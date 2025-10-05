Гонконг, о котором никто не говорит: где небоскрёбы сменяются джунглями и тишиной

Гонконг принято считать символом скоростей и высот, но у этого города есть и другая сторона — более спокойная, зелёная и человечная. За пределами небоскрёбов скрыто более 260 островов: рыбацкие деревни, храмы в горах, тропические пляжи и тропы с видами, от которых перехватывает дыхание. Всё это — тоже Гонконг, только без спешки и стекла.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние Гонконг

Лантау: воздух, горы и простор

Лантау — крупнейший остров и первое, что видят туристы, прилетая в Гонконг: именно здесь находится аэропорт. Но за пределами взлётных полос — зелёные холмы, храмы и парки. В центре острова возвышается бронзовый Большой Будда, к которому можно подняться по канатной дороге. Рядом — монастырь По Лин и парк аттракционов "Диснейленд".

На пароме от Центрального пирса можно попасть в Муй Во — тихий посёлок с небольшими домами и велосипедами вместо машин. Здесь приятный пляж Силвер-Майн-Бей и начало 70-километровой тропы Лантау, проходящей через вершины Лантау-Пик и Сансет-Пик. Путь непростой, но виды — потрясающие.

На востоке острова лежит район Дискавери Бэй: аккуратные виллы, гольф-клуб, чистый пляж и кафе с видом на залив. Местные ездят на электробагги, а не на машинах, и следят за порядком почти по-швейцарски.

Ламма: остров без машин

Ламма — тихая альтернатива Лантау. Никаких дорог, небоскрёбов и автомобилей. Только тропы, пляжи, небольшие деревни и кафе с морепродуктами. Главные пирсы — Юнг Шу Ван и Сок Кво Ван. Между ними проложен пешеходный маршрут длиной около пяти километров: холмы, заливы, пагоды, виды на море.

Ламма напоминает место, где время замерло. Здесь старые вывески и антикварные лавки, а вместо шума машин — шелест деревьев и звон колокольчиков у храмов. Туристы останавливаются в гостевых домах, йога-клубах и маленьких отелях у моря. Всё просто, спокойно и очень по-домашнему.

Чеунг Чау: рыбацкий дух Гонконга

Чеунг Чау — оживлённый остров, где сохранился настоящий прибрежный быт. По узким улицам ездят велосипеды, вдоль причала сушат рыбу, а уличные кафе предлагают блюда из свежего улова.

На острове стоит храм Пак Тай, рядом — пляж с мягким песком и чистой водой. А в пещере Чеунг По Тсай, по легенде, прятал сокровища пират, наводивший страх на моряков. Сейчас туда приходят просто за атмосферой приключения.

Пенг Чау: маленький и уютный

Пенг Чау — остров длиной всего полтора километра. Здесь узкие улочки, рынок, пара храмов и уютная бухта с джонками. Можно подняться на холм, заглянуть в храм богини моря Тин Хау и посидеть у воды с видом на соседние острова. Туристов почти нет — отличное место, чтобы просто передохнуть.

Таблица: плюсы и минусы островного Гонконга

Параметр Плюсы Минусы Природа и атмосфера Тишина, чистый воздух, красивые виды В сезон много туристов Транспорт Удобные паромы, карта Octopus Возможна качка на море Инфраструктура Кафе, гостевые дома, пляжи Небольшой выбор магазинов Размещение Гостевые дома, мини-отели Цены выше в праздники Развлечения Пешие маршруты, храмы, рыбалка Мало ночной жизни

Советы путешественникам

Паромы ходят каждый день, дорога занимает до часа. Лучше ехать в будни — меньше людей.

Средства от укачивания пригодятся, если море волнуется.

Оплачивайте проезд картой Octopus - удобно и быстро.

Проверяйте, к какому пирсу идёт паром: на одном острове может быть несколько.

На Лантау можно попасть и по мосту, но именно паром даёт то ощущение "другого Гонконга".

А что если остаться

Некоторые уезжают сюда не на день, а навсегда. На островах живут старожилы, ремесленники, художники и экспаты, которым ближе шум прибоя, чем деловые кварталы. Здесь чувствуется ритм старого Китая и удивительная гармония с природой.