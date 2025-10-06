Неожиданный фаворит: как столица Черногории стала лидером бюджетных путешествий

8:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мягкий морской климат, бесконечные пляжи Свети-Стефана и старинное Цетинье — всё это делает Черногорию одной из самых интересных и в то же время малоизвестных стран Европы. Её часто обходят стороной, выбирая более "раскрученные" направления, хотя именно здесь можно насладиться природой, архитектурой и культурой без толп туристов. А отправной точкой для знакомства с этой страной стоит выбрать её столицу — Подгорицу.

Фото: flickr.com by Leandro Neumann Ciuffo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Подгорица, Черногория

Это не только административный центр, но и один из самых доступных европейских городов для путешествий в 2025 году, согласно исследованию Post Office Travel Money. Идеальное место, чтобы насладиться Европой, не потратив целое состояние.

Почему именно Подгорица

В исследовании Post Office Travel Money сравнивались расходы туристов в 38 крупнейших городах Европы. Подгорица впервые вошла в десятку лидеров, заняв четвёртое место по уровню доступности.

Средняя стоимость уик-энда на двоих — около 378 долларов (40 тысяч рублей), включая проживание в трёхзвёздочном отеле, ужин из трёх блюд, экскурсии и билеты в музей. Это делает столицу Черногории одним из лучших направлений для недорогого отдыха.

С населением примерно 215 тысяч человек Подгорица не похожа на другие европейские столицы. Здесь нет гламурных витрин и бесконечных туристических потоков — город живёт своей жизнью, размеренно и спокойно.

После Второй мировой войны большинство османских построек были разрушены, а на их месте появились здания в стиле брутализма. Поэтому Подгорица — это не музей под открытым небом, а настоящий живой город, где европейская архитектура соседствует с восточными мотивами.

Как добраться до Подгорицы

Главные международные рейсы прибывают в аэропорт Подгорицы (Podgorica Airport), который находится всего в 10 км от центра.

Такси обойдётся примерно в 17-18 долларов.

Автобус — около 3 долларов, время в пути от 15 до 45 минут.

Если вы прилетаете вечером, проще взять трансфер через отель — многие отели предлагают такую услугу за небольшую доплату.

Где остановиться: от уютных гостиниц до гестхаусов с садом

Найти недорогое, но комфортное жильё в Подгорице легко.

Hotel Mali BaMBiS (3 звезды) — рейтинг 8,5 на Booking. com, уютные номера по 65 долларов за ночь круглый год.

Guesthouse HeArt of Old Town — рейтинг 9,5, такая же цена, но в подарок гостей ждёт бутылка вина и тенистый сад во внутреннем дворе.

Если хочется чего-то особенного, стоит рассмотреть бутик-гостиницы в старом районе Стара-Варош. Здесь сохранились османские стены и древние фундаменты, и именно здесь лучше всего чувствуется дух города.

Кофейная культура и балканская кухня

Подгорица славится своим спокойным ритмом жизни и любовью к кофе. Практически на каждом углу — небольшие кафе с ароматными зернами местной обжарки. Чашка капучино здесь стоит от 1 до 2 долларов, а атмосферу задают неторопливые разговоры и уличная музыка.

Любители гастрономии оценят бурек — популярную балканскую выпечку с мясом, сыром или шпинатом, которая стоит меньше доллара. Не пропустите также пиццерию Calabria — одно из самых известных местных заведений, где большая пицца обойдётся в 8-10 долларов, а тесто готовят по итальянским традициям.

Для любителей сладкого стоит попробовать priganice — маленькие жареные пончики с мёдом или вареньем, а также домашний айвар — овощную пасту из перца и баклажанов.

Что посмотреть в Подгорице

Хотя столица Черногории не может похвастаться роскошными дворцами или древними соборами, у неё есть своя неповторимая атмосфера и несколько интересных мест, которые нельзя пропустить.

Старый город Стара-Варош

Это сердце старой Подгорицы, где сохранились узкие улочки, остатки османской архитектуры и уютные внутренние дворики. Здесь время словно замедляется: лавки с пряностями, кафе с коврами на стенах и старинные фонари создают ощущение восточной сказки.

Неподалёку расположен Старый мост через реку Рибница, построенный ещё в римскую эпоху и восстановленный в XVIII веке. Он соединяет старый и новый города, оставаясь символом преемственности эпох.

Башня Саат-Кула

Каменная часовая башня Саат-Кула, возведённая в 1667 году, напоминает старинные крепости Котора. С её вершины открывается панорама города, особенно красивая на закате.

Мечети и православные святыни

Подгорица хранит следы разных эпох. Здесь можно посетить Османскую мечеть XVIII века и Стародоганскую мечеть XV века, каждая из которых отражает многовековую историю региона.

Но самая впечатляющая достопримечательность — собор Воскресения Христова, открытый в 2013 году. Его белоснежные купола и позолоченные фрески поражают масштабом, а люстра весом более пяти тонн считается одной из самых больших на Балканах.

Советы шаг за шагом

Планируйте поездку заранее. Весной и осенью здесь идеальная погода, а цены остаются стабильными. Выбирайте жильё рядом с рекой Морача. Там тише и живописнее. Берите наличные. В маленьких кафе карты принимают не везде. Попробуйте местное вино. Черногорские виноградники славятся сортами Vranac и Krstač. Исследуйте окрестности. За 40 минут можно доехать до Цетинье или на побережье Адриатики.

А что если поехать летом?

Подгорица находится в долине, и летом температура может подниматься выше +35 °C. В это время лучше комбинировать поездку: пару дней в столице и несколько — на побережье. До Будвы или Свети-Стефана можно добраться за полтора часа на автобусе.

FAQ

Как добраться из аэропорта до центра?

На автобусе — 3 доллара, на такси — около 18 долларов.

Сколько стоит ужин на двоих?

В среднем от 25 до 35 долларов с вином.

Когда лучше ехать?

С апреля по июнь и с сентября по октябрь — комфортная температура и меньше туристов.

Мифы и правда

Миф: Подгорица скучная и безликая.

Правда: город живёт неспешно, но именно в этом его шарм. Здесь можно увидеть настоящую Черногорию, не прикрашенную для туристов.

Правда: город живёт неспешно, но именно в этом его шарм. Здесь можно увидеть настоящую Черногорию, не прикрашенную для туристов. Миф: В Черногории дорого.

Правда: Подгорица — одна из самых доступных столиц Европы, особенно по части проживания и питания.

3 интересных факта

Подгорица находится всего в 30 минутах езды от винодельческого региона с озером Скадар. Город пережил более 70 авиаударов во Вторую мировую войну и был почти полностью перестроен. Местные жители обожают вечерние прогулки по мосту Миллениум — символу современной Черногории.

Исторический контекст

Подгорица впервые упоминается в документах XIII века. Тогда это был торговый пункт между Адриатикой и Балканами. В разные эпохи город принадлежал Византии, Османской империи и Югославии, что наложило отпечаток на архитектуру и культуру. Сегодня Подгорица соединяет в себе прошлое и будущее — старые мечети и новые небоскрёбы, традиционные рынки и кофейни в стиле лофт.

Уточнения

Черного́рия (черног. Црна Гора / Crna Gora) — государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова. Наименьшее по площади и по населению среди славянских государств. Одна из столиц и крупнейший город — Подгорица. Государственный язык — черногорский.

