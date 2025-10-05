Туристы спорят годами, где лучше — на Пхукете или Самуи: вот неожиданный ответ

Кому-то хватает шумной Паттайи, другие ищут уединения на островах. Но почти каждый, кто выбирает юг Таиланда, рано или поздно сталкивается с вопросом: где всё-таки лучше — на Андаманском море или у Сиамского залива? Разберём без клише, что отличает эти два побережья и для кого каждое подойдёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang Holzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Андаманское море, провинция Краби

География: два моря — два настроения

Таиланд вытянут вдоль Индокитайского полуострова и буквально разделён на два моря. На западе — Андаманское, с открытым горизонтом и островами до самого Индийского океана. На востоке — Сиамский залив, часть Южно-Китайского моря, мягкий, предсказуемый и более тёплый.

Переезд между берегами — не прогулка. Между ними горы и джунгли, поэтому путешествие "по диагонали” занимает целый день. Выбор лучше делать заранее — под погоду и настроение.

Андаманское побережье: энергия, природа и приключения

Этот берег начинается от Пхукета и тянется до границы с Малайзией. Он про драматические скалы, бирюзовую воду и густую зелень. Пхукет — как страна в миниатюре: от шумного Патонга до уединённого Най Харна и колоритного Старого города. Краби и Ао Нанг — идеальная база для морских прогулок и скалолазания.

На островах атмосфера другая: Пхи-Пхи притягивает любителей вечеринок, а Ко Ланта выбирают те, кто ищет покой и пустые пляжи. Это побережье для тех, кто хочет плавать, нырять, путешествовать на лодках и встречать рассветы в одиночестве.

Лучшее время: ноябрь — апрель. Сухо, ясно, море спокойное.

Не сезон: май — октябрь. Идут дожди, зато цены и туристов меньше.

Сиамский залив: спокойствие и комфорт

С другой стороны страны — Сиамский залив. Здесь волны мягче, инфраструктура привычнее, а ритм — размереннее. Паттайя — бурная смесь ночных баров и семейных кафе, где всегда шумно. Чуть южнее — Хуа Хин, королевский курорт с велодорожками вдоль моря и знаменитым ночным рынком.

Дальше — острова. Самуи — тропический комфорт с десятками пляжей, спа-салонами и отелями от бюджетных до люксовых. Панган сочетает йогу и вечеринки Full Moon Party, а Ко Тао — легенда для дайверов: здесь можно нырять с черепахами и плавать над кораллами.

Лучшее время: март — октябрь.

Не сезон: ноябрь — декабрь — короткий, но активный период дождей.

Таблица: Андаманское море vs Сиамский залив

Параметр Андаманское море Сиамский залив Природа Горы, скалы, дикая зелень, яркие рифы Ровные пляжи, кокосовые рощи, спокойное море Атмосфера Приключения, энергия, экспедиции Семейный отдых, размеренность Погода Идеальна с ноября по апрель Лучше с марта по октябрь Развлечения Дайвинг, серфинг, лодки, походы СПА, кафе, шопинг, плавание Минусы Волны и дожди в сезон муссонов Иногда слишком "европейский” формат

Что выбрать: советы по типу отдыха

Для любителей природы — Андаманское побережье. Здесь вас ждут скалы Краби, острова Ланта и Пхи-Пхи, яркие закаты и водопады.

Для семей с детьми — Сиамский залив. Пологие пляжи, чистое море, развитая инфраструктура и предсказуемая погода.

Для романтиков и интровертов — Ко Ланта или Самуи: много уединённых пляжей, тишина и красивые виллы.

Погода и сезонность: не путайте берега

Главное отличие — сезоны идут вразнобой. Когда на Пхукете дожди, Самуи сияет солнцем.

Если летите зимой — выбирайте Андаманское море.

Если отдыхаете летом — лучше Сиамский залив.

Так можно поймать стабильную погоду круглый год, просто меняя сторону страны.

Атмосфера и детали, которые не покажут на открытках

На Андаманском побережье — острые запахи соли и леса, гул цикад и лодочники, зовущие в море. Здесь жизнь в движении: волны, скалы, паромы, ветер.

Сиамский залив — про уют. Утренние рынки, кафе с кофе и манго, йога у моря и долгие закаты. Вечером — спа и живая музыка, а не поиск следующего острова.

А что если не выбирать

Иногда лучший вариант — просто позволить себе вернуться. Побывать в Таиланде дважды: один раз на Андаманском море, чтобы вдохнуть вкус приключений, и второй — у Сиамского залива, чтобы вспомнить, каково это ничего не спешить.