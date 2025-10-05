Туристы спорят годами, где лучше — на Пхукете или Самуи: вот неожиданный ответ

Кому-то хватает шумной Паттайи, другие ищут уединения на островах. Но почти каждый, кто выбирает юг Таиланда, рано или поздно сталкивается с вопросом: где всё-таки лучше — на Андаманском море или у Сиамского залива? Разберём без клише, что отличает эти два побережья и для кого каждое подойдёт.
Таиланд вытянут вдоль Индокитайского полуострова и буквально разделён на два моря. На западе — Андаманское, с открытым горизонтом и островами до самого Индийского океана. На востоке — Сиамский залив, часть Южно-Китайского моря, мягкий, предсказуемый и более тёплый.
Переезд между берегами — не прогулка. Между ними горы и джунгли, поэтому путешествие "по диагонали” занимает целый день. Выбор лучше делать заранее — под погоду и настроение.
Этот берег начинается от Пхукета и тянется до границы с Малайзией. Он про драматические скалы, бирюзовую воду и густую зелень. Пхукет — как страна в миниатюре: от шумного Патонга до уединённого Най Харна и колоритного Старого города. Краби и Ао Нанг — идеальная база для морских прогулок и скалолазания.
На островах атмосфера другая: Пхи-Пхи притягивает любителей вечеринок, а Ко Ланта выбирают те, кто ищет покой и пустые пляжи. Это побережье для тех, кто хочет плавать, нырять, путешествовать на лодках и встречать рассветы в одиночестве.
Лучшее время: ноябрь — апрель. Сухо, ясно, море спокойное.
Не сезон: май — октябрь. Идут дожди, зато цены и туристов меньше.
С другой стороны страны — Сиамский залив. Здесь волны мягче, инфраструктура привычнее, а ритм — размереннее. Паттайя — бурная смесь ночных баров и семейных кафе, где всегда шумно. Чуть южнее — Хуа Хин, королевский курорт с велодорожками вдоль моря и знаменитым ночным рынком.
Дальше — острова. Самуи — тропический комфорт с десятками пляжей, спа-салонами и отелями от бюджетных до люксовых. Панган сочетает йогу и вечеринки Full Moon Party, а Ко Тао — легенда для дайверов: здесь можно нырять с черепахами и плавать над кораллами.
Лучшее время: март — октябрь.
Не сезон: ноябрь — декабрь — короткий, но активный период дождей.
|Параметр
|Андаманское море
|Сиамский залив
|Природа
|Горы, скалы, дикая зелень, яркие рифы
|Ровные пляжи, кокосовые рощи, спокойное море
|Атмосфера
|Приключения, энергия, экспедиции
|Семейный отдых, размеренность
|Погода
|Идеальна с ноября по апрель
|Лучше с марта по октябрь
|Развлечения
|Дайвинг, серфинг, лодки, походы
|СПА, кафе, шопинг, плавание
|Минусы
|Волны и дожди в сезон муссонов
|Иногда слишком "европейский” формат
Главное отличие — сезоны идут вразнобой. Когда на Пхукете дожди, Самуи сияет солнцем.
Если летите зимой — выбирайте Андаманское море.
Если отдыхаете летом — лучше Сиамский залив.
Так можно поймать стабильную погоду круглый год, просто меняя сторону страны.
На Андаманском побережье — острые запахи соли и леса, гул цикад и лодочники, зовущие в море. Здесь жизнь в движении: волны, скалы, паромы, ветер.
Сиамский залив — про уют. Утренние рынки, кафе с кофе и манго, йога у моря и долгие закаты. Вечером — спа и живая музыка, а не поиск следующего острова.
Иногда лучший вариант — просто позволить себе вернуться. Побывать в Таиланде дважды: один раз на Андаманском море, чтобы вдохнуть вкус приключений, и второй — у Сиамского залива, чтобы вспомнить, каково это ничего не спешить.
