Места, где горы поют, а вино льётся рекой: Грузия, какой её не показывают туристам

Грузия — удивительная страна, где древность соседствует с современностью, а гостеприимство чувствуется в каждом доме. Здесь можно любоваться Тбилиси, гулять по мощёным улочкам, пробовать ароматное вино и чувствовать себя желанным гостем. Но кроме столицы есть ещё десятки мест, где история оживает на каждом шагу.
От пещерных монастырей и горных деревень до винодельческих долин и старинных крепостей — маленькие города Грузии раскрывают душу страны лучше любого музея.
На юге Грузии, среди холмов Джавахетии, скрыт один из самых необычных памятников страны — пещерный город Вардзия. Его история уходит в XII век, ко времени правления царицы Тамары. Комплекс вырублен прямо в скале, на высоте около 1300 метров над уровнем моря, и состоит из сотен помещений: кельи, храмы, винные погреба, трапезные.
Главная святыня Вардзии — церковь Успения, украшенная фресками, где сохранился портрет самой Тамары. Атмосфера здесь особенная: прохлада камня, запах известняка и звуки ветра, перекатывающегося по ущелью Куры.
Добраться до Вардзии из Тбилиси можно за три с половиной часа, поэтому многие путешественники делают сюда однодневную поездку. Лучше приезжать рано утром, чтобы успеть пройти все уровни и увидеть монастырь при свете солнца. После дождя каменные ступени становятся скользкими, поэтому обувь стоит выбирать удобную.
На севере страны, среди вершин Большого Кавказа, лежит Местиа — главный город Сванетии. Это один из самых живописных уголков Грузии, окружённый горами и древними башнями. Каждая башня когда-то принадлежала отдельной семье и служила одновременно домом и крепостью.
Местиа — место, где древняя культура жива до сих пор. Здесь говорят на особом диалекте, пекут сванский хлеб, подают ароматный кубдари — пирог с мясом и специями. В Историко-этнографическом музее хранятся древние иконы, оружие и рукописи, рассказывающие историю региона.
Зимой Местиа превращается в небольшой горнолыжный курорт, а летом становится базой для треккинговых маршрутов к ледникам и высокогорным деревням, таким как Ушгули — одно из самых высоких поселений Европы. Добраться сюда можно самолётом из Тбилиси или по извилистой дороге, ведущей через перевалы.
Всего в тридцати минутах езды от Тбилиси находится Мцхета — город, с которого началась история Грузии. Он упоминается уже во II тысячелетии до нашей эры и долгое время был столицей Иберийского царства. Именно здесь, согласно преданию, в IV веке князь Мириан принял христианство, сделав Грузию одной из первых христианских стран.
Мцхета — не просто музей под открытым небом, это место силы. Здесь находятся три главных святыни страны: монастырь Джвари на горе, собор Светицховели — у подножия, и монастырь Самтавро. Все три входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Лучше приезжать сюда утром, пока город не заполнили туристические группы. После осмотра храмов можно прогуляться по набережной, попробовать чурчхелу или необычное винное мороженое — местный гастрономический сувенир.
Восточная Грузия знаменита вином, и сердце этой традиции — маленький город Сигнахи, раскинувшийся на холме посреди долины Кахети. Здесь воздух пахнет виноградом и базиликом, а за каждой дверью скрывается винный погреб.
Сигнахи часто называют "городом любви" — не только из-за романтичной атмосферы, но и потому, что здесь можно заключить брак в любое время суток. Узкие мощёные улицы, терракотовые крыши и панорама Алазанской долины создают ощущение, будто попал в итальянскую провинцию.
Главная достопримечательность — Историко-этнографический музей, где собраны работы знаменитого художника Нико Пиросмани. Его наивная живопись отражает дух грузинской деревни, где простота и щедрость важнее формы.
Путешественники советуют задержаться здесь хотя бы на пару дней, чтобы не спешить: заглянуть в винодельни, посидеть в кафе с видом на долину, дождаться заката и попробовать домашний саперави.
На востоке страны, между Тбилиси и Кутаиси, расположен Гори — город, где история соседствует с советским прошлым. Здесь родился Иосиф Сталин, и до сих пор работает музей, посвящённый его жизни: дом детства, бронепоезд и личные вещи. Но Гори — не только о прошлом XX века.
Над городом возвышается крепость Горисцихе, основанная ещё в VII веке. С её стен открываются панорамные виды на долину и реку Куру. Рядом расположен пещерный город Уплисцихе — одно из древнейших поселений Грузии, возрастом более трёх тысяч лет.
Путешествие по этим местам — возможность увидеть, как Грузия соединяет эпохи: античность, средневековье и современность, не теряя своей уникальности.
Грузия — страна, где каждая дорога ведёт к открытию. От монастырей в скалах до виноградных долин — всё здесь наполнено теплом и историей. Вардзия впечатляет масштабом, Местиа — горной тишиной, Мцхета — духовной атмосферой, Сигнахи — жизнелюбием, а Гори — многослойностью истории.
Посетив эти города, можно не просто увидеть достопримечательности, а почувствовать саму суть Грузии — гордую, добрую и невероятно гостеприимную страну.
|Город
|Особенность
|Что посмотреть
|Вардзия
|Пещерный монастырь XII века
|Церковь Успения, фрески, горное ущелье
|Местиа
|Сердце Сванетии
|Сванские башни, музей, горные маршруты
|Мцхета
|Древняя столица и святыня
|Светицховели, Джвари, Самтавро
|Сигнахи
|Город любви и вина
|Музей Пиросмани, винодельни, панорамы долины
|Гори
|История и контрасты
|Крепость, Уплисцихе, музей Сталина
— Когда лучше ехать в Грузию, чтобы увидеть всё и не попасть под снег в горах?
С мая по октябрь. Весной всё цветёт, летом тепло и солнечно, а осенью винный сезон. Зимой часть горных дорог, особенно в Сванетии, может быть закрыта.
— Можно ли посетить эти города без аренды машины?
Да, между Тбилиси и основными туристическими направлениями ходят маршрутки и туристические автобусы. В Мцхету — 30 минут пути, до Гори — около часа. Вардзия и Местиа требуют больше времени, но добраться можно.
— Где остановиться в Местии или Сигнахи?
Лучше выбирать семейные гестхаусы — они недорогие и уютные. Хозяева часто предлагают домашние завтраки и экскурсии.
— Нужно ли везде говорить по-грузински?
Нет, в туристических местах многие говорят по-русски или по-английски. Но пару слов на грузинском — "гамарджоба” (привет) и "мадлоба” (спасибо) — оценят везде.
— Что попробовать в дороге?
В каждом регионе свои вкусы: сванский хлеб и кубдари в Местии, хачапури по-имеретински в Гори, домашнее вино и чурчхелу в Сигнахи.
