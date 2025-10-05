Эверест парализован: мощный снегопад отрезал путь тысяче туристов

Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном, тибетском склоне горы Эверест из-за аномально сильного снегопада, обрушившегося на регион.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эверест

Как сообщает в воскресенье издание "Саньсян душибао", мощная метель, начавшаяся в субботу, парализовала движение на ключевых маршрутах, сделав спуск невозможным и серьезно осложнив спасательную операцию.

Условия стихийного бедствия: нулевая видимость и засыпанные палатки

Снежная буря, признанная сильнейшей за последние годы для начала октября, резко ухудшила условия на склонах. Видимость упала до менее одного метра, а обильные осадки привели к обледенению дорог и образованию глубоких сугробов. Туристы, находящиеся в базовом лагере на высоте 4900 метров, вынуждены укрываться в палатках, некоторые из которых полностью занесены снегом. Ситуацию усугубляет то, что традиционные вьючные животные — яки — не могут передвигаться из-за высоты снежного покрова.

"По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь", — передает газета.

Затрудненные спасательные работы и тревожные сигналы

На место происшествия незамедлительно выдвинулись профессиональные спасательные команды, местные жители и гиды. Для расчистки путей задействована специальная техника. Однако операция по эвакуации сталкивается с серьезными трудностями: непрекращающийся снегопад, сложный рельеф, лед на тропах и перебои со связью значительно замедляют продвижение.

Около 5 утра 5 октября спасателям удалось установить контакт с заблокированными туристами. Сообщается, что в нескольких лагерях все еще находится порядка тысячи человек, и среди них есть пострадавшие. По сведениям портала "Цзиму Синьвэнь", некоторые люди получили переохлаждение и находятся в тяжелом состоянии, что требует срочной медицинской эвакуации.

Закрытие парка и официальные предупреждения

В связи с чрезвычайной ситуацией ландшафтный парк Эвереста был официально закрыт для посещения еще 4 октября, продажа билетов приостановлена. Дороги, ведущие к парку, покрыты снегом и льдом и признаны непроходимыми.

Местные власти настоятельно призывают всех туристов, планировавших восхождение или визит в этот район в ближайшие дни, воздержаться от поездок и внимательно следить за официальными объявлениями о возобновлении работы парка и изменении погодных условий.