Сюрприз для родителей: привычные направления потребуют детский загранпаспорт — без него не выпустят даже в соседние страны

С 2026 года поездки с детьми в ряд стран СНГ станут возможны только по загранпаспорту. Нововведение касается направлений, где ранее россиянам было достаточно внутреннего паспорта — Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. При этом юристы напоминают: свидетельство о рождении по-прежнему остаётся обязательным документом для ребёнка.
С января 2026 года все несовершеннолетние граждане России смогут пересекать границу с перечисленными странами только при наличии заграничного паспорта. Даже если ребёнку ещё не исполнилось 14 лет, документ будет необходим.
До сих пор поездки в государства Евразийского экономического союза и непризнанные республики часто осуществлялись по внутреннему паспорту родителей и свидетельству о рождении ребёнка. Однако теперь правила унифицируются с общими международными требованиями.
Изменения направлены на упрощение миграционного контроля и повышение уровня безопасности при пересечении границы. По словам специалистов, новый порядок позволит избежать юридических коллизий при выезде несовершеннолетних и ускорит оформление документов на пунктах пропуска.
При этом свидетельство о рождении остаётся обязательным документом, особенно в ситуациях, когда необходимо подтвердить родство ребёнка с сопровождающим взрослым.
"Свидетельство о рождении может понадобиться для получения медпомощи, необходимо для подтверждения родства, а в некоторых случаях — для въезда в страну", — пояснил управляющий партнёр адвокатского бюро "Тайм Лекс" Артем Грицюк.
Юристы рекомендуют при любой зарубежной поездке с детьми, даже в страны, где действует безвизовый режим, брать с собой:
Эти документы могут потребоваться при обращении за медицинской помощью, в ситуациях потери паспорта или при возникновении спорных вопросов на границе.
Родителям стоит подать документы заранее, чтобы избежать очередей к концу 2025 года, когда вступит в силу новый порядок.
Даже если путешествие планируется в соседнюю страну на короткий срок, стоит помнить, что загранпаспорт ребёнка и свидетельство о рождении решают сразу несколько задач — от подтверждения личности до возможности экстренного обращения за медицинской помощью.
А главное — наличие всех документов избавит родителей от лишнего стресса на границе.
