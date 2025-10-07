У вас идеальные билеты и чемоданы собраны — но паспорт может не выпустить вас никуда

Путешествие за рубеж — событие, к которому многие готовятся заранее: планируют маршруты, бронируют отели, покупают туры. Но в начале осени 2025 года десятки россиян столкнулись с неожиданной проблемой — их не выпустили из страны из-за дефектных загранпаспортов. Погрешности в печати сделали документы «трудночитаемыми», и пограничники признали их недействительными.

Как возникла проблема

Как сообщил телеканал SHOT, дефектные паспорта появились в сентябре: текст в них наползал на графы «пол», «гражданство» и «дата выдачи». Ошибка была чисто технической, но последствия оказались весьма ощутимыми — многие туристы потеряли оплаченные путёвки.

"Текст был напечатан с нарушением установленных норм", — рассказали в ТК SHOT.

Некоторым повезло чуть больше — их туроператоры успели предупредить об ошибках и порекомендовали заменить документ заранее. Чаще всего проблемы возникали с паспортами старого образца, рассчитанными на пять лет, где качество печати страдало сильнее всего.

Что бывает, если не проверить паспорт заранее

Даже если пограничный контроль пропускает туриста, сложности могут поджидать уже за рубежом. Например, при заселении в отель сканеры не всегда «читают» размытый текст, и персонал вынужден вручную вносить данные. Это занимает время и может привести к ошибкам при регистрации.

Кроме того, некоторые авиакомпании, особенно на рейсах в Турцию, ОАЭ и Таиланд, стали внимательнее проверять документы. Малейшие отклонения в оформлении могут стать поводом для отказа в посадке.

Как самостоятельно проверить документы перед поездкой

Чтобы не потерять отпуск, важно внимательно осмотреть загранпаспорт и визу ещё дома. Проверка занимает не больше десяти минут, но может сберечь массу нервов и денег.

Загранпаспорт: 6 обязательных пунктов проверки

Срок действия. Паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев после возвращения. Например, если поездка запланирована на январь 2026 года, срок действия документа должен истекать не раньше июля. Физическое состояние. Не допускаются пятна, заломы, следы влаги и особенно повреждения страницы с фотографией. Даже небольшая трещина в пластике может вызвать сомнение у пограничников. Корректность данных. Убедитесь, что все буквы и даты совпадают с билетами и страховкой. Ошибка в одной букве фамилии способна сорвать поездку. Качество печати. Посмотрите, не расплывается ли текст и чётко ли видна фотография. Размытые линии, смещение символов или дефекты ламинации — сигнал к замене. Подпись владельца. Её отсутствие формально делает документ недействительным. Свободные страницы. Для виз и штампов нужно минимум две чистые страницы.

Виза: на что обратить внимание

Срок действия и период пребывания. Виза должна покрывать всё время путешествия, включая день выезда. Тип визы. Для туристических поездок нужна категория «С» (в шенгене) или аналогичная. Количество въездов. Если вы планируете посетить несколько стран, убедитесь, что виза многократная. Точность данных. Проверьте номер паспорта и даты рождения. Отсутствие исправлений. Любые ручные пометки или подчистки делают визу недействительной. Страна назначения. Уточните, что виза действительно выдана для нужного государства.

Как действовать, если вы нашли ошибку

Не пытайтесь исправить дефект самостоятельно. Даже аккуратное вмешательство (например, подрисовка подписи) может сделать документ недействительным. Обратитесь в МВД. Замена паспорта по причине брака осуществляется бесплатно, если дефект произошёл по вине ведомства. Уточните сроки. Обычно новый документ выдают в течение 10 рабочих дней, если заявление подано по месту жительства. Сообщите туроператору. Многие компании готовы перенести даты тура при наличии официального подтверждения о замене паспорта.

