загранпаспорт — без него не выпустят даже в соседние страны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:30
Туризм

С 2026 года поездки с детьми в ряд стран СНГ станут возможны только по загранпаспорту. Нововведение касается направлений, где ранее россиянам было достаточно внутреннего паспорта — Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. При этом юристы напоминают: свидетельство о рождении по-прежнему остаётся обязательным документом для ребёнка.

Зона у бассейна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зона у бассейна

Новые правила въезда с 2026 года

С января 2026 года все несовершеннолетние граждане России смогут пересекать границу с перечисленными странами только при наличии заграничного паспорта. Даже если ребёнку ещё не исполнилось 14 лет, документ будет необходим.

До сих пор поездки в государства Евразийского экономического союза и непризнанные республики часто осуществлялись по внутреннему паспорту родителей и свидетельству о рождении ребёнка. Однако теперь правила унифицируются с общими международными требованиями.

Почему загранпаспорт станет обязательным

Изменения направлены на упрощение миграционного контроля и повышение уровня безопасности при пересечении границы. По словам специалистов, новый порядок позволит избежать юридических коллизий при выезде несовершеннолетних и ускорит оформление документов на пунктах пропуска.

При этом свидетельство о рождении остаётся обязательным документом, особенно в ситуациях, когда необходимо подтвердить родство ребёнка с сопровождающим взрослым.

"Свидетельство о рождении может понадобиться для получения медпомощи, необходимо для подтверждения родства, а в некоторых случаях — для въезда в страну", — пояснил управляющий партнёр адвокатского бюро "Тайм Лекс" Артем Грицюк.

Что нужно иметь при себе родителям

Юристы рекомендуют при любой зарубежной поездке с детьми, даже в страны, где действует безвизовый режим, брать с собой:

  • загранпаспорт ребёнка (обязательно с 2026 года);
  • свидетельство о рождении;
  • нотариально заверенное согласие второго родителя — если ребёнок выезжает только с матерью или отцом;
  • медицинскую страховку и контактные данные консульства РФ.

Эти документы могут потребоваться при обращении за медицинской помощью, в ситуациях потери паспорта или при возникновении спорных вопросов на границе.

Как оформить детский загранпаспорт

  • Срок оформления: до 1 месяца по месту прописки, до 3 месяцев — по месту пребывания.
  • Возраст: загранпаспорт можно оформить ребёнку с рождения.
  • Документы: заявление, фото, свидетельство о рождении, паспорт родителей.
  • Стоимость госпошлины: 2 500 рублей за паспорт нового образца на 10 лет.

Родителям стоит подать документы заранее, чтобы избежать очередей к концу 2025 года, когда вступит в силу новый порядок.

Совет от экспертов

Даже если путешествие планируется в соседнюю страну на короткий срок, стоит помнить, что загранпаспорт ребёнка и свидетельство о рождении решают сразу несколько задач — от подтверждения личности до возможности экстренного обращения за медицинской помощью.

А главное — наличие всех документов избавит родителей от лишнего стресса на границе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
