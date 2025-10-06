15 лет ожидания: Бразилия и Саудовская Аравия подписали судьбоносный авиационный протокол

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:29
Туризм

Бразилия и Саудовская Аравия сделали крупный шаг к укреплению сотрудничества в сфере гражданской авиации. Подписанный в Монреале Дополнительный протокол к Соглашению о воздушных перевозках открывает новую страницу в развитии авиасообщения между странами и устраняет давние ограничения, мешавшие прямым рейсам и расширению транспортных возможностей.

Бразилия и Саудовская Аравия подписали новый протокол
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бразилия и Саудовская Аравия подписали новый протокол

Новая эра для авиасообщения

Церемония подписания прошла в присутствии Джеймса Чагаса Файерштайна, генерального директора бразильского агентства гражданской авиации ANAC, и Абдулазиза Альдуайлейджа, главы Генерального управления гражданской авиации Саудовской Аравии. Соглашение не только увеличивает количество доступных рейсов, но и отражает стратегическое намерение обеих стран превратить авиацию в ключевой элемент торгово-экономических отношений.

"Движение увеличивает частоты, устраняет ограничения и сигнализирует приоритет политики в превращении темы в конкретные операции", — отметил директор ANAC Джеймс Чагас Файерштайн.

Увеличение частоты рейсов и свобода маршрутов

Главное изменение коснулось частоты пассажирских рейсов — теперь их число вырастает с 7 до 21 в неделю. Это значит, что авиакомпании обеих стран смогут предлагать больше направлений, удобных пересадок и гибких графиков.

В грузовом сегменте ограничения сняты полностью. Теперь разрешена "четвёртая свобода воздуха", позволяющая авиаперевозчикам выполнять полёты не только между Бразилией и Саудовской Аравией, но и в третьи страны с промежуточными посадками. Это особенно важно для логистики и электронной коммерции: доставка станет быстрее, а маршруты — более устойчивыми и экономичными.

Для бизнеса и электронной торговли это прорыв — товары смогут поступать в Бразилию из Азии через Саудовскую Аравию, а оттуда — распространяться по регионам Южной Америки.

Обновлённые правила: привлекательнее для инвесторов

Протокол также модернизирует правовую базу и делает рынок авиационных перевозок Бразилии более открытым для иностранных инвестиций. Ранее действовало ограничение, согласно которому бразильская компания обязана была иметь местный капитал. Теперь это требование отменено — иностранные инвесторы могут владеть до 100% акций авиаперевозчика, работающего на территории страны.

Такая мера повышает предсказуемость нормативной среды и открывает двери для международных авиапроектов, альянсов и новых игроков. Это особенно актуально на фоне глобальной тенденции к либерализации авиарынков.

Путь к прямым рейсам

На данный момент между Бразилией и Саудовской Аравией нет прямых авиарейсов. Однако новый документ устраняет все юридические и административные барьеры для их появления. Первыми кандидатами на запуск маршрутов называют саудовскую авиакомпанию Riyadh Air, которая уже заявила о намерении расширить сеть и включить Южную Америку в свои планы.

Riyadh Air, молодая авиакомпания с амбициозной стратегией глобального охвата, рассматривает Бразилию как важный элемент своей экспансии, но запуск полётов потребует корректировки флота, планов обслуживания и распределения слотов.

Что изменится для пассажиров и бизнеса

Для пассажиров это означает больше вариантов путешествий и удобные стыковки через крупные хабы Ближнего Востока, такие как Эр-Рияд или Джидда. Авиакомпании смогут создавать комбинированные маршруты, связывающие Латинскую Америку с Азией, Африкой и Европой.

Для бизнеса — это новые логистические коридоры, особенно для компаний в сфере e-commerce, которые всё активнее используют воздушную доставку. Сокращение сроков перевозки между Ближним Востоком и Южной Америкой может стать решающим конкурентным преимуществом.

Советы шаг за шагом: как использовать новые возможности

  1. Для туристов. Следите за новыми маршрутами на сайтах авиакомпаний — появление прямых рейсов ожидается в течение ближайших двух лет.
  2. Для экспортеров. Рассмотрите возможность доставки грузов через саудовские хабы — время транзита сокращается.
  3. Для инвесторов. Новый регламент упрощает вход на бразильский рынок авиауслуг -можно участвовать в создании новых авиалиний или карго-компаний.
  4. Для логистов. Используйте новые воздушные коридоры, чтобы оптимизировать цепочки поставок.
  5. Для туристических агентств. Планируйте комбинированные туры — "Рио-де-Жанейро — Эр-Рияд — Бангкок" может стать популярным маршрутом будущего.

Мифы и правда

  • Миф: соглашение означает немедленный запуск рейсов.
    Правда: документ создаёт юридическую базу, но сами полёты зависят от авиакомпаний и их планов.
  • Миф: иностранные компании смогут вытеснить бразильские.
    Правда: открытие рынка стимулирует конкуренцию, но местные игроки сохраняют преимущества инфраструктуры.
  • Миф: изменения касаются только бизнеса.
    Правда: пассажиры тоже выиграют — появятся новые маршруты и конкурентные цены.

3 интересных факта

  1. Это первое авиационное соглашение между странами за последние 15 лет.
  2. Подписание проходило на полях сессии Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
  3. Riyadh Air планирует стать крупнейшей авиакомпанией Ближнего Востока к 2030 году.

Исторический контекст

Отношения Бразилии и Саудовской Аравии в сфере транспорта развиваются с 1980-х годов, когда были запущены первые чартерные полёты для деловых делегаций. Однако из-за жёстких регуляций и ограничений маршрутное сообщение так и не закрепилось. Новый протокол знаменует переход к современной, открытой модели сотрудничества, соответствующей мировым стандартам и стратегическим интересам обеих стран.

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Брази́лия (порт. República Federativa do Brasil) — суверенное государство в Южной Америке. Единственная португалоязычная страна во всей Америке, а также крупнейшая лузофонная страна на планете. Столица — город Бразилиа.

Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Саудовская Аравия с её колоссальными запасами нефти — основное государство Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
