15 лет ожидания: Бразилия и Саудовская Аравия подписали судьбоносный авиационный протокол

6:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бразилия и Саудовская Аравия сделали крупный шаг к укреплению сотрудничества в сфере гражданской авиации. Подписанный в Монреале Дополнительный протокол к Соглашению о воздушных перевозках открывает новую страницу в развитии авиасообщения между странами и устраняет давние ограничения, мешавшие прямым рейсам и расширению транспортных возможностей.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бразилия и Саудовская Аравия подписали новый протокол

Новая эра для авиасообщения

Церемония подписания прошла в присутствии Джеймса Чагаса Файерштайна, генерального директора бразильского агентства гражданской авиации ANAC, и Абдулазиза Альдуайлейджа, главы Генерального управления гражданской авиации Саудовской Аравии. Соглашение не только увеличивает количество доступных рейсов, но и отражает стратегическое намерение обеих стран превратить авиацию в ключевой элемент торгово-экономических отношений.

"Движение увеличивает частоты, устраняет ограничения и сигнализирует приоритет политики в превращении темы в конкретные операции", — отметил директор ANAC Джеймс Чагас Файерштайн.

Увеличение частоты рейсов и свобода маршрутов

Главное изменение коснулось частоты пассажирских рейсов — теперь их число вырастает с 7 до 21 в неделю. Это значит, что авиакомпании обеих стран смогут предлагать больше направлений, удобных пересадок и гибких графиков.

В грузовом сегменте ограничения сняты полностью. Теперь разрешена "четвёртая свобода воздуха", позволяющая авиаперевозчикам выполнять полёты не только между Бразилией и Саудовской Аравией, но и в третьи страны с промежуточными посадками. Это особенно важно для логистики и электронной коммерции: доставка станет быстрее, а маршруты — более устойчивыми и экономичными.

Для бизнеса и электронной торговли это прорыв — товары смогут поступать в Бразилию из Азии через Саудовскую Аравию, а оттуда — распространяться по регионам Южной Америки.

Обновлённые правила: привлекательнее для инвесторов

Протокол также модернизирует правовую базу и делает рынок авиационных перевозок Бразилии более открытым для иностранных инвестиций. Ранее действовало ограничение, согласно которому бразильская компания обязана была иметь местный капитал. Теперь это требование отменено — иностранные инвесторы могут владеть до 100% акций авиаперевозчика, работающего на территории страны.

Такая мера повышает предсказуемость нормативной среды и открывает двери для международных авиапроектов, альянсов и новых игроков. Это особенно актуально на фоне глобальной тенденции к либерализации авиарынков.

Путь к прямым рейсам

На данный момент между Бразилией и Саудовской Аравией нет прямых авиарейсов. Однако новый документ устраняет все юридические и административные барьеры для их появления. Первыми кандидатами на запуск маршрутов называют саудовскую авиакомпанию Riyadh Air, которая уже заявила о намерении расширить сеть и включить Южную Америку в свои планы.

Riyadh Air, молодая авиакомпания с амбициозной стратегией глобального охвата, рассматривает Бразилию как важный элемент своей экспансии, но запуск полётов потребует корректировки флота, планов обслуживания и распределения слотов.

Что изменится для пассажиров и бизнеса

Для пассажиров это означает больше вариантов путешествий и удобные стыковки через крупные хабы Ближнего Востока, такие как Эр-Рияд или Джидда. Авиакомпании смогут создавать комбинированные маршруты, связывающие Латинскую Америку с Азией, Африкой и Европой.

Для бизнеса — это новые логистические коридоры, особенно для компаний в сфере e-commerce, которые всё активнее используют воздушную доставку. Сокращение сроков перевозки между Ближним Востоком и Южной Америкой может стать решающим конкурентным преимуществом.

Советы шаг за шагом: как использовать новые возможности

Для туристов. Следите за новыми маршрутами на сайтах авиакомпаний — появление прямых рейсов ожидается в течение ближайших двух лет. Для экспортеров. Рассмотрите возможность доставки грузов через саудовские хабы — время транзита сокращается. Для инвесторов. Новый регламент упрощает вход на бразильский рынок авиауслуг -можно участвовать в создании новых авиалиний или карго-компаний. Для логистов. Используйте новые воздушные коридоры, чтобы оптимизировать цепочки поставок. Для туристических агентств. Планируйте комбинированные туры — "Рио-де-Жанейро — Эр-Рияд — Бангкок" может стать популярным маршрутом будущего.

Мифы и правда

Миф: соглашение означает немедленный запуск рейсов.

Правда: документ создаёт юридическую базу, но сами полёты зависят от авиакомпаний и их планов.

Правда: документ создаёт юридическую базу, но сами полёты зависят от авиакомпаний и их планов. Миф: иностранные компании смогут вытеснить бразильские.

Правда: открытие рынка стимулирует конкуренцию, но местные игроки сохраняют преимущества инфраструктуры.

Правда: открытие рынка стимулирует конкуренцию, но местные игроки сохраняют преимущества инфраструктуры. Миф: изменения касаются только бизнеса.

Правда: пассажиры тоже выиграют — появятся новые маршруты и конкурентные цены.

3 интересных факта

Это первое авиационное соглашение между странами за последние 15 лет. Подписание проходило на полях сессии Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Riyadh Air планирует стать крупнейшей авиакомпанией Ближнего Востока к 2030 году.

Исторический контекст

Отношения Бразилии и Саудовской Аравии в сфере транспорта развиваются с 1980-х годов, когда были запущены первые чартерные полёты для деловых делегаций. Однако из-за жёстких регуляций и ограничений маршрутное сообщение так и не закрепилось. Новый протокол знаменует переход к современной, открытой модели сотрудничества, соответствующей мировым стандартам и стратегическим интересам обеих стран.

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Брази́лия (порт. República Federativa do Brasil) — суверенное государство в Южной Америке. Единственная португалоязычная страна во всей Америке, а также крупнейшая лузофонная страна на планете. Столица — город Бразилиа.



Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Саудовская Аравия с её колоссальными запасами нефти — основное государство Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

