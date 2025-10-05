Горы манят, но не всех пустят: где сервисные апартаменты дорожают быстрее снега на солнце

Рынок сервисных апартаментов в России переживает новый виток интереса — как со стороны туристов, так и со стороны инвесторов. Всё больше путешественников предпочитают формат частного проживания с гостиничным сервисом, а девелоперы видят в этом направление устойчивого роста. Турпром совместно с аналитиками NF GROUP подготовил обзор рынка и рассмотрел, какие горные кластеры станут самыми перспективными в сезоне 2025/26.
На начало осени 2025 года горный кластер Сочи сохраняет позиции флагмана российского рынка. Общий объём сервисных апартаментов здесь почти в 1,8 раза выше, чем в Архызе, и более чем в два раза превышает показатель Шерегеша.
По данным NF GROUP, на первичном рынке Красной Поляны представлено около 430 лотов, а суммарный проектный объём готовых и строящихся объектов превышает 2 тысячи единиц.
На втором месте — быстрорастущий Архыз, где в продаже порядка 260 апартаментов из общего объёма в 1,2 тысячи лотов. Замыкают тройку лидеров Шерегеш, Алтай и Домбай: в каждом из этих кластеров доступно от 80 до 90 лотов, а общий объём рынка не превышает 500–600 объектов.
"По формату сервисные апартаменты можно разделить на городские и курортные", — отметила партнёр NF GROUP Ольга Широкова.
Любопытно, что прибрежный Сочи значительно опережает горный по общему числу апартаментов. Здесь насчитывается 11,8 тыс. лотов, тогда как в Красной Поляне — около 2 тыс.. В продаже на побережье — 1,6 тыс. объектов, почти в четыре раза больше, чем в горах.
Однако в премиальном сегменте наблюдается противоположная динамика:
в горах — 660 лотов против 110 прибрежных, а в продаже — 130 против 40.
"Мы видим перспективы дальнейшего развития премиального сектора горной недвижимости в Сочи", — подчеркнула коммерческий директор Группы Мантера Ольга Трояновская.
По её словам, новое направление «Мантера. Курортная недвижимость» объединяет проекты как на побережье, так и в горах. Комплексы «Красная Поляна 540», «Красная Поляна 960» и «Шале 1032» формируют более половины элитного предложения в горном Сочи.
Архыз и Шерегеш сегодня предлагают более доступный вход в рынок. Архыз активно расширяет зону катания и гостиничную инфраструктуру, а Шерегеш остаётся одним из самых популярных фрирайд-центров страны. Инвестиции в этих локациях оправданы при долгосрочной стратегии и ориентации на растущий внутренний туризм.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность совмещать отдых и инвестиции
|Сезонность спроса
|Рост цен в популярных кластерах
|Высокая стоимость обслуживания
|Возможность пассивного дохода через управление
|Необходимость контроля за арендой
|Ликвидность в Сочи и крупных регионах
|Низкая доходность в отдалённых локациях
Как выбрать апартаменты для инвестиций?
Ориентируйтесь на соотношение цены и инфраструктуры. Лучше выбирать готовые или достроенные комплексы с прозрачной управляющей компанией.
Что выгоднее — море или горы?
Для краткосрочной аренды эффективнее морской кластер, для премиальных инвестиций и роста стоимости — горный.
• Первые сервисные апартаменты в Красной Поляне появились в 2013 году, перед Олимпиадой.
После Олимпиады 2014 года Сочи превратился из сезонного курорта в круглогодичный центр туризма. Именно тогда начался активный рост проектов сервисных апартаментов, а с 2020-х годов этот формат вышел за пределы Краснодарского края, охватив Кавказ, Алтай и Сибирь.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.