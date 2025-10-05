Сюда едут не ради пляжей — город, в котором Средиземноморье становится образом жизни

Аликанте — тот самый город, где можно влюбиться в Средиземноморье с первого взгляда. Здесь жизнь течёт неспешно: утро начинается с кофе на террасе, день проходит у моря, а вечер — среди узких улочек, где в воздухе пахнет апельсинами и морской солью. Это один из самых дружелюбных курортов Испании, где можно сочетать пляжный отдых, прогулки по старому городу и знакомство с историей региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Диего Дельсо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аликанте

Город на побережье белых песков

Аликанте расположен на юго-востоке Испании, в самом сердце побережья Коста-Бланка — "Белого берега". Название оправдано: песок здесь действительно светлый, почти белоснежный, а море — глубокого лазурного цвета. Климат мягкий и тёплый, солнце светит больше 300 дней в году.

Это один из самых доступных курортов страны: цены на жильё и питание ниже, чем в Барселоне или Валенсии, а инфраструктура — на уровне лучших европейских курортов. При этом город сохранил свою аутентичность: узкие улицы, старинные домики, балконы с цветами и уютные площади, где жизнь не замирает ни на минуту.

Путешественникам из России и других стран Шенгенской зоны для въезда потребуется виза.

Погода: когда ехать в Аликанте

Пляжный сезон начинается уже в конце апреля, когда море прогревается до +17 °C. Однако по-настоящему комфортно купаться можно с июня, когда температура воды достигает 23 °C, а воздух прогревается до 30 °C.

Летом — с июля по август — здесь жарко и сухо, днём температура держится на уровне +30 °C и выше, море тёплое как парное молоко. Это пик туристического сезона: пляжи переполнены, отели бронируют заранее.

Самое приятное время — сентябрь и октябрь, когда жара спадает, море остаётся тёплым, а на улицах меньше людей. Бархатный сезон длится до начала ноября: солнце мягкое, воздух около +25 °C, купаться всё ещё можно.

Зимой Аликанте тоже живописен: апельсиновые рощи в цвету, мягкий климат, прогулки по старому городу без толп туристов. Январь — идеальное время для тех, кто любит атмосферу юга, но не нуждается в пляжном отдыхе.

Исторический взгляд: город с крепостью над морем

Аликанте вырос вокруг крепости Санта-Барбара, возвышающейся на горе Бенакантиль. Это главное украшение города и его самый узнаваемый символ. Замок построили ещё в IX веке, когда здесь правили мавры. С крепостных стен открывается захватывающий вид на город и Средиземное море.

Подняться наверх можно пешком или на лифте со стороны пляжа Постигет. Сам вход бесплатный, оплачивается только лифт — 2,70 €. Внутри можно увидеть казематы, древние башни, смотровые площадки и музеи, где рассказывают историю Аликанте от античности до наших дней.

У подножия горы находится Археологический музей. Он считается одним из лучших в Испании: здесь собраны экспонаты разных эпох — от доисторических стоянок до времён Римской империи. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, билет стоит 5 €.

Прогулки по старому городу

Старая часть Аликанте — это настоящий лабиринт из белоснежных домов и узких улочек. Самый колоритный район — квартал Санта-Крус. Здесь каждое здание украшено цветами, окна выкрашены в яркие оттенки синего и зелёного, а балконы утопают в зелени. Лестничные улицы ведут прямо к подножию горы Бенакантиль, где жизнь течёт так, как сотни лет назад.

В нескольких шагах оттуда находится базилика святой Марии — старейшая церковь города, построенная в XIV веке. Её фасад сочетает готику и элементы испанского барокко, а входная группа украшена резьбой и скульптурами.

Чуть дальше возвышается собор святого Николая — его узнают по синему куполу. Внутри — позолоченный алтарь, мраморные колонны и старинная крипта.

Эспланада: визитная карточка города

Главная прогулочная улица Аликанте — знаменитая Эспланада де Эспанья. Это пешеходный бульвар длиной около полукилометра, выложенный шестью миллионами мраморных плит в форме морской волны. Под сенью пальм здесь звучит уличная музыка, открыты кафе и сувенирные лавки. Местные приходят сюда на вечерние прогулки, туристы — чтобы выпить кофе и почувствовать дыхание средиземноморского города.

Море и пляжи

Пляжи в Аликанте — гордость курорта. Они широкие, с мягким светлым песком, ухоженные и безопасные. Почти все отмечены Голубым флагом — международным знаком качества.

Пляж Сан-Хуан тянется на километры и считается лучшим на побережье. Постигет расположен ближе к центру и идеально подходит для тех, кто хочет купаться, не уезжая далеко от достопримечательностей. Альбуферета и Алмадраба — уютные пляжи в небольших бухтах с прозрачной водой. Любителям спокойствия стоит поехать туда, где нет суеты.

На побережье предлагают катание на катамаранах, снорклинг, дайвинг и прогулки на яхтах. А с пляжа Лос Саладарес можно наблюдать взлёты и посадки самолётов — вид необычный и завораживающий.

Развлечения и фестивали

Аликанте — город праздников. Самое яркое событие года — фестиваль Сан-Хуан, который проходит с 19 по 24 июня. Улицы наполняются музыкой, проходят костюмированные шествия и парады, а кульминацией становятся огромные костры и фейерверки.

Осенью и зимой здесь проводят винные ярмарки, гастрономические фестивали и концерты под открытым небом.

Тем, кто хочет осмотреть город без спешки, стоит воспользоваться туристическим автобусом Turibus Alicante. За 10 € можно весь день кататься по разным маршрутам и выходить на любой остановке.

Советы путешественникам

Перед поездкой стоит учитывать местные особенности. Некоторые кафе и магазины закрываются на сиесту — обеденный перерыв длится с 14:00 до 17:00. Рестораны вечером лучше бронировать заранее, особенно летом: в популярных местах к ужину очередь.

Как и в любом большом городе, здесь есть районы, куда туристам лучше не заглядывать без надобности — например, Вирхен-дель-Ремедио. Но в целом Аликанте безопасен и дружелюбен.

Виза оформляется заранее, а билеты и жильё выгоднее бронировать за несколько месяцев. Сюда удобно добираться: международный аэропорт Аликанте принимает рейсы со всей Европы, а из Мадрида и Барселоны идут скоростные поезда.

Плюсы и минусы отдыха в Аликанте

Параметр Плюсы Минусы Климат Тёплый и солнечный круглый год Летом бывает слишком жарко Цены Более доступные, чем в крупных курортах В пик сезона растут Пляжи Просторные и ухоженные Переполнены в июле и августе Инфраструктура Удобный транспорт, много кафе и отелей Сиеста может сбить планы

А что если поехать зимой

Зимой Аликанте преображается. Туристов мало, цены снижаются, а погода остаётся мягкой — около +15 °C. Город погружается в атмосферу неспешного южного отдыха: кафе работают на террасах, улицы украшены апельсинами и рождественскими гирляндами. Можно гулять часами, подниматься к замку, фотографировать улицы без толп и ощущать, что весь город принадлежит только вам.