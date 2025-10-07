Небо без шпилек: в России готовят революцию в дресс-коде авиакомпаний, кому же теперь станет комфортнее летать комфортнее

Каждый день десятки тысяч бортпроводников встречают пассажиров с улыбкой, помогают разместить багаж и обеспечивают безопасность полёта. Но мало кто задумывается, что значительную часть рейса они проводят буквально "на ногах" — до 12 часов подряд. Именно эта деталь и стала поводом для парламентской инициативы, которая может изменить внешний облик российских авиакомпаний.
Депутаты партии "Новые люди" направили обращение вице-премьеру России Виталию Савельеву с предложением запретить авиаперевозчикам требовать от стюардесс обязательного ношения каблуков.
"При этом обычно авиакомпании настоятельно не рекомендуют своим клиенткам надевать туфли на каблуках во время перелетов", — подчеркнули депутаты.
Инициаторы напомнили, что бортпроводницы проводят на ногах до половины суток, и постоянная нагрузка на стопы и сосуды может привести к варикозу и хронической усталости. По их словам, время, когда "внешний вид важнее здоровья", должно остаться в прошлом.
Вопрос не только в эстетике. Профессиональные медики отмечают: ношение каблуков дольше 2-3 часов подряд повышает давление в венах, вызывает отёки и может стать причиной варикозного расширения сосудов. Для стюардесс, которые стоят во время взлёта, посадки, обслуживания и инструктажей, это особенно актуально.
Некоторые авиакомпании уже разрешили персоналу выбирать удобную обувь — например, балетки, кеды или лоферы, сохранив при этом единый стиль формы. Такая практика действует у крупных азиатских и европейских перевозчиков.
|Регион
|Требования к обуви
|Текущие изменения
|Россия
|Туфли на каблуке от 5 см
|Предложен отказ от обязательности
|Европа
|Разрешены балетки, невысокие каблуки
|Либерализация с 2018 года
|Азия
|Комфортная обувь по выбору сотрудника
|Действует во многих авиалиниях
|США
|Без ограничений, если обувь безопасна
|Стандарт FAA
Если инициатива будет одобрена, её могут распространить и на другие сферы, где дресс-код до сих пор диктует каблуки — гостиницы, банки, администрацию. Это станет сигналом, что забота о здоровье сотрудников — приоритет, а не второстепенный вопрос.
Ведь в авиации, где каждая деталь влияет на безопасность, мелочей не бывает: усталость экипажа способна повлиять на реакцию и концентрацию не меньше, чем технические сбои.
|Аргумент
|Плюсы
|Минусы
|Комфорт и здоровье
|Меньше нагрузка, профилактика варикоза
|Требуется обновление формы
|Имидж компании
|Современный, дружелюбный образ
|Возможны споры с консервативными клиентами
|Безопасность
|Устойчивость при турбулентности
|Необходим единый дизайн
Проблема обсуждается давно, но только сейчас получила политическую поддержку на федеральном уровне.
Да, пока это рекомендация, а не закон. Однако при общественном одобрении норма может стать обязательной.
Большинство поддерживает инициативу: многие отмечают усталость и проблемы со здоровьем после рейсов на каблуках.
Спор о каблуках — это не борьба моды с традицией. Это вопрос уважения к людям, которые ежедневно обеспечивают безопасность миллионов пассажиров. Комфорт — не роскошь, а часть профессионализма.
