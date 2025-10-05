Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветы закипят от счастья: способ, который заставляет фиалку проснуться к жизни
Евроремонт перед продажей — худшая инвестиция: вот почему эти деньги никогда не окупятся
Орехи, которые пахнут Европой: осенний плод, заменивший картошку и покоривший гурманов
Монстры или герои? История собак, которых объявили вне закона в десятках стран
Немецкие бренды теряют Китай: дилеры закрываются один за другим
Тают не только в Арктике: названы ледники, которым пророчат исчезновение
Баклажаны скрывают мощные вещества: что делает их максимально питательными
Хакеры ликуют: названа причина, по которой ваша двухфакторная аутентификация бессильна
Пенсионеры ликуют: они могут получить до 440 тысяч рублей единовременно — узнайте, кто в списке счастливчиков

Туристы спорят годами, где лучше — на Пхукете или Самуи: вот неожиданный ответ

Туризм

Кому-то хватает шумной Паттайи, другие ищут уединения на островах. Но почти каждый, кто выбирает юг Таиланда, рано или поздно сталкивается с вопросом: где всё-таки лучше — на Андаманском море или у Сиамского залива? Разберём без клише, что отличает эти два побережья и для кого каждое подойдёт.

Андаманское море, провинция Краби
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang Holzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Андаманское море, провинция Краби

География: два моря — два настроения

Таиланд вытянут вдоль Индокитайского полуострова и буквально разделён на два моря. На западе — Андаманское, с открытым горизонтом и островами до самого Индийского океана. На востоке — Сиамский залив, часть Южно-Китайского моря, мягкий, предсказуемый и более тёплый.

Переезд между берегами — не прогулка. Между ними горы и джунгли, поэтому путешествие "по диагонали” занимает целый день. Выбор лучше делать заранее — под погоду и настроение.

Андаманское побережье: энергия, природа и приключения

Этот берег начинается от Пхукета и тянется до границы с Малайзией. Он про драматические скалы, бирюзовую воду и густую зелень. Пхукет — как страна в миниатюре: от шумного Патонга до уединённого Най Харна и колоритного Старого города. Краби и Ао Нанг — идеальная база для морских прогулок и скалолазания.

На островах атмосфера другая: Пхи-Пхи притягивает любителей вечеринок, а Ко Ланта выбирают те, кто ищет покой и пустые пляжи. Это побережье для тех, кто хочет плавать, нырять, путешествовать на лодках и встречать рассветы в одиночестве.

Лучшее время: ноябрь — апрель. Сухо, ясно, море спокойное.
Не сезон: май — октябрь. Идут дожди, зато цены и туристов меньше.

Сиамский залив: спокойствие и комфорт

С другой стороны страны — Сиамский залив. Здесь волны мягче, инфраструктура привычнее, а ритм — размереннее. Паттайя — бурная смесь ночных баров и семейных кафе, где всегда шумно. Чуть южнее — Хуа Хин, королевский курорт с велодорожками вдоль моря и знаменитым ночным рынком.

Дальше — острова. Самуи — тропический комфорт с десятками пляжей, спа-салонами и отелями от бюджетных до люксовых. Панган сочетает йогу и вечеринки Full Moon Party, а Ко Тао — легенда для дайверов: здесь можно нырять с черепахами и плавать над кораллами.

Лучшее время: март — октябрь.
Не сезон: ноябрь — декабрь — короткий, но активный период дождей.

Таблица: Андаманское море vs Сиамский залив

Параметр Андаманское море Сиамский залив
Природа Горы, скалы, дикая зелень, яркие рифы Ровные пляжи, кокосовые рощи, спокойное море
Атмосфера Приключения, энергия, экспедиции Семейный отдых, размеренность
Погода Идеальна с ноября по апрель Лучше с марта по октябрь
Развлечения Дайвинг, серфинг, лодки, походы СПА, кафе, шопинг, плавание
Минусы Волны и дожди в сезон муссонов Иногда слишком "европейский” формат

Что выбрать: советы по типу отдыха

  • Для любителей природы — Андаманское побережье. Здесь вас ждут скалы Краби, острова Ланта и Пхи-Пхи, яркие закаты и водопады.
  • Для семей с детьми — Сиамский залив. Пологие пляжи, чистое море, развитая инфраструктура и предсказуемая погода.
  • Для романтиков и интровертов — Ко Ланта или Самуи: много уединённых пляжей, тишина и красивые виллы.

Погода и сезонность: не путайте берега

Главное отличие — сезоны идут вразнобой. Когда на Пхукете дожди, Самуи сияет солнцем.

  • Если летите зимой — выбирайте Андаманское море.

  • Если отдыхаете летом — лучше Сиамский залив.
    Так можно поймать стабильную погоду круглый год, просто меняя сторону страны.

Атмосфера и детали, которые не покажут на открытках

На Андаманском побережье — острые запахи соли и леса, гул цикад и лодочники, зовущие в море. Здесь жизнь в движении: волны, скалы, паромы, ветер.
Сиамский залив — про уют. Утренние рынки, кафе с кофе и манго, йога у моря и долгие закаты. Вечером — спа и живая музыка, а не поиск следующего острова.

А что если не выбирать

Иногда лучший вариант — просто позволить себе вернуться. Побывать в Таиланде дважды: один раз на Андаманском море, чтобы вдохнуть вкус приключений, и второй — у Сиамского залива, чтобы вспомнить, каково это ничего не спешить.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Немецкие бренды теряют Китай: дилеры закрываются один за другим
Тают не только в Арктике: названы ледники, которым пророчат исчезновение
Баклажаны скрывают мощные вещества: что делает их максимально питательными
Хакеры ликуют: названа причина, по которой ваша двухфакторная аутентификация бессильна
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются
Пенсионеры ликуют: они могут получить до 440 тысяч рублей единовременно — узнайте, кто в списке счастливчиков
Туристы спорят годами, где лучше — на Пхукете или Самуи: вот неожиданный ответ
Ногти как броня красоты: выбираем форму, что выдержит бешеный ритм и спасёт от поломок
Секрет безупречной чистки дивана — не в химии: домашний состав возвращает свежесть ткани
Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.