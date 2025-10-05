Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любимые фильмы великих режиссёров: как классика влияет на творчество Скорсезе, Спилберга и других
Тренировка, после которой вы не сможете вернуться в зал: ошибка, которую совершают почти все
Секрет раскрыт: почему Меркель рассмеялась в лицо требованиям Трампа о финансировании НАТО
Когда волк живёт в собаке: тёмная сторона алабая, о которой молчат заводчики
Беспощадный Оренбург: Слишковича отправили в отставку после 36 матчей
Без спреев и паники: хитрая бутылка превращается в капкан для мух за две минуты
ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему
Зима приходит внезапно: ошибка, из-за которой весной теплица превращается в рассадник болезней
Игры с ежом в Балаково: один укус и мгновенная госпитализация — почему врачи бьют тревогу

Эверест парализован: мощный снегопад отрезал путь тысяче туристов

2:49
Туризм

Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном, тибетском склоне горы Эверест из-за аномально сильного снегопада, обрушившегося на регион.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Как сообщает в воскресенье издание "Саньсян душибао", мощная метель, начавшаяся в субботу, парализовала движение на ключевых маршрутах, сделав спуск невозможным и серьезно осложнив спасательную операцию.

Условия стихийного бедствия: нулевая видимость и засыпанные палатки

Снежная буря, признанная сильнейшей за последние годы для начала октября, резко ухудшила условия на склонах. Видимость упала до менее одного метра, а обильные осадки привели к обледенению дорог и образованию глубоких сугробов. Туристы, находящиеся в базовом лагере на высоте 4900 метров, вынуждены укрываться в палатках, некоторые из которых полностью занесены снегом. Ситуацию усугубляет то, что традиционные вьючные животные — яки — не могут передвигаться из-за высоты снежного покрова.

"По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь", — передает газета.

Затрудненные спасательные работы и тревожные сигналы

На место происшествия незамедлительно выдвинулись профессиональные спасательные команды, местные жители и гиды. Для расчистки путей задействована специальная техника. Однако операция по эвакуации сталкивается с серьезными трудностями: непрекращающийся снегопад, сложный рельеф, лед на тропах и перебои со связью значительно замедляют продвижение.

Около 5 утра 5 октября спасателям удалось установить контакт с заблокированными туристами. Сообщается, что в нескольких лагерях все еще находится порядка тысячи человек, и среди них есть пострадавшие. По сведениям портала "Цзиму Синьвэнь", некоторые люди получили переохлаждение и находятся в тяжелом состоянии, что требует срочной медицинской эвакуации.

Закрытие парка и официальные предупреждения

В связи с чрезвычайной ситуацией ландшафтный парк Эвереста был официально закрыт для посещения еще 4 октября, продажа билетов приостановлена. Дороги, ведущие к парку, покрыты снегом и льдом и признаны непроходимыми.

Местные власти настоятельно призывают всех туристов, планировавших восхождение или визит в этот район в ближайшие дни, воздержаться от поездок и внимательно следить за официальными объявлениями о возобновлении работы парка и изменении погодных условий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Домашние животные
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Фишинг, кражи, утечки: эстонские цифровые ID оказались дырявой бочкой
Загадка золотого песка: место, где встречаются легенды древности и кристально чистая вода, покорившая миллионы сердец
Полезные привычки подводят организм: эти продукты не оправдывают ожиданий
Туристы едут за морем, а находят историю: крепость Фуна — место, где Крым звучит иначе
Коса до пояса — не миф: осенний эликсир запускает рост там, где надежды не было
Меняй тело без абонемента: пошаговая программа из 7 упражнений для новичков
Цветы закипят от счастья: способ, который заставляет фиалку проснуться к жизни
Евроремонт перед продажей — худшая инвестиция: вот почему эти деньги никогда не окупятся
Орехи, которые пахнут Европой: осенний плод, заменивший картошку и покоривший гурманов
Монстры или герои? История собак, которых объявили вне закона в десятках стран
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.