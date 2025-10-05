Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запечённые дольки, от которых пахнет домом: как сделать, чтобы корочка хрустела, а середина таяла
Заводской код — ловушка для новичков: вот почему краска с ним всё равно не совпадёт
Больше никаких сюрпризов: новый режим проверки изменит ваш поход за икрой и безалкогольным пивом
Когда земля становится сверхзвуковой: учёные предупреждают о новой опасности
Лайфхак миллионеров: как освободить 10 часов в неделю, просто переставая делать это
Раскрыт секрет упругой кожи: ретинол сотворит чудо с вашим телом — дряблость уходит в прошлое
Кушанашвили предсказал финал новой любви Полины Дибровой — это звучит жёстко
Зачем платить за розы, если они растут бесплатно: осенняя хитрость садоводов
Больше никаких made in Italy по старым ценам: Трамп вводит супертариф на итальянскую продукцию

Вьетнамский ответ рамену: туристы теряют голову от горячей миски за копейки

0:15
Туризм

Западные путешественники всё чаще уходят с туристических магистралей в глубь улочек, где шумят сковороды, пахнет рыбным соусом и кипит бульон. Так многие и находят "бань дук" (bánh đúc) — скромное блюдо из рисовой муки, которое в Ханое подают горячим, насыщенным и удивительно недорогим.

Центр Ханоя
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Центр Ханоя

История начинается так: в узком переулке у начала улицы Ле Нгок Хан она наткнулась на крохотную забегаловку, где "бань дук" довели до совершенства, не меняя его душу десятилетиями.

"Не бойтесь заглядывать в эти узкие темные переулки, чтобы насладиться исключительным горячим "бань дуком". Вы не пожалеете!", — отметила блогер Карисса Дамбахер.

Что такое "бань дук" и почему его стоит искать

Горячий "бань дук" — это миска шелковистой рисовой массы в наваристом бульоне с начинкой: свиным фаршем, грибами "Иудины уши", жареным тофу, зеленью и хрустящим жареным луком.

Текстура — будто между моти и тянущимся пудингом, мягкая и упругая одновременно; за вкус отвечают бульон на костях и кисло-сладкий рыбный соус. Порция стоит около 20 000 донгов (примерно 65 ₽) и сытно закрывает вопрос перекуса даже для голодного туриста.

"Честно говоря, я никогда не пробовала ничего подобного по консистенции. Это напоминает моти — мягкое и тающее, но при этом тягучее", — сказала блогер Карисса Дамбахер.

Где это попробовать

Заведение спрятано в переулке у начала улицы Ле Нгок Хан. Внутри — 5-7 пластиковых столов, вокруг — парящие кастрюли, лотки с зеленью, миски с грибами и тофу. Работают с 8:00 до 22:00, принимают и местных, и иностранных гостей. Атмосфера максимально простая, но именно здесь рождается тот самый "ханойский" комфорт-фуд.

Основа вкуса: рис и традиция

Первая скрипка "бань дука" — рисовая мука. По словам владелицы, рис должен быть свежим: старый даёт "пустой" аромат и неприятные ноты при варке. Качественная мука обеспечивает гладкую, липкую и достаточно жидкую основу, которая не ломается под бульоном. Начинку — фарш и грибы — готовят отдельно, а перед подачей собирают миску, добавляя тофу, лук и кинзу.

"Острое блюдо "бань дук" было немного изменено — добавлено больше мяса, специй и тофу, но при этом оно сохранило традиционный вкус прошлых десятилетий", — пояснила владелица Фам Тхи Ной.

Советы шаг за шагом: как заказать и не промахнуться

  1. Придите в "час местных" — к ланчу или раннему ужину: выше оборот, свежее бульон.
  2. Скажите "bánh đúc nóng" и уточните остроту: попросите чили отдельно, если сомневаетесь.
  3. Попросите добавить жареный лук и зелень перед подачей — это усиливает аромат.
  4. Для мягкого вкуса попросите больше бульона и меньше специй; для яркого — наоборот.
  5. Возьмите к миске салфетки и воду/ледяной чай; соусы держите под рукой: рыбный соус, соевый соус, чили-порошок.
  6. Если едите без мяса — уточняйте "không thịt" и просите овощной/грибной бульон.
  7. Запоминайте ориентир: переулки в Ханое переплетены, полезно сделать фото вывески.

"Мне очень нравится острый "бань дук". Добавки действительно усиливают вкус блюда", — добавила блогер Карисса Дамбахер.

А что если…

  • не переносите острое? Попросите "không cay" и держите чили отдельно.
  • в Ханое льёт дождь? Горячий "бань дук" — идеальный "комфорт-боул" на непогоду.
  • вы с детьми? Возьмите "мягкую" версию: без перца, с большем бульона и тофу.
  • хотите "легче"? Просите больше грибов и зелени, меньше фарша, добавьте лайм.

FAQ

Сколько стоит порция?
Около 20 000 донгов (≈65 ₽) за миску горячего "бань дука" с мясом, грибами и тофу.

Как выбрать место?
Смотрите на очередь местных, парящие кастрюли, чистые рабочие поверхности и быстрый оборот посуды.

Что взять к "бань дуку"?
Чай со льдом, свежие травы, лайм. Соусы — рыбный, соевый, чили-порошок — добавляйте по вкусу.

Что лучше: острый или классический?
Для первого знакомства — классический, затем смело пробуйте острую подачу с чили.

Подходит ли вегетарианцам?
Да, попросите версию без мяса и на овощном/грибном бульоне.

Мифы и правда

  • Миф: уличная еда во Вьетнаме небезопасна.
    Правда: выбирайте места с высокой проходимостью и готовкой "на виду" — это снижает риски.
  • Миф: "бань дук" — сладкий десерт.
    Правда: сладкие варианты существуют, но ханойский горячий "бань дук" — солёное блюдо в бульоне.
  • Миф: дешёво — значит невкусно.
    Правда: цена держится за счёт объёма и локальных ингредиентов; вкус — на уровне.

3 факта, которые удивят

  1. "Бань дук" часто подают в мисках из-под супов — ложка понадобится не меньше палочек.
  2. Текстуру определяет помол и качество риса: свежий рис — гладкость без комков.
  3. Пикантность регулируется буквально щепоткой: чили-порошок моментально меняет профиль.

Исторический контекст

"Бань дук" — дитя рисовой культуры Северного Вьетнама. В Ханое он эволюционировал от простого "рисового куска" к уличной миске-комфорту: базовая рисовая масса, щедрый бульон, немного мяса, грибов и тофу. Микро-заведения в переулках — наследники семейных кухонь: рецепт передают десятилетиями, доводя баланс соли, сладости и умами до автоматизма. Исторически холодные версии были популярны как сытный снэк в жару; горячий "бань дук" закрепился как идеальная еда для прохладных и дождливых дней Ханоя.

Мини-гид по вкусу и настройке блюда

  • Мягко и деликатно: больше бульона, меньше специй, упор на тофу и зелень.
  • Ярко и пикантно: щепотка чили-порошка, больше жареного лука и лайм.
  • Текстурно: попросите чуть плотнее рисовую основу (если у точки такой вариант есть).
  • Легче: замените часть мяса грибами "Иудины уши".

Уточнения

Хано́й (вьет. Hà Nội, тьы-ном 河內, дословно "город между рек" или "(место) окружённое рекой") — столица Вьетнама и второй по численности населения город страны. Главный политический, образовательный и культурный центр страны и второй по значению промышленный центр (после Хошимина).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Наука и техника
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Садоводство, цветоводство
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Зачем платить за розы, если они растут бесплатно: осенняя хитрость садоводов
Больше никаких made in Italy по старым ценам: Трамп вводит супертариф на итальянскую продукцию
Такси по-русски: какие машины останутся на линии после 2025 года
Зачем хозяева здороваются с котом за лапу: тайный ритуал, который меняет питомца
Новый препарат против гипертонии даёт надежду пациентам с болезнями почек
Мышцы не прощают лени — но и не забывают труд: как организм тайно сохраняет опыт тренировок
Паралич аэропортов в Европе: как дроны превратились в головную боль для авиакомпаний
Билан пел, а камеры ловили взгляды: Мари Краймбрери впервые рассказала о встрече с Бузовой
Зона, где копится хлам, может стать арт-галереей: 10 идей, которые делают кухню дороже
Забудьте о карандаше: эта сыворотка сделает ваши брови густыми, как в молодости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.