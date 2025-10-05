Западные путешественники всё чаще уходят с туристических магистралей в глубь улочек, где шумят сковороды, пахнет рыбным соусом и кипит бульон. Так многие и находят "бань дук" (bánh đúc) — скромное блюдо из рисовой муки, которое в Ханое подают горячим, насыщенным и удивительно недорогим.
История начинается так: в узком переулке у начала улицы Ле Нгок Хан она наткнулась на крохотную забегаловку, где "бань дук" довели до совершенства, не меняя его душу десятилетиями.
"Не бойтесь заглядывать в эти узкие темные переулки, чтобы насладиться исключительным горячим "бань дуком". Вы не пожалеете!", — отметила блогер Карисса Дамбахер.
Горячий "бань дук" — это миска шелковистой рисовой массы в наваристом бульоне с начинкой: свиным фаршем, грибами "Иудины уши", жареным тофу, зеленью и хрустящим жареным луком.
Текстура — будто между моти и тянущимся пудингом, мягкая и упругая одновременно; за вкус отвечают бульон на костях и кисло-сладкий рыбный соус. Порция стоит около 20 000 донгов (примерно 65 ₽) и сытно закрывает вопрос перекуса даже для голодного туриста.
"Честно говоря, я никогда не пробовала ничего подобного по консистенции. Это напоминает моти — мягкое и тающее, но при этом тягучее", — сказала блогер Карисса Дамбахер.
Заведение спрятано в переулке у начала улицы Ле Нгок Хан. Внутри — 5-7 пластиковых столов, вокруг — парящие кастрюли, лотки с зеленью, миски с грибами и тофу. Работают с 8:00 до 22:00, принимают и местных, и иностранных гостей. Атмосфера максимально простая, но именно здесь рождается тот самый "ханойский" комфорт-фуд.
Первая скрипка "бань дука" — рисовая мука. По словам владелицы, рис должен быть свежим: старый даёт "пустой" аромат и неприятные ноты при варке. Качественная мука обеспечивает гладкую, липкую и достаточно жидкую основу, которая не ломается под бульоном. Начинку — фарш и грибы — готовят отдельно, а перед подачей собирают миску, добавляя тофу, лук и кинзу.
"Острое блюдо "бань дук" было немного изменено — добавлено больше мяса, специй и тофу, но при этом оно сохранило традиционный вкус прошлых десятилетий", — пояснила владелица Фам Тхи Ной.
"Мне очень нравится острый "бань дук". Добавки действительно усиливают вкус блюда", — добавила блогер Карисса Дамбахер.
Сколько стоит порция?
Около 20 000 донгов (≈65 ₽) за миску горячего "бань дука" с мясом, грибами и тофу.
Как выбрать место?
Смотрите на очередь местных, парящие кастрюли, чистые рабочие поверхности и быстрый оборот посуды.
Что взять к "бань дуку"?
Чай со льдом, свежие травы, лайм. Соусы — рыбный, соевый, чили-порошок — добавляйте по вкусу.
Что лучше: острый или классический?
Для первого знакомства — классический, затем смело пробуйте острую подачу с чили.
Подходит ли вегетарианцам?
Да, попросите версию без мяса и на овощном/грибном бульоне.
"Бань дук" — дитя рисовой культуры Северного Вьетнама. В Ханое он эволюционировал от простого "рисового куска" к уличной миске-комфорту: базовая рисовая масса, щедрый бульон, немного мяса, грибов и тофу. Микро-заведения в переулках — наследники семейных кухонь: рецепт передают десятилетиями, доводя баланс соли, сладости и умами до автоматизма. Исторически холодные версии были популярны как сытный снэк в жару; горячий "бань дук" закрепился как идеальная еда для прохладных и дождливых дней Ханоя.
Уточнения
Хано́й (вьет. Hà Nội, тьы-ном 河內, дословно "город между рек" или "(место) окружённое рекой") — столица Вьетнама и второй по численности населения город страны. Главный политический, образовательный и культурный центр страны и второй по значению промышленный центр (после Хошимина).
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.