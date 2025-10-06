Камчатка требует расплаты: туроператоров заставят платить за спасательные операции

После трагедии на склоне Вилючинского вулкана власти Камчатского края выступили с инициативой изменить федеральное законодательство в сфере туризма. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил в своём Telegram-канале, что ответственность за нарушение правил безопасности при организации туров должна быть усилена, а затраты на спасательные операции необходимо возмещать за счёт организаторов.

Трагедия на Вилючинском вулкане

Инцидент произошёл 4 октября: во время восхождения группа альпинистов сорвалась со склона. Двое участников экспедиции погибли от травм, полученных после прибытия спасателей и медиков. По данным экстренных служб, состояние третьего альпиниста остаётся удовлетворительным, операция по его эвакуации продолжается.

Нарушение правил и закрытый маршрут

Следственные органы установили, что группа не была зарегистрирована в МЧС и вышла на маршрут, несмотря на официальный запрет на восхождение. Сезон для покорения Вилючинского вулкана в это время года считается неблагоприятным из-за погодных условий и повышенного риска лавин.

"Основная причина произошедшего уже понятна — это грубое нарушение правил восхождения: группа не была зарегистрирована в МЧС, проигнорировала факт закрытия маршрута, неблагоприятный сезон для покорения Вилючинского вулкана", — заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Инициатива о новых мерах

По словам губернатора, трагедия стала поводом для пересмотра подходов к безопасности активного туризма. Он поручил региональному правительству подготовить предложения для внесения в Государственную думу.

"Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами — после её проведения", — отметил Владимир Солодов.

Почему это важно

Камчатка ежегодно принимает тысячи туристов, многие из которых стремятся покорить вулканы или отправиться в экстремальные походы. В последние годы поток путешественников растёт, и вместе с ним увеличивается количество несчастных случаев, связанных с несанкционированными маршрутами.

Сотрудники МЧС отмечают, что большая часть таких происшествий происходит из-за недооценки погодных условий, отсутствия подготовки и нежелания следовать установленным правилам. В результате спасателям нередко приходится работать в условиях повышенного риска.

Предлагаемые изменения

Региональные власти планируют внести инициативу, которая закрепит:

Обязательную регистрацию туристических групп при прохождении опасных маршрутов. Усиление ответственности организаторов за нарушения, включая штрафы и административные санкции. Возможность взыскания затрат на спасательные операции с организаторов туров, нарушивших правила безопасности.

По замыслу губернатора, это позволит не только повысить уровень дисциплины среди операторов, но и снизить количество трагических инцидентов.

Экономическая сторона вопроса

Каждая спасательная операция на Камчатке обходится бюджету в сотни тысяч рублей. В таких миссиях задействуются вертолёты, медицинские бригады и поисковые группы. Если ответственность за возмещение расходов будет закреплена законодательно, это может стать дополнительным стимулом для организаторов соблюдать требования безопасности и тщательно планировать туры.

Туризм и безопасность

Камчатка давно считается меккой для любителей активного отдыха: вулканы, гейзеры, горячие источники и непредсказуемая погода создают уникальные, но потенциально опасные условия. Для безопасного посещения региона туристам рекомендуется:

• обращаться только к лицензированным туроператорам;

• проверять маршруты и погодные условия;

• проходить регистрацию в МЧС перед началом похода;

• не выходить на маршруты без сопровождения опытных гидов.

Урок для будущих путешественников

"Эта история должна послужить уроком для всех туристов, кто в дальнейшем захочет острых ощущений на экстремальных маршрутах Камчатки. Здравый смысл и финансовая ответственность будет предостерегать от риска для здоровья и жизни", — подчеркнул губернатор Владимир Солодов.

По мнению экспертов туротрасли, введение материальной ответственности за нарушения может стать действенной мерой профилактики. Она поможет не только дисциплинировать организаторов, но и напомнит туристам о важности следования установленным нормам безопасности.