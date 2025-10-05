Паралич аэропортов в Европе: как дроны превратились в головную боль для авиакомпаний

Дроны давно перестали быть редкостью — они используются фотографами, блогерами, инженерами и даже туристами, мечтающими снять идеальные кадры с высоты. Но вместе с популярностью этих устройств растёт и количество инцидентов. Там, где воздушное пространство требует строгого контроля, дроны превращаются из инструмента творчества в источник реальной опасности.

Почему дроны опасны рядом с аэропортами

Современные дроны способны подниматься на сотни метров и развивать значительную скорость, что делает их потенциально опасными для самолётов. Даже небольшой дрон может нанести серьёзный ущерб при столкновении с воздушным судном во время взлёта или посадки. Из-за подобных случаев авиакомпании вынуждены приостанавливать полёты, а аэропорты — временно закрываться.

Когда в зоне взлётно-посадочной полосы замечают беспилотник, службы безопасности не всегда могут быстро определить, кто им управляет. Иногда это случайная ошибка туриста, решившего "сделать красивый кадр", а иногда — умышленное нарушение. В любом случае единственное правильное решение — остановить полёты до выяснения обстоятельств.

Случаи в Скандинавии

В сентябре Дания оказалась в центре внимания — за одну неделю неизвестные дроны были замечены вблизи сразу нескольких аэропортов, включая военный объект и главный международный хаб Копенгагена. Воздушное сообщение пришлось приостановить на несколько часов, а полиция начала расследование.

Похожая ситуация произошла в Норвегии: появление дронов вблизи аэропорта Осло вызвало временное закрытие воздушного пространства. Пока неизвестно, связаны ли эти эпизоды между собой, но тревожная тенденция очевидна — количество подобных инцидентов растёт.

Не первый случай: урок Гатвика

История помнит и более масштабные примеры. В декабре 2018 года аэропорт Гатвик в Лондоне — один из самых загруженных в Европе — был парализован почти на три дня из-за дронов, появившихся в районе взлётной полосы. Тысячи пассажиров застряли, сотни рейсов были отменены, а ущерб оценивается в миллионы фунтов.

Где нельзя использовать дрон

Аэропорты и их окрестности — радиус запрета обычно составляет от 5 до 8 километров. Круизные лайнеры — их использование на борту и рядом с судном запрещено из-за безопасности пассажиров. Военные базы и стратегические объекты — любые съёмки приравниваются к нарушению закона.

Как избежать проблем: советы шаг за шагом

Проверьте карту запретных зон. Приложения вроде B4UFLY и AirMap показывают актуальные ограничения. Регистрируйте дрон. Это займёт несколько минут, но избавит от проблем при проверке. Изучите местные правила. В разных странах — разные высотные лимиты и зоны ограничений. Всегда держите дрон в поле зрения. Потеря контроля может привести к аварии. Не снимайте людей без разрешения. Законы о частной жизни действуют и для воздушной съёмки.

А что если дрон потерян или сломался в воздухе?

В этом случае следует немедленно сообщить о происшествии в местные органы авиационного контроля. Если устройство упадёт вблизи аэропорта, не пытайтесь его искать самостоятельно — это может быть расценено как нарушение безопасности.

Мифы и правда

Миф: маленький дрон не опасен для самолёта.

Правда: даже лёгкий дрон способен повредить двигатель или лобовое стекло при столкновении.

Правда: любители несут такую же ответственность, если нарушают воздушные правила.

Правда: не все модели оснащены геозаборами, и ответственность всегда несёт пилот.

Интересные факты

Самый первый запрет на дроны был введён в Йеллоустонском национальном парке ещё в 2014 году.

В Японии полиция использует специальные дроны-перехватчики с сетями для поимки нарушителей.

В некоторых странах, например в ОАЭ и Египте, дроны можно использовать только с письменного разрешения властей.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи дрон от англ. drone "трутень") — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов. Слово беспилотный вошло в русский литературный язык в 70-е годы XX века для обозначения аппаратов управляемых автоматически по командам с Земли.

