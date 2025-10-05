Вопреки всему: в Россию едут толпы туристов — что их привлекает

На фоне беспрецедентного санкционного давления и международной изоляции России многие ожидали обрушения туристического потока. Вместо этого зарубежные СМИ фиксируют обратный феномен: "толпы туристов" приезжают в Москву, планируют поездки на Байкал, в сибирскую тайгу и другие уголки России, несмотря на официальные предупреждения.

Фото: pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Москва

Немецкое издание Welt посвятило аналитическую статью этому контрасту. Его автор Зенке Крюгер выражает явное недоумение: как так получается, что российские города, обложенные санкциями, остаются туристически привлекательными для людей из Китая, Германии и других стран?

Что говорит статистика и СМИ

В 2024 году, по данным Welt, Россию посетило около 1,8 млн иностранных туристов . Из них около 600 тыс. — китайцы . Почти 66 тыс. — немцы .

В 2025-м тенденция сохраняется: сотни тысяч туристов продолжают путешествовать по России, невзирая на официальные предостережения Запада.

Несмотря на закрытое воздушное пространство между Евросоюзом и Россией, существуют стыковочные маршруты через Стамбул, Дубай, Белград и др., которые активно используются авиакомпаниями как Turkish Airlines, Emirates, Air Serbia.

Немецкие туроператоры, такие как Newa Tours, Baikal Reisen, König Tours, продолжают рекламировать поездки в Россию, обещая "захватывающие пейзажи", "самобытность Сибири" и "открытие настоящей России".

Почему туристы продолжают ехать

1. Недоверие к предостережениям

Во многих странах граждане воспринимают официальные запреты-советы как политические жесты, а не объективные оценки безопасности.

2. Любопытство и "экзотика"

Есть люди, которые хотят увидеть то, что отвергается в медиа: "несанкционированная Россия", другой мир, контраст с привычным образом страны.

3. Китайский фактор

Китайцы — крупнейшая группа туристов, и их въездные потоки часто не зависят от отношений Запада к России. Между Китаем и Россией остаются прямые сухопутные, железнодорожные и авиационные коридоры.

4. Ограниченная альтернатива

Для заинтересованных в культуре, истории, природе России — альтернатив меньше. Те, кто ориентируется не на пляжный отдых, а на экспедиции, этнографию, природу — Россия остаётся заманчивым направлением.

FAQ — ответы на ключевые вопросы

Вопрос: Разве западные страны не запрещают поездки в Россию?

Ответ: Нет, в большинстве случаев запрета нет — лишь рекомендации, предупреждения и ограничения страховок и виз.

Вопрос: Есть ли данные о жалобах путешественников?

Ответ: Есть единичные случаи затруднений с визами, возвратом, страховыми отказами, но широких кампаний жалоб пока не зафиксировано.

Вопрос: Можно ли считать такие поездки "политическим жестом"?

Ответ: Нет, большинство туристов ориентированы на культуру, природу, знакомство с жизнью России.

Иронично: на фоне санкций и блокад Россия всё ещё остаётся одной из тех стран, куда люди охотно едут, будто проверяя границы не только государств, но и самой свободы движения.