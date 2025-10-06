Авиакомпании ставят на роскошь: как три гиганта меняют правила игры для пассажиров

В мире авиации начинается новая эра: авиакомпании делают ставку на комфорт и роскошь. После нескольких лет неопределённости, вызванной пандемией, крупные игроки рынка — United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines — кардинально обновляют свои салоны и сервис, чтобы привлечь пассажиров, готовых платить больше за качество и комфорт.
Когда-то авиаперелёт считался просто способом быстро добраться до места назначения. Сегодня же всё больше пассажиров рассматривают полёт как часть путешествия — с элементами уюта, привилегий и премиального сервиса. По данным рынка, растёт число американцев, выбирающих дорогие билеты: экономическая неопределённость, парадоксальным образом, подталкивает людей к тому, чтобы тратить больше на собственный комфорт.
После пандемии многие стали иначе относиться к путешествиям: они хотят не просто лететь, а получать удовольствие от процесса. Возросший поток деловых поездок и так называемые "путешествия мести" — когда люди стремятся наверстать упущенные годы без отпусков — только усилили эту тенденцию.
Главная причина проста — деньги. Премиум-класс приносит компаниям гораздо больше прибыли, чем обычный эконом. Один пассажир в бизнесе может приносить столько же дохода, сколько несколько человек в стандартном салоне.
Кроме того, клиенты, выбирающие улучшенные места, часто становятся постоянными — они активнее участвуют в программах лояльности, пользуются фирменными кредитными картами и услугами партнёров авиакомпаний.
"Клиенты готовы платить больше за качественный продукт", — отмечают представители отрасли.
United активно обновляет парк самолётов и делает акцент на премиальные интерьеры. В ближайшее время компания расширит салоны Premium Plus и внедрит обновлённый дизайн под названием Elevated. Главной гордостью станут люксы Polaris — индивидуальные капсулы с полностью раскладывающимися сиденьями, личными экранами, продвинутыми системами освещения и шумоподавления.
Такие улучшения превращают дальние перелёты в комфортное путешествие. Дополнительные услуги включают приоритетную регистрацию, быструю посадку, доступ в лаунжи и фирменное меню от шеф-поваров. Для United это не просто апгрейд, а целая стратегия: увеличить долю премиальных пассажиров и, соответственно, прибыль.
Delta идёт ещё дальше. Компания уже объявила, что к следующему году в её самолётах будет рекордное количество мест повышенного комфорта. Более половины всех доходов перевозчика теперь связано именно с премиум-продуктами — от мест Delta One до платных апгрейдов и VIP-обслуживания в аэропортах.
Кроме новых кресел и расширенного пространства для ног, Delta делает акцент на сервисе: Wi-Fi на борту включён в билет, питание подаётся в стильной посуде, а персонал проходит обучение по стандартам люксового гостеприимства. Для часто летающих клиентов доступны эксклюзивные залы Delta Sky Club, которые становятся полноценными лаунж-пространствами с ресторанным обслуживанием.
American также не отстаёт от конкурентов. Компания представила новые кресла Flagship Suite, которые появятся на дальнемагистральных Boeing 787-9. Каждое место — это мини-каюта с перегородками, индивидуальным экраном и пространством для хранения личных вещей. Такие апартаменты превращают полёт в опыт, сравнимый с пребыванием в бутиковом отеле.
American расширяет и сегмент премиум-эконома — класса, который стал особенно популярен среди пассажиров, ищущих баланс между ценой и комфортом. Здесь — увеличенное расстояние между рядами, улучшенное питание и приоритетное обслуживание. В то же время компания улучшает и стандартный эконом, делая его визуально и технически более современным.
Для тех, кто хочет почувствовать премиум, но не тратить тысячи долларов, есть лайфхаки: подписка на рассылки авиакомпаний, поиск спецпредложений через приложения, использование кредитных карт с авиабонусами. Иногда апгрейд можно получить прямо в аэропорту — если остались свободные места.
Уточнения
"United Airlines" - американская авиакомпания, одна из крупнейших в США и в мире. После слияния с авиакомпанией "Continental Airlines", официально завершённого 1 октября 2010 года, "United Airlines" стала крупнейшим авиаперевозчиком в мире. Также является одним из основателей "Star Alliance".
Delta Air Lines Inc. ("Де́льта Эр Лайнс"), известная также, как просто Delta (произносится Дельта, NYSE: DAL) — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Одна из четырёх компаний-основателей авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.
American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.
