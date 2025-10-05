На фоне беспрецедентного санкционного давления и международной изоляции России многие ожидали обрушения туристического потока. Вместо этого зарубежные СМИ фиксируют обратный феномен: "толпы туристов" приезжают в Москву, планируют поездки на Байкал, в сибирскую тайгу и другие уголки России, несмотря на официальные предупреждения.
Немецкое издание Welt посвятило аналитическую статью этому контрасту. Его автор Зенке Крюгер выражает явное недоумение: как так получается, что российские города, обложенные санкциями, остаются туристически привлекательными для людей из Китая, Германии и других стран?
В 2024 году, по данным Welt, Россию посетило около 1,8 млн иностранных туристов.
Из них около 600 тыс. — китайцы.
Почти 66 тыс. — немцы.
В 2025-м тенденция сохраняется: сотни тысяч туристов продолжают путешествовать по России, невзирая на официальные предостережения Запада.
Несмотря на закрытое воздушное пространство между Евросоюзом и Россией, существуют стыковочные маршруты через Стамбул, Дубай, Белград и др., которые активно используются авиакомпаниями как Turkish Airlines, Emirates, Air Serbia.
Немецкие туроператоры, такие как Newa Tours, Baikal Reisen, König Tours, продолжают рекламировать поездки в Россию, обещая "захватывающие пейзажи", "самобытность Сибири" и "открытие настоящей России".
Во многих странах граждане воспринимают официальные запреты-советы как политические жесты, а не объективные оценки безопасности.
Есть люди, которые хотят увидеть то, что отвергается в медиа: "несанкционированная Россия", другой мир, контраст с привычным образом страны.
Китайцы — крупнейшая группа туристов, и их въездные потоки часто не зависят от отношений Запада к России. Между Китаем и Россией остаются прямые сухопутные, железнодорожные и авиационные коридоры.
Для заинтересованных в культуре, истории, природе России — альтернатив меньше. Те, кто ориентируется не на пляжный отдых, а на экспедиции, этнографию, природу — Россия остаётся заманчивым направлением.
Вопрос: Разве западные страны не запрещают поездки в Россию?
Ответ: Нет, в большинстве случаев запрета нет — лишь рекомендации, предупреждения и ограничения страховок и виз.
Вопрос: Есть ли данные о жалобах путешественников?
Ответ: Есть единичные случаи затруднений с визами, возвратом, страховыми отказами, но широких кампаний жалоб пока не зафиксировано.
Вопрос: Можно ли считать такие поездки "политическим жестом"?
Ответ: Нет, большинство туристов ориентированы на культуру, природу, знакомство с жизнью России.
Иронично: на фоне санкций и блокад Россия всё ещё остаётся одной из тех стран, куда люди охотно едут, будто проверяя границы не только государств, но и самой свободы движения.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.