На берегу Чёрного моря творят чудеса — дельфины, которые заставляют поверить в магию

6:00
Туризм

На юге России, между морем и скалами, притаился уголок, где человек встречается с грацией и интеллектом морских обитателей. Команда издания "Турпром" во главе с обозревателем Евгенией Бурмистровой побывала в Утришском дельфинарии — месте, где дельфины, белухи и морские котики превращают каждый день в праздник эмоций и открытий.

дельфинарий
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
дельфинарий

История, с которой всё началось

Ещё в советские времена, в 1984 году, на побережье недалеко от Анапы появился научный центр, задачей которого было изучение морских млекопитающих. Утришский дельфинарий задумывался не как развлечение, а как серьёзная исследовательская площадка. Здесь проводились эксперименты, наблюдения и тренировки, целью которых было понять поведение и физиологию дельфинов, их систему звуковой коммуникации и интеллектуальные способности.

Учёные работали над новыми методами взаимодействия с животными — от обучения до реабилитации. Именно в Утрише начали применять техники, позже ставшие основой программ терапии с дельфинами, используемых в медицинской и психологической практике.

К 1990-м годам формат работы изменился. Исследовательский центр постепенно превратился в культурно-развлекательный комплекс, но при этом сохранил научное ядро. Сегодня это один из старейших и самых известных дельфинариев страны, ежегодно принимающий тысячи гостей.

Волшебство представления

Главная гордость Утришского дельфинария — его артисты. Афалины, белые киты и морские котики поражают зрителей своим умом и артистизмом. Каждое шоу здесь — не просто демонстрация трюков, а полноценное театральное действо с музыкой, светом и искренними эмоциями.

Дельфины летают над водой, синхронно выпрыгивая из бассейна, с ловкостью перехватывают мячи и даже рисуют картины, которые потом можно приобрести в сувенирной лавке. Морские котики вызывают бурю аплодисментов, виртуозно жонглируя кольцами и играя с публикой.

Особая атмосфера создаётся тем, что все животные — постоянные жители дельфинария. Они проходят ежедневный уход, наблюдение ветеринаров и психологов, а в их дрессировке используются только методы поощрения. Благодаря этому программы не теряют живости и душевности.

Что ждёт посетителей

После представления гости могут сфотографироваться с дельфинами или даже поплавать с ними в специально оборудованном бассейне. Такое взаимодействие особенно нравится детям — многие потом рассказывают, что это был лучший день их отпуска.

Для тех, кто интересуется наукой, на территории дельфинария работает небольшой музей, где собраны материалы о морских млекопитающих, макеты подводных обитателей, акустическое оборудование и фотографии исследователей. Рядом расположено уютное кафе с видом на море, где подают блюда из черноморской кухни.

Утришский дельфинарий идеально подходит для семейного отдыха. Здесь одинаково интересно и взрослым, и детям, ведь атмосфера дружбы человека и моря не оставляет равнодушным никого.

Когда ехать

Дельфинарий принимает посетителей круглый год. Однако лучшее время для визита — лето и начало осени, когда можно совместить поездку с купанием и прогулками по побережью. Представления проходят несколько раз в день, а расписание удобно спланировано под туристический поток.

В зимний сезон программы становятся камернее, но не менее захватывающими. Многие гости отмечают, что именно в это время общение с животными ощущается особенно близким и спокойным.

А что если приехать зимой

Многие думают, что зимой дельфинарии не работают. Однако в Утрише всё иначе. Зимние программы проходят в крытом комплексе с подогреваемой водой. В этот период шоу приобретают особую атмосферу — меньше зрителей, больше общения и камерности. После представления можно пройтись по побережью, где в тишине слышен только плеск волн и крики чаек.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы Минусы
Уникальные программы с морскими животными В высокий сезон возможны очереди
Возможность поплавать с дельфинами Не допускаются дети младше 5 лет на водные процедуры
Научный музей и кафе на территории Ограниченное число мест в бассейне
Круглогодичная работа В дождливую погоду часть площадок закрыта
Поддержка программ по изучению и охране морских млекопитающих Цена билетов выше средней по Анапе

Часто задаваемые вопросы

Как попасть на плавание с дельфинами?
Нужно заранее записаться на сайте или у администратора дельфинария. Услуга проводится строго по расписанию и при наличии медицинской справки.

Можно ли привезти маленького ребёнка?
Да, вход разрешён детям с трёх лет, но сидеть нужно в сопровождении взрослого. На первых рядах маленьким посетителям лучше надеть плащ от брызг.

Мифы и правда

Миф: дельфинов заставляют выступать силой.
Правда: животные обучаются на основе положительного подкрепления, без принуждения.

Миф: плавание с дельфинами вредно для животных.
Правда: процедуры проходят под контролем ветеринаров и не превышают допустимую нагрузку.

Интересные факты

  1. Первые дельфины Утриша участвовали в экспериментах по изучению эхолокации и памяти.

  2. Некоторые афалины способны распознавать своё имя и откликаться на него.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
