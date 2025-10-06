Пляжи, о которых молчат путеводители: где Абхазия прячет свой настоящий рай

Пляжи Абхазии — это сочетание горного воздуха, тёплого моря и живописной природы. Здесь можно устроить семейный отдых, найти уединённые уголки или провести день в шумной компании у моря. В отличие от многих курортов Чёрного моря, побережье Абхазии сохраняет ощущение первозданности: чистая вода, горные виды и минимум навязчивого сервиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Филатова, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пицунда

Ниже — обзор самых известных и контрастных пляжей региона: от почти диких мест до благоустроенных зон с инфраструктурой и развлечениями.

Пляж посёлка Гумиста: для тех, кто ищет тишину

Небольшой посёлок Гумиста расположен всего в двадцати минутах езды от Сухума. Это место редко встречается в путеводителях — здесь нет кафе, лежаков и типичного курортного шума. Но именно это и делает его особенным.

Береговая линия тянется вдоль устья одноимённой реки, где Гумиста впадает в Чёрное море. Песчаный пляж местами перемежается с галькой. В ясную погоду отсюда открываются виды на горы, а вечером — на закаты, которые отражаются в воде мягким золотом.

Для пикника стоит взять всё необходимое заранее: в посёлке лишь один маленький магазин. Добраться можно на машине или автобусе — до остановки "Пост", откуда до пляжа около пяти минут пешком.

Синопский пляж: золотой песок и спокойствие

На окраине Сухума, в Тхубунском районе, расположен Синопский пляж — одно из самых уютных мест на побережье. Местные жители нередко называют его райским уголком: мелкий золотистый песок, мягкий спуск в воду и редкое сочетание тишины и комфорта.

Здесь можно арендовать лежак, но большинство предпочитает отдых на полотенце прямо у кромки воды. Море чистое, вход пологий — это удобное место и для купания, и для отдыха с детьми. На пляже есть несколько волейбольных площадок и аренда водных развлечений, но атмосфера в целом остаётся спокойной.

Рядом работают небольшие кафе, а до центра города — около десяти минут на транспорте.

Пляж Мокко: музыка, движение и атмосфера курорта

Сосед Мокко — продолжение Синопского пляжа, но характер здесь совсем другой. Если Синопский — про покой, то Мокко — про ритм. Звуки музыки, гул разговоров, аромат кофе и барбекю создают ощущение настоящего южного праздника.

Берег в основном песчаный, ближе к воде — галька. Над шезлонгами стоят навесы из пальмовых листьев, под которыми часто устраивают фотосессии. По вечерам вдоль побережья работают бары, а днём можно арендовать водный скутер или прокатиться на "банане".

Пляж напоминает сочинские набережные, только компактнее и уютнее. В шаговой доступности есть магазины и кафе, а по вечерам — красивая подсветка.

Центральный пляж Пицунды: комфорт и чистейшая вода

Пицунда — курорт с именем, и его главный пляж полностью оправдывает репутацию. Здесь всё продумано: аккуратная территория, чистая вода, развитая инфраструктура. Галечное покрытие делает море особенно прозрачным — с берега виден каждый камешек на дне.

Пляж защищён от городской суеты зелёным поясом Пицундского заповедника, и это редкое сочетание: можно купаться, а потом пройтись в тени реликтовых сосен.

На территории есть пункты проката сапбордов и каяков, аквапарк под открытым небом и даже 55-метровое колесо обозрения. С набережной виден причал, откуда отправляются прогулочные катера. Кафе и рестораны работают до позднего вечера, предлагая блюда кавказской и средиземноморской кухни.

Чтобы попасть на пляж, достаточно доехать до остановки "Поворот" — оттуда до моря около десяти минут пешком.

Пляж Нового Афона: для семейного отдыха и прогулок

Центральный пляж Нового Афона считается одним из самых удобных на всём побережье. Он растянулся почти на километр и оборудован всем необходимым: есть душевые, туалеты, раздевалки и прокат зонтов с лежаками.

Побережье покрыто крупной галькой, поэтому лучше захватить резиновые тапочки. Вдоль берега расположены отели и гостевые дома, а на набережной — рестораны и бары с видом на море.

Туристы отмечают мягкий микроклимат: здесь не так жарко, как в Пицунде или Гагре, а море тёплое и спокойное. На пляже можно арендовать сапборд, а у причала — попробовать рыбалку. Добраться легко: автобусы из Пицунды, Сухума и Псоу делают остановки "Новый Афон" и "Пристань".

Таблица: пляжи Абхазии — сравнение по атмосфере и инфраструктуре

Пляж Покрытие Особенности Кому подойдёт Гумиста Песок, галька Тихо, без инфраструктуры Любителям уединения Синопский Мелкий песок Спокойная атмосфера, чистое море Семейный отдых Мокко Песок и галька Музыка, бары, водные развлечения Молодёжи и активным туристам Пицунда (Центральный) Галька Заповедник, катера, аквапарк Любителям комфорта Новый Афон Крупная галька Удобства, набережная, отели Тем, кто ищет баланс между покоем и сервисом

Советы путешественникам

Перед поездкой стоит определиться, чего вы ждёте от отдыха. Если хочется тишины — выбирайте Гумисту или окраины Синопского пляжа. Для атмосферы курорта и активности подойдут Пицунда и Мокко.

Летом поток туристов велик, поэтому жильё лучше бронировать заранее, особенно если вы хотите остановиться рядом с морем. Осенью пляжи становятся свободнее, а погода остаётся комфортной до конца сентября.

Не забудьте о солнцезащитных средствах и питьевой воде: на некоторых участках побережья инфраструктура минимальна.

А что если приехать зимой

Абхазия интересна и вне пляжного сезона. Море в это время спокойное, воздух мягкий, а туристов почти нет. Вдоль побережья можно гулять часами — особенно в Пицунде и Новом Афоне, где даже зимой работают кафе и экскурсионные бюро.

Для любителей фотографии зимние пляжи — находка: сочетание гор, тумана и пустых берегов создаёт особую атмосферу, недоступную летом.