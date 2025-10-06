Эти ошибки губят даже опытных туристов: спасатели рассказали, чего нельзя делать во время похода

История пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае напомнила о том, что даже короткая прогулка в лес может обернуться трагедией. Поиски родителей и пятилетнего ребёнка продолжаются уже несколько дней, а спасатели вновь говорят о главном — как важно готовиться к походу правильно, даже если он кажется простым и безопасным.
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, какие базовые правила способны спасти жизнь в дикой местности и почему большинство происшествий происходит именно из-за пренебрежения мелочами.
По словам специалиста, основа безопасности — это не только знание маршрута, но и правильная экипировка.
"Готовясь к походу, нужно положить в рюкзак тёплую одежду на случай ухудшения погоды, компас, небольшой запас продуктов, зажигалку, лекарства, если имеются хронические заболевания, аптечку для оказания первой помощи — есть специальные небольшие наборы", — отметил Сергей Щетинин.
Даже если вы идёте всего на несколько часов, нужно учитывать, что в лесу погода способна измениться за считаные минуты. Туман, внезапный дождь или падение температуры могут превратить обычную прогулку в испытание.
Спасатель подчёркивает: телефон должен быть полностью заряжен, а вместе с ним нужно взять пауэрбанк и свисток. Это простые, но часто недооценённые вещи, которые могут помочь подать сигнал о помощи, если связь пропадёт или человек собьётся с пути, пишет сайт aif.ru.
Щетинин обращает внимание: многие недооценивают необходимость изучить маршрут до выхода. Даже в популярных местах лесные тропы могут быть разной сложности.
"Нужно понимать, оборудованная тропа или необорудованная, какой рельеф и протяжённость, сколько времени потребуется, чтобы её пройти. Конечно, важно учитывать прогноз погоды в день похода", — пояснил спасатель.
Если человек не представляет, сколько времени займёт маршрут, он может не успеть вернуться до темноты, а ориентирование в ночном лесу — крайне сложное и опасное дело.
Главная причина трагедий в лесу — самоуверенность. Люди часто считают, что короткий маршрут не требует подготовки. Между тем именно неопытные туристы чаще всего теряются. Отсутствие карты, тёплой одежды или элементарных средств связи — частые факторы, из-за которых поисковые операции затягиваются на дни.
Даже у опытных путешественников случаются непредвиденные ситуации: смена погоды, сбой в навигаторе, травма или паника. Любая из этих мелочей способна привести к серьёзным последствиям, если человек не подготовлен заранее.
|Предмет
|Зачем нужен
|Что учесть
|Тёплая одежда
|Резкая смена погоды, защита от холода и ветра
|Лучше брать лёгкую куртку и головной убор
|Компас или карта
|Ориентирование на местности
|Не полагаться только на телефон
|Небольшой запас еды
|Поддержка энергии при задержке в пути
|Сухофрукты, орехи, батончики
|Зажигалка или спички
|Возможность развести костёр
|Хранить в герметичном пакете
|Аптечка
|Первая помощь при травмах
|Минимальный набор должен быть у каждого
|Пауэрбанк и свисток
|Поддержание связи и сигнал тревоги
|Проверить заряд заранее
Перед походом стоит предупредить близких, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. Даже если вы уверены, что знаете местность, сообщите примерное направление — это поможет спасателям, если произойдёт что-то непредвиденное.
Выходить лучше утром, когда есть запас времени и света. Важно оценить свои силы: даже при коротком маршруте не стоит идти в одиночку. Если всё-таки решили отправиться одному, установите для себя "контрольное время" — момент, когда нужно разворачиваться, независимо от того, достигнута цель или нет.
Перед стартом убедитесь, что обувь удобна и не натирает, а одежда не сковывает движения. Любая мелочь, которая отвлекает, может сыграть роль в стрессовой ситуации.
Ошибка: отправиться в лес без средств связи.
Последствие: невозможно вызвать помощь, если сбились с маршрута.
Альтернатива: полностью зарядить телефон и взять дополнительный аккумулятор.
Ошибка: игнорировать прогноз погоды.
Последствие: быстрое переохлаждение, дезориентация.
Альтернатива: проверять погодные условия и брать запасную одежду.
Ошибка: не сообщить близким о маршруте.
Последствие: поиск начинается слишком поздно.
Альтернатива: сообщать время выхода и планируемое возвращение.
Семья — муж, жена и пятилетний ребёнок — пропала 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края. Последний раз их видели у базы отдыха. Известно, что в тот день они собирались уезжать, но решили заехать к скальному массиву Буратино, расположенному примерно в пяти километрах от посёлка Кутурчин.
Позже на месте нашли их автомобиль, но самих людей обнаружить не удалось. Поиски ведутся в труднодоступной горно-лесной местности Кутурчинского белогорья, в районе так называемой Минской петли. Работы продолжаются круглосуточно, с привлечением спасателей, волонтёров и авиации.
Если вы потеряли ориентиры, главное — не паниковать. Нужно остановиться, оценить местность и попытаться вспомнить последний ориентир. Телефонный сигнал стоит искать на возвышенности, а если связи нет — оставаться на месте и подавать звуковые сигналы. Свисток в этом случае эффективнее голоса — его слышно дальше, а сил тратится меньше.
По возможности разожгите костёр или оставьте видимые следы своего присутствия: яркий предмет одежды, дым или отметки на деревьях. Спасатели советуют не уходить далеко от того места, где вы поняли, что потеряли направление — именно там обычно начинают поиски.
— Можно ли ходить в лес без карты, если есть телефон с GPS?
Не рекомендуется. В лесу навигатор может потерять сигнал, а заряд батареи быстро расходуется. Лучше иметь бумажную карту и компас.
— Что делать, если внезапно испортилась погода?
Найти укрытие, надеть запасную одежду, не двигаться наугад. Если начался дождь или туман, лучше подождать прояснения.
— Сколько времени человек может продержаться без еды?
При наличии воды — несколько дней. Поэтому запас воды и простых калорийных продуктов обязателен даже в коротких маршрутах.
Любое путешествие в дикую природу требует уважения к стихии. Даже опытные туристы совершают ошибки, когда недооценивают маршрут. Элементарная подготовка и внимание к деталям — самые надёжные средства против трагедий.
Если знать, куда идёшь, и быть готовым к любым неожиданностям, поход в лес останется приятным воспоминанием, а не поводом для тревожных новостей.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.