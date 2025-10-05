Места, где горы поют, а вино льётся рекой: Грузия, какой её не показывают туристам

Грузия — удивительная страна, где древность соседствует с современностью, а гостеприимство чувствуется в каждом доме. Здесь можно любоваться Тбилиси, гулять по мощёным улочкам, пробовать ароматное вино и чувствовать себя желанным гостем. Но кроме столицы есть ещё десятки мест, где история оживает на каждом шагу.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Sebelev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Городская стена Сигнахи

От пещерных монастырей и горных деревень до винодельческих долин и старинных крепостей — маленькие города Грузии раскрывают душу страны лучше любого музея.

Вардзия — город в скале

На юге Грузии, среди холмов Джавахетии, скрыт один из самых необычных памятников страны — пещерный город Вардзия. Его история уходит в XII век, ко времени правления царицы Тамары. Комплекс вырублен прямо в скале, на высоте около 1300 метров над уровнем моря, и состоит из сотен помещений: кельи, храмы, винные погреба, трапезные.

Главная святыня Вардзии — церковь Успения, украшенная фресками, где сохранился портрет самой Тамары. Атмосфера здесь особенная: прохлада камня, запах известняка и звуки ветра, перекатывающегося по ущелью Куры.

Добраться до Вардзии из Тбилиси можно за три с половиной часа, поэтому многие путешественники делают сюда однодневную поездку. Лучше приезжать рано утром, чтобы успеть пройти все уровни и увидеть монастырь при свете солнца. После дождя каменные ступени становятся скользкими, поэтому обувь стоит выбирать удобную.

Местиа — сердце Сванетии

На севере страны, среди вершин Большого Кавказа, лежит Местиа — главный город Сванетии. Это один из самых живописных уголков Грузии, окружённый горами и древними башнями. Каждая башня когда-то принадлежала отдельной семье и служила одновременно домом и крепостью.

Местиа — место, где древняя культура жива до сих пор. Здесь говорят на особом диалекте, пекут сванский хлеб, подают ароматный кубдари — пирог с мясом и специями. В Историко-этнографическом музее хранятся древние иконы, оружие и рукописи, рассказывающие историю региона.

Зимой Местиа превращается в небольшой горнолыжный курорт, а летом становится базой для треккинговых маршрутов к ледникам и высокогорным деревням, таким как Ушгули — одно из самых высоких поселений Европы. Добраться сюда можно самолётом из Тбилиси или по извилистой дороге, ведущей через перевалы.

Мцхета — древняя столица и духовный центр

Всего в тридцати минутах езды от Тбилиси находится Мцхета — город, с которого началась история Грузии. Он упоминается уже во II тысячелетии до нашей эры и долгое время был столицей Иберийского царства. Именно здесь, согласно преданию, в IV веке князь Мириан принял христианство, сделав Грузию одной из первых христианских стран.

Мцхета — не просто музей под открытым небом, это место силы. Здесь находятся три главных святыни страны: монастырь Джвари на горе, собор Светицховели — у подножия, и монастырь Самтавро. Все три входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лучше приезжать сюда утром, пока город не заполнили туристические группы. После осмотра храмов можно прогуляться по набережной, попробовать чурчхелу или необычное винное мороженое — местный гастрономический сувенир.

Сигнахи — город любви и вина

Восточная Грузия знаменита вином, и сердце этой традиции — маленький город Сигнахи, раскинувшийся на холме посреди долины Кахети. Здесь воздух пахнет виноградом и базиликом, а за каждой дверью скрывается винный погреб.

Сигнахи часто называют "городом любви" — не только из-за романтичной атмосферы, но и потому, что здесь можно заключить брак в любое время суток. Узкие мощёные улицы, терракотовые крыши и панорама Алазанской долины создают ощущение, будто попал в итальянскую провинцию.

Главная достопримечательность — Историко-этнографический музей, где собраны работы знаменитого художника Нико Пиросмани. Его наивная живопись отражает дух грузинской деревни, где простота и щедрость важнее формы.

Путешественники советуют задержаться здесь хотя бы на пару дней, чтобы не спешить: заглянуть в винодельни, посидеть в кафе с видом на долину, дождаться заката и попробовать домашний саперави.

Гори — город крепостей и контрастов

На востоке страны, между Тбилиси и Кутаиси, расположен Гори — город, где история соседствует с советским прошлым. Здесь родился Иосиф Сталин, и до сих пор работает музей, посвящённый его жизни: дом детства, бронепоезд и личные вещи. Но Гори — не только о прошлом XX века.

Над городом возвышается крепость Горисцихе, основанная ещё в VII веке. С её стен открываются панорамные виды на долину и реку Куру. Рядом расположен пещерный город Уплисцихе — одно из древнейших поселений Грузии, возрастом более трёх тысяч лет.

Путешествие по этим местам — возможность увидеть, как Грузия соединяет эпохи: античность, средневековье и современность, не теряя своей уникальности.

Почему стоит увидеть эти города

Грузия — страна, где каждая дорога ведёт к открытию. От монастырей в скалах до виноградных долин — всё здесь наполнено теплом и историей. Вардзия впечатляет масштабом, Местиа — горной тишиной, Мцхета — духовной атмосферой, Сигнахи — жизнелюбием, а Гори — многослойностью истории.

Посетив эти города, можно не просто увидеть достопримечательности, а почувствовать саму суть Грузии — гордую, добрую и невероятно гостеприимную страну.

Таблица: чем запомнится каждый город

Город Особенность Что посмотреть Вардзия Пещерный монастырь XII века Церковь Успения, фрески, горное ущелье Местиа Сердце Сванетии Сванские башни, музей, горные маршруты Мцхета Древняя столица и святыня Светицховели, Джвари, Самтавро Сигнахи Город любви и вина Музей Пиросмани, винодельни, панорамы долины Гори История и контрасты Крепость, Уплисцихе, музей Сталина

FAQ

— Когда лучше ехать в Грузию, чтобы увидеть всё и не попасть под снег в горах?

С мая по октябрь. Весной всё цветёт, летом тепло и солнечно, а осенью винный сезон. Зимой часть горных дорог, особенно в Сванетии, может быть закрыта.

— Можно ли посетить эти города без аренды машины?

Да, между Тбилиси и основными туристическими направлениями ходят маршрутки и туристические автобусы. В Мцхету — 30 минут пути, до Гори — около часа. Вардзия и Местиа требуют больше времени, но добраться можно.

— Где остановиться в Местии или Сигнахи?

Лучше выбирать семейные гестхаусы — они недорогие и уютные. Хозяева часто предлагают домашние завтраки и экскурсии.

— Нужно ли везде говорить по-грузински?

Нет, в туристических местах многие говорят по-русски или по-английски. Но пару слов на грузинском — "гамарджоба” (привет) и "мадлоба” (спасибо) — оценят везде.

— Что попробовать в дороге?

В каждом регионе свои вкусы: сванский хлеб и кубдари в Местии, хачапури по-имеретински в Гори, домашнее вино и чурчхелу в Сигнахи.