Сложным задачам — простые решения: как провести выходные в Северной Моравии

Туризм

Спланировать поездку на выходные так, чтобы развлечь детей и при этом дать взрослым возможность насладиться поездкой, — задача не из лёгких.

Прогулка по парку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прогулка по парку

Особенно если кажется, что вы уже "везде были". Решение есть: Северная Моравия и Силезия. Этот регион Чехии, когда-то известный своими шахтами и тяжёлой промышленностью, сегодня превратился в оазис зелени, истории и семейных развлечений.

История: крепость Велька Шанце

  • Местоположение: недалеко от Яблункова, рядом со словацкой границей.

  • Основание: XVI век, когда Османская империя угрожала Центральной Европе.

  • Размеры: площадь — 3,5 га, длина — 300 м, ширина — 180 м.

Сегодня от укреплений сохранилось немного, но муниципалитет создал здесь туристический центр. Гостей ждёт погружение в атмосферу прошлого: экскурсоводы рассказывают о службе в армии, демонстрируют, как заряжать мушкеты весом 12 кг, и даже дают возможность выстрелить из пушки.

Для детей регулярно проводят интерактивные программы - они могут надеть форму солдата, попробовать старинное оружие или поучаствовать в реконструкциях.

Сладкое приключение: фабрика "Марленка"

  • Город: Фридек-Мистек.

  • Интересный факт: семейный армянский рецепт стал бизнесом, экспортирующим сладости в 55 стран.

  • Масштаб: фабрика даёт работу более 400 человек.

Посетителям доступен центр для гостей, где можно наблюдать производство через стеклянный коридор. А главное — дегустация в фирменном кафе. "Марленка" — это не только классический медовик, но и десятки вариаций пирожных и конфет. Родители оценят кофе по-восточному, а дети — сладкий стол.

Адреналин: семейный парк Skalka

Расположенный в Остраве, Skalka Family Park - это целый мир для детей и взрослых.

  • Для малышей: игровые площадки, мир динозавров, контактный зоопарк.

  • Для школьников: промывка золота, ферма, катание на пони.

  • Для подростков и взрослых: зиплайн над парком, батутный центр, картинг, 3D-кинотеатр.

Зимой парк превращается в мини-горнолыжный курорт: лыжные трассы, каток, санки. Это универсальное место для любого времени года.

Животные и природа: ферма под Девичьим замком

  • Регион: Особлажско, 86 км к востоку от Остравы.

  • Животные: более 200 особей — от коз, овец и лам до кенгуру.

  • Особенность: все животные содержатся на свободном выгуле.

Ферму основала Терезия Бёмова, экономист по образованию, которая решила посвятить себя сельскому хозяйству. Здесь можно заказать экскурсию, пообщаться с животными, покататься на лошадях и попробовать сыр, сделанный прямо на месте.

Ферма активно развивается как туристическая достопримечательность, здесь проводятся сезонные праздники, например пасхальные фестивали.

Где вкусно поесть: проект Pojez

Чтобы не тратить время на поиск ресторанов, используйте Pojez - гастрономический проект региона.

  • Он объединяет лучшие кафе, рестораны, фудтраки и производителей.

  • Проводит Pojez Fest - фестивали уличной еды с мастер-классами, кулинарными шоу и концертами.

Последний фестиваль сезона традиционно проходит в сентябре в Остравице — на границе со Словакией.

Факты о регионе

  • Моравскосилезский край — один из самых зелёных регионов Чехии, несмотря на индустриальное прошлое.

  • Здесь находится самый длинный в мире пешеходный подвесной мост (Долни-Моравa).

  • В Бескидах и Есениках расположено более 20 охраняемых природных территорий.

Практические советы

  1. Лучшее время для поездки: весна и осень — меньше туристов и комфортная погода.

  2. Для детей: берите удобную обувь и запасные вещи — почти все активности интерактивные.

  3. Фабрика "Марленка": бронируйте экскурсию заранее, особенно в выходные.

  4. Ферма под замком: туры проводятся только по записи.

  5. Skalka Family Park: выделите целый день — развлечений очень много.

FAQ

Можно ли посетить крепость Велька Шанце с детьми младшего возраста?
Да, экскурсии адаптированы для школьников и дошкольников, есть игровые элементы.

Что делать, если пойдёт дождь?
В Остраве есть крытые развлечения: батутный центр, 3D-кинотеатр, крытый картинг.

Где можно перекусить?
Используйте карту проекта Pojez: там отмечены все лучшие рестораны и кафе.

Нужна ли предварительная бронь на ферму?
Да, без брони экскурсию не проведут.

Подходит ли поездка для выходных или лучше ехать дольше?
Для насыщенной программы достаточно 2-3 дней, но при желании можно остаться на неделю — в регионе множество природных маршрутов.

Северная Моравия и Силезия — идеальное направление для семейных выходных. Здесь сочетаются история, природа, сладости и активные развлечения. Дети будут в восторге, а взрослые смогут открыть для себя новые грани региона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
