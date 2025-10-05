Горы манят, но не всех пустят: где сервисные апартаменты дорожают быстрее снега на солнце

4:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рынок сервисных апартаментов в России переживает новый виток интереса — как со стороны туристов, так и со стороны инвесторов. Всё больше путешественников предпочитают формат частного проживания с гостиничным сервисом, а девелоперы видят в этом направление устойчивого роста. Турпром совместно с аналитиками NF GROUP подготовил обзор рынка и рассмотрел, какие горные кластеры станут самыми перспективными в сезоне 2025/26.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Прогулка

Сочи уверенно удерживает лидерство

На начало осени 2025 года горный кластер Сочи сохраняет позиции флагмана российского рынка. Общий объём сервисных апартаментов здесь почти в 1,8 раза выше, чем в Архызе, и более чем в два раза превышает показатель Шерегеша.

По данным NF GROUP, на первичном рынке Красной Поляны представлено около 430 лотов, а суммарный проектный объём готовых и строящихся объектов превышает 2 тысячи единиц.

На втором месте — быстрорастущий Архыз, где в продаже порядка 260 апартаментов из общего объёма в 1,2 тысячи лотов. Замыкают тройку лидеров Шерегеш, Алтай и Домбай: в каждом из этих кластеров доступно от 80 до 90 лотов, а общий объём рынка не превышает 500–600 объектов.

"По формату сервисные апартаменты можно разделить на городские и курортные", — отметила партнёр NF GROUP Ольга Широкова.

Прибрежный Сочи против горного: разные ниши одной локации

Любопытно, что прибрежный Сочи значительно опережает горный по общему числу апартаментов. Здесь насчитывается 11,8 тыс. лотов, тогда как в Красной Поляне — около 2 тыс.. В продаже на побережье — 1,6 тыс. объектов, почти в четыре раза больше, чем в горах.

Однако в премиальном сегменте наблюдается противоположная динамика:

в горах — 660 лотов против 110 прибрежных, а в продаже — 130 против 40.

"Мы видим перспективы дальнейшего развития премиального сектора горной недвижимости в Сочи", — подчеркнула коммерческий директор Группы Мантера Ольга Трояновская.

По её словам, новое направление «Мантера. Курортная недвижимость» объединяет проекты как на побережье, так и в горах. Комплексы «Красная Поляна 540», «Красная Поляна 960» и «Шале 1032» формируют более половины элитного предложения в горном Сочи.

А что если выбрать не Сочи?

Архыз и Шерегеш сегодня предлагают более доступный вход в рынок. Архыз активно расширяет зону катания и гостиничную инфраструктуру, а Шерегеш остаётся одним из самых популярных фрирайд-центров страны. Инвестиции в этих локациях оправданы при долгосрочной стратегии и ориентации на растущий внутренний туризм.

Плюсы и минусы курортных апартаментов

Плюсы Минусы Возможность совмещать отдых и инвестиции Сезонность спроса Рост цен в популярных кластерах Высокая стоимость обслуживания Возможность пассивного дохода через управление Необходимость контроля за арендой Ликвидность в Сочи и крупных регионах Низкая доходность в отдалённых локациях FAQ Как выбрать апартаменты для инвестиций?

Ориентируйтесь на соотношение цены и инфраструктуры. Лучше выбирать готовые или достроенные комплексы с прозрачной управляющей компанией. Что выгоднее — море или горы?

Для краткосрочной аренды эффективнее морской кластер, для премиальных инвестиций и роста стоимости — горный. Интересный факт • Первые сервисные апартаменты в Красной Поляне появились в 2013 году, перед Олимпиадой. Исторический контекст После Олимпиады 2014 года Сочи превратился из сезонного курорта в круглогодичный центр туризма. Именно тогда начался активный рост проектов сервисных апартаментов, а с 2020-х годов этот формат вышел за пределы Краснодарского края, охватив Кавказ, Алтай и Сибирь.