Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ежевика размером с клубнику: сибирский агроном показал, как вырастить ягоды по 30 граммов
Малый бизнес на больших скоростях: льготные микрозаймы теперь уходят в онлайн по миллиарду в неделю
Одна ошибка в лесу может стоить жизни: почему важно уметь распознавать грибы
Ржавчина наступает: одно неверное движение — и сантехника безвозвратно потемнеет
Кухонные специи против садовых врагов: природа сама создала идеальную защиту — без затрат и химии
Пустота размером с два континента: где океан прячет следы древней цивилизации
Холодильник без электричества: как сохранить урожай яблок до марта — секрет в обычной бумаге
Выпрями спину — и жизнь тоже: 5 упражнений, которые возвращают уверенность и силу
Автомат кажется подарком судьбы: но через пару лет многие жалеют о своём выборе

Плавучий город со своими законами: комфорт на лайнере держится на строгих запретах

6:45
Туризм

Круиз — это не просто "отпуск на море", а целый мир со своими законами, где безопасность важнее привычных бытовых удобств. Если заранее понимать правила, легче собрать чемодан, избежать конфузов в порту и спокойно наслаждаться бассейном на палубе, ресторанами и видами сразу нескольких стран за одну поездку.

Круизный лайнер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Круизный лайнер

Что важно знать до бронирования

Компания, флаг судна и маршрут определяют набор правил на борту и на берегу. Часть ограничений очевидна (всё, что может привести к пожару, — под запретом), часть — неочевидна: от дронов и музинструментов до "резервирования" лежаков полотенцем.

Есть и нюансы маршрутов: к примеру, "круизы в никуда" постепенно ушли в прошлое из-за трудо- и миграционных требований в портах США, а в некоторых карибских странах гражданским запрещён камуфляж.

Базовые положения и частые запреты

  • Всё, что нагревается и может стать источником огня (отпариватели, утюги для одежды), обычно запрещено; приборы для укладки волос могут разрешить, но только при аккуратном использовании и по усмотрению экипажа.
  • Дроны: политика зависит от линии — от полного запрета до хранения у службы безопасности с разрешением запускать только на берегу.
  • Наручники и сходные "самооборонные" предметы запрещены из соображений безопасности.
  • Музыкальные инструменты часто нежелательны: шум и тесные каюты мешают соседям; иногда допустимы при условии хранения в каюте.
  • Надувные круги и "лебеди" в бассейнах обычно под запретом: мешают гостям и опасны при ветре.
  • Еда домашнего приготовления и заранее приготовленные блюда могут изыматься; фабрично упакованные снеки в небольшом количестве чаще всего можно.
  • Радионяни и другие радиоустройства могут создавать помехи бортовой связи — лучше не брать.
  • "Бронь" лежаков полотенцем не работает: вещи снимут спустя ~30 минут отсутствия.
  • Самодельные перегородки в каюте (простыни и т. п.) экипаж уберёт — пожарная безопасность и эвакуация важнее.
  • Воздушные шары и навесной декор дверей ограничены или запрещены (горючесть, мусор, повреждение отделки).
  • Дресс-коды в ресторанах различаются: форматы "смарт-кэжуал"/"формальный вечер" встречаются даже на "семейных" лайнерах.
  • Камуфляжная одежда может быть вне закона в странах Карибского бассейна (например, Барбадос, Антигуа и др.) — уточняйте требования портов по маршруту.

Как подготовиться: пошаговый план

  1. Выберите маршрут и проверьте местные законы портов захода (одежда, дроны, медикаменты).
  2. Откройте раздел Prohibited Items на сайте вашей линии и сохраните список на телефон.
  3. Составьте капсульный гардероб из немнущихся тканей; вместо утюга — мини-распылитель воды, антистатик, стики для пятен.
  4. Проверьте дресс-коды ресторанов и наличие "формального вечера"; добавьте 1-2 универсальных наряда.
  5. Запланируйте уход за вещами: услуги прачечной/прессинга на борту, дорожные мешки для белья.
  6. Дроны/гаджеты: запросите письменное подтверждение правил у линии, узнайте зону запусков на берегу.
  7. Детские вопросы: узнайте возрастные правила бассейнов (подгузники для плавания часто под запретом), клубов и няни.
  8. Страховка: включите отмену поездки, медрасходы за рубежом и "пропуск судна" (missed connection).
  9. Трансферы: прилетайте в порт за день до отплытия, бронируйте официальный трансфер или такси по приложению.
  10. День отплытия: сдайте запрещённые предметы (если допустимо) на хранение или оставьте дома.

А что если еду/гаджеты всё же хочется взять с собой

Если без "своих" снекингов никак, берите индивидуальные порции в заводской упаковке. Не уверены насчёт гаджета — пишите в службу поддержки линии (лучше в чат/почту, чтобы был скрин письма). На борту спорить с безопасностью бессмысленно: решение капитана окончательное.

FAQ

Можно ли гладить одежду?
Личные утюги/отпариватели — под запретом. Пользуйтесь услугами прачечной или запросите прессинг.

Разрешат ли взять дрон "просто для берега"?
Зависит от линии. Часто дрон хранят у службы безопасности и выдают на стоянках, где это законно.

Музыкальный инструмент точно нельзя?
Иногда разрешают хранение в каюте без игры в общих зонах. Но на практике это неудобно и может вызвать жалобы.

Что с детскими кругами и подгузниками для плавания?
Большинство линий запрещают большие надувные круги; у некоторых подгузники в бассейнах тоже под запретом — проверьте правила детских зон/"сплэш-падов".

Как одеваться в рестораны?
Буфет — свободно, основные рестораны — смарт-кэжуал, на "формальные вечера" требуются платье/пиджак и закрытая обувь.

Мифы и правда

  • Миф: полотенце на лежаке = бронь на день.
    Правда: после ~30 минут отсутствия вещи убирают.
  • Миф: дроны запрещены всегда.
    Правда: есть гибридные политики с хранением и запуском на берегу.
  • Миф: домашняя еда — это забота о здоровье.
    Правда: для безопасности и гигиены разрешают только фабрично упакованное.

3 полезных лайфхака

  1. Спрей-распылитель + антистатик заменят отпариватель; одежду развешивайте в душевой после горячей воды.
  2. Магнитные крючки (под металл стен) помогут организовать хранение в каюте, не повреждая отделку.
  3. Таймер-напоминание на 25-30 минут спасёт от "исчезновения" вещей с лежака.

Исторический контекст: почему правила жёсткие

Морское право и практика расследования инцидентов десятилетиями ужесточали требования к противопожарной безопасности и связи. Любой источник огня, дыма или радиопомех на закрытом металлическом объекте с тысячами людей — риск. Поэтому круизные линии уравновешивают "развлечения на борту" строгими регламентами — от предметов в каюте до поведения у бассейна.

Сон и психология в круизе

Хороший сон в море — не миф: тёмная каюта, монотонный шум и чёткий режим помогают восстановиться. Соблюдайте "тихий час" (без музыки/инструментов), выбирайте тихие палубы и беруши — и вы почувствуете, зачем эти правила существуют.

Уточнения

Круи́з (англ. cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. В настоящее время понятие расширилось, туристические фирмы стали предлагать, помимо морских круизов, речные круизы и круизы на поездах, для них используются и паромы регулярного сообщения, которые, помимо пассажиров, перевозят грузы и автомобили.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию
Наука и техника
Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию
Аромат на всю кухню: как правильно жарить грибы, чтобы все ахнули от восторга
Еда и рецепты
Аромат на всю кухню: как правильно жарить грибы, чтобы все ахнули от восторга
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Холодильник без электричества: как сохранить урожай яблок до марта — секрет в обычной бумаге
Пустота размером с два континента: где океан прячет следы древней цивилизации
Выпрями спину — и жизнь тоже: 5 упражнений, которые возвращают уверенность и силу
Плавучий город со своими законами: комфорт на лайнере держится на строгих запретах
Автомат кажется подарком судьбы: но через пару лет многие жалеют о своём выборе
Из изгнанников в звёзды: тренд, считавшийся антимодным, стал символом сезона
Американское печенье и итальянский сыр встретились в русской миске — и получился шедевр
Тимур Родригез подал иск против бывшей жены: узнайте, что стоит за его решением
Культовая деталь возвращается: чёлка следующего сезона ломает правила и добавляет драму
140 детей и 200 лам — самая страшная жертва древнего Перу: дождь не пришёл, и боги потребовали крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.