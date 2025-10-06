Женщины выходят из круга забот и возвращаются другими: феномен туров для себя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:28
Туризм

Женщины всё чаще выбирают отдых без мужчин и детей, отдавая предпочтение компаниям единомышленниц. По данным туристических маркетплейсов, спрос на такие поездки за последний год вырос почти на треть. Этот тренд отражает не просто моду, а изменение отношения женщин к отдыху, личным границам и поиску внутреннего равновесия.

Женщина
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/2b/ab/7c/2bab7cfa822a333f8dc2e08ffd8db692.jpg
Женщина

Что такое женские туры

Сегодня женские туры — это не просто "девичники", а тщательно продуманные маршруты, сочетающие йогу, спа-практики, арт-терапию, кулинарные мастер-классы и прогулки по самым красивым уголкам мира.

"Главная цель поездки — глубокий тематический опыт, восстановление сил и общение в кругу единомышленниц", — рассказал коммерческий директор компании, эксперт Российского союза туриндустрии Валерий Бритаус.

По данным маркетплейса авторских путешествий YouTravel. me, за 2025 год количество бронирований женских туров увеличилось на 25-30%. Основные участницы — активные женщины 30-45 лет, уставшие от ритма мегаполиса и ищущие отдых без забот по организации. Вторая значительная группа — зрелые путешественницы 50+, для которых важны комфорт, поддержка и эмоциональное обновление.

Форматы и направления

Современные туроператоры предлагают программы на любой вкус — от релакс-туров с массажем и ароматерапией до трансформационных ретритов с коучингом и арт-практиками. В компании "Большая страна" отмечают, что популярностью пользуются пакеты с обширными спа-программами: массаж, сауна, бассейны с термальной водой и процедуры с эфирными маслами.

"В йога-турах мы проводим авторские практики по Dance- и смехотерапии, гвоздестоянию, организуем круги силы и медитации с музыкальными инструментами", — отметили в сообществе туроператоров "Большая страна".

По географии лидируют Бали, Таиланд, Шри-Ланка, Индия и Южная Корея, однако всё больше женщин открывают для себя внутренние направления — Кавказ, Алтай, Карелию и Калининград.

Турция традиционно остаётся лидером среди недорогих морских маршрутов. Популярны Стамбул, Каппадокия и побережье Эгейского моря.

Почему женщины выбирают такие поездки

Современный ритм жизни заставляет женщин совмещать множество ролей — карьеру, семью, заботу о близких. Нередко это приводит к эмоциональному выгоранию.

Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев считает, что рост интереса к женским турам — отражение социального запроса на внутреннюю поддержку и личностное развитие.

"Женские туры создают пространство для общения 'на одной волне', где можно почувствовать безопасность и принятие", — отметил Гареев.

По его словам, именно потребность в эмоциональной связи и ощущении единства делает такие поездки особенно ценными.

Как выбрать подходящий тур: советы шаг за шагом

  1. Определите цель — хотите ли вы просто отдохнуть или ищете трансформацию и вдохновение.
  2. Оцените физическую нагрузку — в ретритах она может быть интенсивной.
  3. Изучите программу — хорошие туры включают разнообразные активности, но не перегружают день.
  4. Проверьте отзывы и опыт гида — в женских турах особенно важен профессиональный и психологический подход.
  5. Учтите логистику и страховку — чем проще дорога, тем комфортнее поездка.

А что если путешествовать после 60?

Туроператоры отмечают устойчивый спрос со стороны женщин старшего возраста. Многие из них предпочитают путешествовать небольшими группами подруг, самостоятельно организуя отдых.

"85% клиенток 60+ путешествуют в составе компаний из 2-3 человек. Это превращает поездку в приятное времяпрепровождение с подругами", — сообщили эксперты.

Психолог Алена Сафронова подчёркивает, что зрелые путешественницы воспринимают такие поездки как способ эмоционального омоложения.

"Совместные поездки — это связь с прошлым и будущим, что помогает легче проходить возрастные кризисы", — рассказала Сафронова.

По её словам, группа подруг создаёт чувство защищённости, что особенно важно для женщин, которые хотят попробовать что-то новое, но ценят комфорт и предсказуемость.

Мифы и правда

  • Миф 1: женские туры — это отдых только для незамужних.
    Правда: большинство участниц — замужние или состоявшиеся женщины, ищущие личное пространство и вдохновение.
  • Миф 2: это психологические тренинги в духе "саморазвития".
    Правда: форматы разнообразны — от спортивных до культурных и гастрономических туров.
  • Миф 3: такие поездки слишком дорогие.
    Правда: Есть и бюджетные варианты по России и Кавказу от 30 тыс. рублей.

FAQ

Как выбрать женский тур?
Обратите внимание на программу, уровень физической активности и формат — релакс, ретрит или приключенческий.

Сколько стоит тур?
Средняя стоимость — от 30 до 350 тыс. рублей, в зависимости от страны, сезона и условий размещения.

Какие направления самые популярные?
Бали, Таиланд, Индия, Турция, Кавказ и Карелия — в топе у путешественниц разных возрастов.

Можно ли поехать одной?
Да. Большинство участниц именно так и делают, ведь цель тура — познакомиться с новыми людьми и отдохнуть в безопасной атмосфере.

3 интересных факта

  1. Первый йога-тур для женщин был организован в Индии ещё в 1985 году.
  2. По статистике, более 70% участниц после первой поездки возвращаются в женские туры повторно.
  3. В 2025 году число таких маршрутов в России выросло вдвое, особенно на Алтае и в Калининграде.

Уточнения

Ретри́т (англ. retreat - приют, пристанище; рус. лит. "затвор") — международное обозначение времяпрепровождения, посвящённого духовной практике. Ретриты бывают уединённые и коллективные; на коллективных чаще всего проводится обучение практике медитации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
