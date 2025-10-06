Неожиданный фаворит: как столица Черногории стала лидером бюджетных путешествий

Мягкий морской климат, бесконечные пляжи Свети-Стефана и старинное Цетинье — всё это делает Черногорию одной из самых интересных и в то же время малоизвестных стран Европы. Её часто обходят стороной, выбирая более "раскрученные" направления, хотя именно здесь можно насладиться природой, архитектурой и культурой без толп туристов. А отправной точкой для знакомства с этой страной стоит выбрать её столицу — Подгорицу.
Это не только административный центр, но и один из самых доступных европейских городов для путешествий в 2025 году, согласно исследованию Post Office Travel Money. Идеальное место, чтобы насладиться Европой, не потратив целое состояние.
В исследовании Post Office Travel Money сравнивались расходы туристов в 38 крупнейших городах Европы. Подгорица впервые вошла в десятку лидеров, заняв четвёртое место по уровню доступности.
Средняя стоимость уик-энда на двоих — около 378 долларов (40 тысяч рублей), включая проживание в трёхзвёздочном отеле, ужин из трёх блюд, экскурсии и билеты в музей. Это делает столицу Черногории одним из лучших направлений для недорогого отдыха.
С населением примерно 215 тысяч человек Подгорица не похожа на другие европейские столицы. Здесь нет гламурных витрин и бесконечных туристических потоков — город живёт своей жизнью, размеренно и спокойно.
После Второй мировой войны большинство османских построек были разрушены, а на их месте появились здания в стиле брутализма. Поэтому Подгорица — это не музей под открытым небом, а настоящий живой город, где европейская архитектура соседствует с восточными мотивами.
Главные международные рейсы прибывают в аэропорт Подгорицы (Podgorica Airport), который находится всего в 10 км от центра.
Если вы прилетаете вечером, проще взять трансфер через отель — многие отели предлагают такую услугу за небольшую доплату.
Найти недорогое, но комфортное жильё в Подгорице легко.
Если хочется чего-то особенного, стоит рассмотреть бутик-гостиницы в старом районе Стара-Варош. Здесь сохранились османские стены и древние фундаменты, и именно здесь лучше всего чувствуется дух города.
Подгорица славится своим спокойным ритмом жизни и любовью к кофе. Практически на каждом углу — небольшие кафе с ароматными зернами местной обжарки. Чашка капучино здесь стоит от 1 до 2 долларов, а атмосферу задают неторопливые разговоры и уличная музыка.
Любители гастрономии оценят бурек — популярную балканскую выпечку с мясом, сыром или шпинатом, которая стоит меньше доллара. Не пропустите также пиццерию Calabria — одно из самых известных местных заведений, где большая пицца обойдётся в 8-10 долларов, а тесто готовят по итальянским традициям.
Для любителей сладкого стоит попробовать priganice — маленькие жареные пончики с мёдом или вареньем, а также домашний айвар — овощную пасту из перца и баклажанов.
Хотя столица Черногории не может похвастаться роскошными дворцами или древними соборами, у неё есть своя неповторимая атмосфера и несколько интересных мест, которые нельзя пропустить.
Это сердце старой Подгорицы, где сохранились узкие улочки, остатки османской архитектуры и уютные внутренние дворики. Здесь время словно замедляется: лавки с пряностями, кафе с коврами на стенах и старинные фонари создают ощущение восточной сказки.
Неподалёку расположен Старый мост через реку Рибница, построенный ещё в римскую эпоху и восстановленный в XVIII веке. Он соединяет старый и новый города, оставаясь символом преемственности эпох.
Каменная часовая башня Саат-Кула, возведённая в 1667 году, напоминает старинные крепости Котора. С её вершины открывается панорама города, особенно красивая на закате.
Подгорица хранит следы разных эпох. Здесь можно посетить Османскую мечеть XVIII века и Стародоганскую мечеть XV века, каждая из которых отражает многовековую историю региона.
Но самая впечатляющая достопримечательность — собор Воскресения Христова, открытый в 2013 году. Его белоснежные купола и позолоченные фрески поражают масштабом, а люстра весом более пяти тонн считается одной из самых больших на Балканах.
Подгорица находится в долине, и летом температура может подниматься выше +35 °C. В это время лучше комбинировать поездку: пару дней в столице и несколько — на побережье. До Будвы или Свети-Стефана можно добраться за полтора часа на автобусе.
Как добраться из аэропорта до центра?
На автобусе — 3 доллара, на такси — около 18 долларов.
Сколько стоит ужин на двоих?
В среднем от 25 до 35 долларов с вином.
Когда лучше ехать?
С апреля по июнь и с сентября по октябрь — комфортная температура и меньше туристов.
Подгорица впервые упоминается в документах XIII века. Тогда это был торговый пункт между Адриатикой и Балканами. В разные эпохи город принадлежал Византии, Османской империи и Югославии, что наложило отпечаток на архитектуру и культуру. Сегодня Подгорица соединяет в себе прошлое и будущее — старые мечети и новые небоскрёбы, традиционные рынки и кофейни в стиле лофт.
