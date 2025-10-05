Новый Афон поражает контрастами — 6 мест, которые нужно обязательно увидеть

Новый Афон — один из самых атмосферных уголков Абхазии. Этот небольшой город у подножия Иверской горы сочетает в себе древность, религиозные традиции и умиротворение. Сюда приезжают паломники, чтобы прикоснуться к святыням, и туристы — чтобы увидеть величие Новоафонской пещеры и прогуляться по побережью Чёрного моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Овчинников Дмитрий, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новый Афон, здание станции Псырцха

Это место не спешит угнаться за ритмом больших курортов. Здесь нет шумных толп, зато есть монастыри, колокольный звон, узкие дороги, уходящие в горы, и вечерние закаты, когда море становится золотым.

Что посмотреть в Новом Афоне

Новоафонский мужской монастырь

Главная святыня города — Новоафонский монастырь. Его история началась в 1875 году, когда монахи со Святой горы Афон в Греции решили основать на Кавказе новую обитель. Место выбрали у подножия Иверской горы, рядом с древней цитаделью Анакопия. Строительство поддержал император Александр II, а главный храм посвятили апостолу Симону Кананиту, который, по преданию, проповедовал в этих местах.

Монастырь поражает масштабом: шесть храмов, живописные купола, мощёные дорожки и смотровые площадки с видом на море. В центральном соборе во время служб может собраться до трёх тысяч человек.

К монастырю ведёт каменная дорога — знаменитая "тропа грешников". Считается, что если пройти её на коленях, можно искупить свои грехи. Даже пешком путь непрост — около 600 метров в гору, по гладким камням, особенно скользким после дождя.

Иверская гора и крепость Анакопия

На вершине Иверской горы возвышаются руины древней Анакопийской крепости VII века. Она когда-то охраняла город и выдержала не одно осаждение. До сих пор поражает, как хорошо сохранились стены и башни, несмотря на века бурь и войн.

Рядом расположен неиссякаемый колодец — загадка для учёных: вода в нём не убывает даже в засуху. Отсюда открывается один из лучших видов на Новый Афон и побережье.

До подножия можно доехать на машине или такси, дальше лучше подняться пешком — дорога серпантином и довольно крутая. Старт маршрута находится у входа в Новоафонскую пещеру, где можно купить билет и взять экскурсовода.

Новоафонская пещера

Под Иверской горой скрывается природное чудо — Новоафонская пещера. Она считается одной из крупнейших и глубочайших карстовых пещер мира. Для посещения открыто шесть залов, каждый со своим характером.

В зале "Анакопия" — два подземных озера, в "Махаджиров" звучит национальная музыка, в "Нартаа" сверкают сталактиты и сталагмиты. Самый узкий — зал "Аюхаа", где гигантский сталактит наклонён, словно Пизанская башня.

Особое впечатление производит зал "Апсны" с белоснежным каменным водопадом высотой около 20 метров.

Температура внутри пещеры держится на уровне +12 °C, поэтому тёплая одежда обязательна.

Грот апостола Симона Кананита

Согласно преданию, апостол Симон Кананит жил и проповедовал именно в этих местах. Его келья вырублена в скале в ущелье Псырцха. К гроту ведёт лестница из 200 каменных ступеней. Внутри сохранился огромный валун, который, по легенде, служил столом святому.

Всё окружено густыми субтропическими зарослями, где журчат ручьи и падают небольшие водопады. Место входит в состав Псырцхинского заповедника. Вход платный — около 200 рублей.

Станция Псырцха

Недалеко от грота находится ещё одна достопримечательность — заброшенный павильон железнодорожной станции Псырцха. Здание, построенное в 1944 году, стоит прямо на реке, утопая в зелени. Когда-то сюда прибывали поезда, теперь станция закрыта, но её архитектура поражает романтичной меланхолией.

Добраться сюда можно по дороге, ведущей к гроту, либо пешком вдоль водопада. Это одно из самых фотогеничных мест Абхазии.

Термальные источники

Между Новым Афоном и Гудаутой, в селе Приморское, находятся горячие сероводородные источники. Здесь в середине XX века построили лечебный комплекс с ваннами и грязелечением. Температура воды — около +40 °C, процедуры помогают при заболеваниях суставов и кожи.

Однако перед посещением врачи советуют проконсультироваться — у термальных купаний есть противопоказания.

Советы шаг за шагом

начните день с осмотра Новоафонского монастыря, поднимитесь к нему пешком — виды по дороге стоят усилий;

затем отправляйтесь к Иверской горе — на вершине можно устроить пикник с видом на море;

после обеда посетите Новоафонскую пещеру — там прохладно, поэтому лучше идти во второй половине дня;

к вечеру спуститесь к станции Псырцха: мягкий свет заката делает это место особенно красивым.

Если планируете всё за один день, лучше воспользоваться такси — расстояния между достопримечательностями небольшие, но рельеф холмистый.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: идти к монастырю в дождь без подходящей обуви.

Последствие: можно поскользнуться на гладких камнях "тропы грешников".

Альтернатива: выбирать сухую погоду и надевать нескользящую подошву.

Ошибка: покупать билеты в пещеру на месте в высокий сезон.

Последствие: длинные очереди и ограниченное количество мест на экскурсию.

Альтернатива: бронировать заранее онлайн или через экскурсионные бюро.

Ошибка: пренебречь тёплой одеждой.

Последствие: переохлаждение в пещере.

Альтернатива: взять с собой лёгкую куртку даже летом.

Таблица: плюсы и минусы Нового Афона

Параметр Плюсы Минусы Атмосфера Спокойный, уютный, с духом древности Небольшой выбор отелей и кафе Природа Горы, море, пещеры, водопады Неровный рельеф, не везде удобные тропы Достопримечательности Монастырь, крепость, пещера, грот Много туристов летом Подъезд Можно доехать из Сухума за час Дороги местами узкие и серпантинные Отдых Подходит для семей и паломников Для любителей ночной жизни — слишком тихо

А что если приехать зимой

Зимой Новый Афон тоже живописен. Море спокойное, в монастыре меньше людей, а воздух напоён ароматом цитрусовых. Зимой особенно интересно посещать пещеру и горячие источники — контраст прохлады и тепла создаёт особое ощущение уюта.

FAQ

— Как добраться до Нового Афона?

Из Сухума на автомобиле около часа, также ходят автобусы и маршрутки. Из России можно доехать поездом до Сухума и дальше на такси.

— Сколько времени нужно, чтобы осмотреть все достопримечательности?

Минимум один полный день, но лучше остаться на 2-3 дня, чтобы без спешки побывать в монастыре, пещере и у крепости.

— Можно ли купаться в море?

Да, пляжи Нового Афона чистые и спокойные, с мелкой галькой. Сезон — с мая по октябрь.

— Есть ли экскурсии на русском языке?

Да, большинство гидов — местные жители, они проводят экскурсии на русском.

— Подходит ли Новый Афон для отдыха с детьми?

Да, особенно посещение пещеры и прогулки к водопадам. Главное — брать удобную обувь и лёгкий перекус.