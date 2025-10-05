Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как комедия Кин-дза-дза едва не потеряла своё культовое название: что скрывает эта история
Могила морских чудовищ найдена в Европе: в Швейцарии нашли убийцу древних морей
Израильские военные и жестокое обращение с Гретой Тунберг: что произошло в море — правда всплыла
Сон и микробы сговариваются: почему по утрам портится дыхание
Как заставить деньги работать: ключ к накоплению капитала раскрыт
Стена дронов не спасет? Польша раскрыла главную уязвимость ЕС
Тревога ползёт по коже быстрее морщин: хроника незаметного старения от постоянного стресса
Рыбный пирог, который не требует кулинарных талантов — готовится сам и всегда удаётся
Мелкие ветки — большой урожай: осенняя хитрость, которая вернёт почве силы — лучше любых удобрений

Гонконг, о котором никто не говорит: где небоскрёбы сменяются джунглями и тишиной

4:32
Туризм

Гонконг принято считать символом скоростей и высот, но у этого города есть и другая сторона — более спокойная, зелёная и человечная. За пределами небоскрёбов скрыто более 260 островов: рыбацкие деревни, храмы в горах, тропические пляжи и тропы с видами, от которых перехватывает дыхание. Всё это — тоже Гонконг, только без спешки и стекла.

Гонконг
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Гонконг

Лантау: воздух, горы и простор

Лантау — крупнейший остров и первое, что видят туристы, прилетая в Гонконг: именно здесь находится аэропорт. Но за пределами взлётных полос — зелёные холмы, храмы и парки. В центре острова возвышается бронзовый Большой Будда, к которому можно подняться по канатной дороге. Рядом — монастырь По Лин и парк аттракционов "Диснейленд".

На пароме от Центрального пирса можно попасть в Муй Во — тихий посёлок с небольшими домами и велосипедами вместо машин. Здесь приятный пляж Силвер-Майн-Бей и начало 70-километровой тропы Лантау, проходящей через вершины Лантау-Пик и Сансет-Пик. Путь непростой, но виды — потрясающие.

На востоке острова лежит район Дискавери Бэй: аккуратные виллы, гольф-клуб, чистый пляж и кафе с видом на залив. Местные ездят на электробагги, а не на машинах, и следят за порядком почти по-швейцарски.

Ламма: остров без машин

Ламма — тихая альтернатива Лантау. Никаких дорог, небоскрёбов и автомобилей. Только тропы, пляжи, небольшие деревни и кафе с морепродуктами. Главные пирсы — Юнг Шу Ван и Сок Кво Ван. Между ними проложен пешеходный маршрут длиной около пяти километров: холмы, заливы, пагоды, виды на море.

Ламма напоминает место, где время замерло. Здесь старые вывески и антикварные лавки, а вместо шума машин — шелест деревьев и звон колокольчиков у храмов. Туристы останавливаются в гостевых домах, йога-клубах и маленьких отелях у моря. Всё просто, спокойно и очень по-домашнему.

Чеунг Чау: рыбацкий дух Гонконга

Чеунг Чау — оживлённый остров, где сохранился настоящий прибрежный быт. По узким улицам ездят велосипеды, вдоль причала сушат рыбу, а уличные кафе предлагают блюда из свежего улова.

На острове стоит храм Пак Тай, рядом — пляж с мягким песком и чистой водой. А в пещере Чеунг По Тсай, по легенде, прятал сокровища пират, наводивший страх на моряков. Сейчас туда приходят просто за атмосферой приключения.

Пенг Чау: маленький и уютный

Пенг Чау — остров длиной всего полтора километра. Здесь узкие улочки, рынок, пара храмов и уютная бухта с джонками. Можно подняться на холм, заглянуть в храм богини моря Тин Хау и посидеть у воды с видом на соседние острова. Туристов почти нет — отличное место, чтобы просто передохнуть.

Таблица: плюсы и минусы островного Гонконга

Параметр Плюсы Минусы
Природа и атмосфера Тишина, чистый воздух, красивые виды В сезон много туристов
Транспорт Удобные паромы, карта Octopus Возможна качка на море
Инфраструктура Кафе, гостевые дома, пляжи Небольшой выбор магазинов
Размещение Гостевые дома, мини-отели Цены выше в праздники
Развлечения Пешие маршруты, храмы, рыбалка Мало ночной жизни

Советы путешественникам

  • Паромы ходят каждый день, дорога занимает до часа. Лучше ехать в будни — меньше людей.

  • Средства от укачивания пригодятся, если море волнуется.

  • Оплачивайте проезд картой Octopus - удобно и быстро.

  • Проверяйте, к какому пирсу идёт паром: на одном острове может быть несколько.

  • На Лантау можно попасть и по мосту, но именно паром даёт то ощущение "другого Гонконга".

А что если остаться

Некоторые уезжают сюда не на день, а навсегда. На островах живут старожилы, ремесленники, художники и экспаты, которым ближе шум прибоя, чем деловые кварталы. Здесь чувствуется ритм старого Китая и удивительная гармония с природой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Наука и техника
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Наука и техника
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин Не Египет и не Месопотамия: истоки цивилизации нашли в Дагестане Игорь Буккер Враг врага моего: Путина и Трампа объединяют не только переговоры по Украине, но и Джордж Сорос Михаил Дёмин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Как комедия Кин-дза-дза едва не потеряла своё культовое название: что скрывает эта история
Могила морских чудовищ найдена в Европе: в Швейцарии нашли убийцу древних морей
Израильские военные и жестокое обращение с Гретой Тунберг: что произошло в море — правда всплыла
Сон и микробы сговариваются: почему по утрам портится дыхание
Гонконг, о котором никто не говорит: где небоскрёбы сменяются джунглями и тишиной
Как заставить деньги работать: ключ к накоплению капитала раскрыт
Стена дронов не спасет? Польша раскрыла главную уязвимость ЕС
Тревога ползёт по коже быстрее морщин: хроника незаметного старения от постоянного стресса
Рыбный пирог, который не требует кулинарных талантов — готовится сам и всегда удаётся
Мелкие ветки — большой урожай: осенняя хитрость, которая вернёт почве силы — лучше любых удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.