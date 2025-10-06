Карнавал под угрозой: как обезопасить себя в самом опасном городе Карибского бассейна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:44
Туризм

Карибы — это не только белый песок и ритмы регги. Настоящая карибская культура живёт в Порт-оф-Спейне, столице Тринидада и Тобаго. Этот город пульсирует энергией: повсюду звучит стил-пэн — традиционные барабаны, улицы украшают колониальные фасады, а местные жители готовятся к ежегодному карнавалу, который считается одним из самых ярких в мире.

Тринидад и Тобаго
Фото: commons.wikimedia.org by José Espanca, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тринидад и Тобаго

Расположенный на северо-западном побережье острова Тринидад, Порт-оф-Спейн сочетает в себе южное тепло и постколониальный шарм. Днём здесь стоит прогуляться по саванне Куинс-Парк, заглянуть в Ботанический сад или посетить Национальный музей и художественную галерею — вход бесплатный, а экспозиции рассказывают о культуре, искусстве и пути страны от колонии до независимости.

Но как и у любого крупного города, у Порт-оф-Спейна есть и теневая сторона. В последние годы столица Тринидада и Тобаго приобрела репутацию одного из самых небезопасных направлений Карибского региона. Это не повод вычёркивать её из маршрута, но веский аргумент путешествовать с осознанностью и соблюдать меры предосторожности.

Как Порт-оф-Спейн попал в список тревожных направлений

МИД РФ регулярно обновляет рейтинг стран по уровню риска. Система состоит из четырёх уровней:

  • Уровень 1 — обычные меры предосторожности;
  • Уровень 2 — повышенная внимательность;
  • Уровень 3 — "пересмотрите необходимость поездки";
  • Уровень 4 — "воздержитесь от поездки".

По состоянию на май 2025 года Тринидад и Тобаго получил уровень 3, что означает высокий риск преступлений, террористических угроз и похищений. Туристам запрещено посещать несколько районов Порт-оф-Спейна — Лавентилл, Битэм, Си-Лотс, Кокорит, Бессон-стрит, Пикадилли-стрит и часть Шарлотт-стрит.

После захода солнца также закрыты для посещения центр города, пляжи и смотровая площадка Форт-Джордж. Эти ограничения связаны с ростом числа вооружённых нападений, грабежей и убийств.

В 2024 году полиция страны зарегистрировала 623 убийства — около 37 случаев на 100 тысяч человек, что ставит Тринидад и Тобаго в число шести самых опасных стран мира по версии Консультативного совета по безопасности за рубежом.

Что это значит для туристов

Это предупреждение не запрещает въезд в страну, но предполагает повышенную осторожность. Важно понимать, что большинство инцидентов происходят в конкретных районах, которые легко обойти стороной.

Кроме того, уровень предупреждения влияет на страховое покрытие. Многие туристические страховки не распространяются на расходы, связанные с терроризмом, политической эвакуацией или отменой поездок в страны с уровнем 3 и выше. Поэтому перед путешествием стоит уточнить условия полиса и, при необходимости, оформить дополнительное покрытие.

Безопасность на практике: как минимизировать риски

Путешествовать по Тринидаду можно безопасно, если соблюдать несколько простых, но эффективных правил.

  1. Избегайте ночных прогулок. Особенно по центру Порт-оф-Спейна и на пляжах.
  2. Не носите украшения и дорогие аксессуары. Здесь распространены уличные грабежи.
  3. Держите при себе минимум наличных. Лучше использовать банковские переводы или оплату картой.
  4. Выбирайте официальные такси со счётчиком. Частные перевозчики и маршрутки могут быть небезопасны.
  5. Закрывайте окна и двери автомобиля. Кражи через открытые окна — частое явление.
  6. Не принимайте напитки от незнакомцев. Зафиксированы случаи подмешивания наркотиков.
  7. Следите за вещами на фестивалях и рынках. Карнавал и массовые мероприятия — рай для карманников.

Программы, которые помогут защититься

Американским и иностранным туристам рекомендуется зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Она бесплатно уведомляет посольство о вашем пребывании и отправляет оповещения, если в регионе возникает угроза.

Ещё одна полезная мера — подключить геолокацию для экстренной связи в смартфоне и заранее сохранить контакты ближайшего посольства и экстренных служб (в Тринидаде — 999 для полиции, 990 для скорой помощи).

Советы шаг за шагом для безопасного путешествия

  1. Выбирайте жильё в безопасных районах. Подойдут кварталы St. Clair, Woodbrook и Newtown.
  2. Пользуйтесь услугами официальных гидов. Это поможет избежать случайного попадания в опасные зоны.
  3. Передвигайтесь днём. Планируйте экскурсии до наступления темноты.
  4. Оставляйте документы и ценности в сейфе отеля. Носите с собой только копии.
  5. Соблюдайте уважение к местной культуре. Не стоит фотографировать жителей без разрешения и громко обсуждать религиозные темы.

А что если всё же хочется карнавала?

Карнавал в Порт-оф-Спейне — визитная карточка Тринидада. Он проходит в феврале или марте и собирает тысячи участников. Если вы решите посетить его, выбирайте организованные туры и держитесь туристических зон. Лучше не брать с собой телефон и документы — ограничьтесь минимумом вещей.

FAQ

Можно ли туристам посещать Порт-оф-Спейн?
Да, но с осторожностью. Следует избегать районов с повышенной криминогенной обстановкой и передвигаться днём.

Какие районы безопасны для проживания?
Woodbrook, St. Clair, Maraval — популярные зоны среди путешественников.

Что делать в экстренной ситуации?
Наберите 999 (полиция) или 990 (скорая). Если вы гражданин США, обратитесь в посольство в Порт-оф-Спейне.

Мифы и правда

  • Миф: Порт-оф-Спейн полностью опасен для туристов.
    Правда: большинство проблемных районов известны, и их легко избегать, путешествуя днём и с гидом.
  • Миф: на Карибах не нужна осторожность.
    Правда: безопасность — приоритет даже на самых живописных островах.
  • Миф: уровень 3 — это запрет на въезд.
    Правда: это предупреждение, а не запрет. Туристы могут посещать страну, соблюдая меры безопасности.

3 интересных факта о Порт-оф-Спейне

  1. Карнавал Тринидада — старейший в западном полушарии, его история насчитывает более 200 лет.
  2. Здесь изобрели стил-пэн — музыкальный инструмент из стальных барабанов, ставший символом Карибов.
  3. Площадь Куинс-Парк-Саванна считается крупнейшим городским парком в Карибском регионе.

Исторический контекст

Порт-оф-Спейн был основан испанцами в XVI веке и на протяжении веков сменил несколько колониальных держав. После обретения независимости в 1962 году город стал центром культуры, бизнеса и политики Тринидада и Тобаго. Однако рост населения и экономические сложности привели к социальной напряжённости, что отразилось на уровне преступности.

Уточнения

Респу́блика Тринида́д и Тоба́го (англ. Republic of Trinidad and Tobago) — островное государство в южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы. Оно состоит из двух крупных островов — Тринидада и Тобаго, а также большого количества мелких островов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
