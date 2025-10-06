Женщины выходят из круга забот и возвращаются другими: феномен туров для себя

Женщины всё чаще выбирают отдых без мужчин и детей, отдавая предпочтение компаниям единомышленниц. По данным туристических маркетплейсов, спрос на такие поездки за последний год вырос почти на треть. Этот тренд отражает не просто моду, а изменение отношения женщин к отдыху, личным границам и поиску внутреннего равновесия.
Сегодня женские туры — это не просто "девичники", а тщательно продуманные маршруты, сочетающие йогу, спа-практики, арт-терапию, кулинарные мастер-классы и прогулки по самым красивым уголкам мира.
"Главная цель поездки — глубокий тематический опыт, восстановление сил и общение в кругу единомышленниц", — рассказал коммерческий директор компании, эксперт Российского союза туриндустрии Валерий Бритаус.
По данным маркетплейса авторских путешествий YouTravel. me, за 2025 год количество бронирований женских туров увеличилось на 25-30%. Основные участницы — активные женщины 30-45 лет, уставшие от ритма мегаполиса и ищущие отдых без забот по организации. Вторая значительная группа — зрелые путешественницы 50+, для которых важны комфорт, поддержка и эмоциональное обновление.
Современные туроператоры предлагают программы на любой вкус — от релакс-туров с массажем и ароматерапией до трансформационных ретритов с коучингом и арт-практиками. В компании "Большая страна" отмечают, что популярностью пользуются пакеты с обширными спа-программами: массаж, сауна, бассейны с термальной водой и процедуры с эфирными маслами.
"В йога-турах мы проводим авторские практики по Dance- и смехотерапии, гвоздестоянию, организуем круги силы и медитации с музыкальными инструментами", — отметили в сообществе туроператоров "Большая страна".
По географии лидируют Бали, Таиланд, Шри-Ланка, Индия и Южная Корея, однако всё больше женщин открывают для себя внутренние направления — Кавказ, Алтай, Карелию и Калининград.
Турция традиционно остаётся лидером среди недорогих морских маршрутов. Популярны Стамбул, Каппадокия и побережье Эгейского моря.
Современный ритм жизни заставляет женщин совмещать множество ролей — карьеру, семью, заботу о близких. Нередко это приводит к эмоциональному выгоранию.
Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев считает, что рост интереса к женским турам — отражение социального запроса на внутреннюю поддержку и личностное развитие.
"Женские туры создают пространство для общения 'на одной волне', где можно почувствовать безопасность и принятие", — отметил Гареев.
По его словам, именно потребность в эмоциональной связи и ощущении единства делает такие поездки особенно ценными.
Туроператоры отмечают устойчивый спрос со стороны женщин старшего возраста. Многие из них предпочитают путешествовать небольшими группами подруг, самостоятельно организуя отдых.
"85% клиенток 60+ путешествуют в составе компаний из 2-3 человек. Это превращает поездку в приятное времяпрепровождение с подругами", — сообщили эксперты.
Психолог Алена Сафронова подчёркивает, что зрелые путешественницы воспринимают такие поездки как способ эмоционального омоложения.
"Совместные поездки — это связь с прошлым и будущим, что помогает легче проходить возрастные кризисы", — рассказала Сафронова.
По её словам, группа подруг создаёт чувство защищённости, что особенно важно для женщин, которые хотят попробовать что-то новое, но ценят комфорт и предсказуемость.
Как выбрать женский тур?
Обратите внимание на программу, уровень физической активности и формат — релакс, ретрит или приключенческий.
Сколько стоит тур?
Средняя стоимость — от 30 до 350 тыс. рублей, в зависимости от страны, сезона и условий размещения.
Какие направления самые популярные?
Бали, Таиланд, Индия, Турция, Кавказ и Карелия — в топе у путешественниц разных возрастов.
Можно ли поехать одной?
Да. Большинство участниц именно так и делают, ведь цель тура — познакомиться с новыми людьми и отдохнуть в безопасной атмосфере.
Уточнения
Ретри́т (англ. retreat - приют, пристанище; рус. лит. "затвор") — международное обозначение времяпрепровождения, посвящённого духовной практике. Ретриты бывают уединённые и коллективные; на коллективных чаще всего проводится обучение практике медитации.
