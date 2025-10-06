Тысячи существ из Красного моря в шаге от тебя — место, где даже воздух пахнет океаном

4:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Погрузиться в подводное царство Красного моря можно, не надевая акваланг и не рискуя замочить ноги. В Хургаде находится Grand Aquarium — грандиозный океанариум, где чудеса морских глубин представлены в максимально реалистичной форме. Репортер "Турпрома" Светлана Пляцковская приглашает отправиться в это уникальное путешествие, которое понравится и взрослым, и детям.

Фото: commons.wikimedia.org by Smuconlaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Grand Aquarium

Мир под стеклом

Grand Aquarium — один из крупнейших океанариумов Африки и Ближнего Востока. Его открыли в 2015 году, когда группа египетских инвесторов решила создать в Хургаде современный центр экотуризма и образования. Проект быстро превратился в точку притяжения для путешественников со всего мира. Здесь можно не просто полюбоваться красотой морской жизни, но и узнать, как хрупок баланс экосистемы Красного моря.

Океанариум занимает обширную территорию и включает несколько тематических зон. Каждая из них воссоздает отдельный биотоп — от мелководных лагун до открытого океана. Посетители могут увидеть коралловые сады с их яркими обитателями, гроты, где прячутся мурены, а также просторные резервуары с акулами, скатами и черепахами.

Подводный туннель и ощущение реальности

Главный аттракцион Grand Aquarium — стеклянный туннель, проложенный под огромным аквариумом. Прогуливаясь по нему, чувствуешь себя исследователем морских глубин: акулы проплывают над головой, лучи света пробиваются сквозь толщу воды, а десятки видов рыб движутся рядом.

Для многих гостей именно этот момент становится кульминацией визита — эффект присутствия настоль велик, что сложно поверить, будто находишься в здании, а не под водой.

Образование и развлечения

Grand Aquarium — не просто туристический объект, а полноценный центр экопросвещения. Здесь регулярно проходят лекции о морской биологии, показательные кормления акул, черепах и скатов, а также детские программы, где ребята узнают, как защищать океан и почему нельзя выбрасывать пластик в море.

Для юных гостей предусмотрены интерактивные зоны, где можно рассмотреть морские звезды или потрогать раковины. Взрослым интересен павильон с редкими видами кораллов и экспозицией морских артефактов, найденных у берегов Египта.

А что если…

А что если посетить аквариум вечером? Освещение становится мягче, меньше людей, а хищные рыбы активнее двигаются. Для романтиков и фотографов это лучшее время, чтобы насладиться атмосферой и сделать эффектные снимки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальный туннель с акулами Высокая цена билета для иностранцев Большое количество интерактивных зон Ограниченное кафе-меню Возможность посещения с детьми В жаркие дни внутри душно Образовательные программы Некоторые аквариумы требуют обновления FAQ Как добраться до Grand Aquarium?

Аквариум расположен в южной части Хургады, примерно в 15 минутах езды от аэропорта. Добраться можно на такси или туристическом автобусе. Сколько длится экскурсия?

Среднее время посещения — около 2 часов, но многие задерживаются дольше, особенно семьи с детьми. Можно ли фотографировать?

Да, фотографировать разрешено, но без вспышки и всплывающих ламп. Мифы и правда Миф: В Grand Aquarium можно нырять с аквалангом.

Правда: Ныряние запрещено, но эффект присутствия создаётся за счёт стеклянных тоннелей.

Миф: Все рыбы искусственные.

Правда: Все обитатели живые, но живут в строго контролируемых условиях. Интересный факт В аквариуме растут настоящие кораллы, которые выращивают биологи на специальных фермах. Исторический контекст 2017 год: запуск образовательных программ для школ Хургады. "Мы были просто поражены масштабом Grand Aquarium! Туннель с акулами — это что-то невероятное, ощущения непередаваемые", — рассказала семья Ивановых из Санкт-Петербурга. Grand Aquarium в Хургаде — это не просто туристический аттракцион, а окно в океанскую вселенную, созданное для тех, кто хочет увидеть чудеса природы, не покидая суши. Здесь наглядно показывают, насколько важно бережно относиться к миру под водой — ведь каждый коралл, каждая рыбка и каждая капля моря заслуживают уважения.