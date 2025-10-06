Карнавал под угрозой: как обезопасить себя в самом опасном городе Карибского бассейна

Карибы — это не только белый песок и ритмы регги. Настоящая карибская культура живёт в Порт-оф-Спейне, столице Тринидада и Тобаго. Этот город пульсирует энергией: повсюду звучит стил-пэн — традиционные барабаны, улицы украшают колониальные фасады, а местные жители готовятся к ежегодному карнавалу, который считается одним из самых ярких в мире.
Расположенный на северо-западном побережье острова Тринидад, Порт-оф-Спейн сочетает в себе южное тепло и постколониальный шарм. Днём здесь стоит прогуляться по саванне Куинс-Парк, заглянуть в Ботанический сад или посетить Национальный музей и художественную галерею — вход бесплатный, а экспозиции рассказывают о культуре, искусстве и пути страны от колонии до независимости.
Но как и у любого крупного города, у Порт-оф-Спейна есть и теневая сторона. В последние годы столица Тринидада и Тобаго приобрела репутацию одного из самых небезопасных направлений Карибского региона. Это не повод вычёркивать её из маршрута, но веский аргумент путешествовать с осознанностью и соблюдать меры предосторожности.
МИД РФ регулярно обновляет рейтинг стран по уровню риска. Система состоит из четырёх уровней:
По состоянию на май 2025 года Тринидад и Тобаго получил уровень 3, что означает высокий риск преступлений, террористических угроз и похищений. Туристам запрещено посещать несколько районов Порт-оф-Спейна — Лавентилл, Битэм, Си-Лотс, Кокорит, Бессон-стрит, Пикадилли-стрит и часть Шарлотт-стрит.
После захода солнца также закрыты для посещения центр города, пляжи и смотровая площадка Форт-Джордж. Эти ограничения связаны с ростом числа вооружённых нападений, грабежей и убийств.
В 2024 году полиция страны зарегистрировала 623 убийства — около 37 случаев на 100 тысяч человек, что ставит Тринидад и Тобаго в число шести самых опасных стран мира по версии Консультативного совета по безопасности за рубежом.
Это предупреждение не запрещает въезд в страну, но предполагает повышенную осторожность. Важно понимать, что большинство инцидентов происходят в конкретных районах, которые легко обойти стороной.
Кроме того, уровень предупреждения влияет на страховое покрытие. Многие туристические страховки не распространяются на расходы, связанные с терроризмом, политической эвакуацией или отменой поездок в страны с уровнем 3 и выше. Поэтому перед путешествием стоит уточнить условия полиса и, при необходимости, оформить дополнительное покрытие.
Путешествовать по Тринидаду можно безопасно, если соблюдать несколько простых, но эффективных правил.
Американским и иностранным туристам рекомендуется зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Она бесплатно уведомляет посольство о вашем пребывании и отправляет оповещения, если в регионе возникает угроза.
Ещё одна полезная мера — подключить геолокацию для экстренной связи в смартфоне и заранее сохранить контакты ближайшего посольства и экстренных служб (в Тринидаде — 999 для полиции, 990 для скорой помощи).
Карнавал в Порт-оф-Спейне — визитная карточка Тринидада. Он проходит в феврале или марте и собирает тысячи участников. Если вы решите посетить его, выбирайте организованные туры и держитесь туристических зон. Лучше не брать с собой телефон и документы — ограничьтесь минимумом вещей.
Можно ли туристам посещать Порт-оф-Спейн?
Да, но с осторожностью. Следует избегать районов с повышенной криминогенной обстановкой и передвигаться днём.
Какие районы безопасны для проживания?
Woodbrook, St. Clair, Maraval — популярные зоны среди путешественников.
Что делать в экстренной ситуации?
Наберите 999 (полиция) или 990 (скорая). Если вы гражданин США, обратитесь в посольство в Порт-оф-Спейне.
Порт-оф-Спейн был основан испанцами в XVI веке и на протяжении веков сменил несколько колониальных держав. После обретения независимости в 1962 году город стал центром культуры, бизнеса и политики Тринидада и Тобаго. Однако рост населения и экономические сложности привели к социальной напряжённости, что отразилось на уровне преступности.
Уточнения
Респу́блика Тринида́д и Тоба́го (англ. Republic of Trinidad and Tobago) — островное государство в южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы. Оно состоит из двух крупных островов — Тринидада и Тобаго, а также большого количества мелких островов.
