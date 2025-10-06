Болезнь не ждёт: почему пациенты из Европы массово уезжают лечиться за границу, рискуя здоровьем и жизнью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:18
Туризм

Растущие очереди и высокая стоимость медицинских услуг в Европе заставляют жителей всё чаще искать лечение за границей. Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2024 году более 523 тысяч британцев прошли лечение за рубежом — это на 50% больше, чем двумя годами ранее.

Современная клиника в Европе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная клиника в Европе

Турция, Польша, Румыния — и даже Индия

Более 40% британских пациентов выбрали Турцию, которая уже стала неофициальной столицей доступной пластической хирургии. Популярны также Польша, Румыния и Португалия, а единственная страна вне Европы, вошедшая в топ-10, — Индия, принявшая 22 тысячи пациентов из Великобритании.

Когда ожидание опаснее болезни

Главная причина такого роста — перегруженность Национальной службы здравоохранения (NHS). По данным британских источников, более 700 тысяч пациентов ожидают ортопедических операций — от замены коленного до тазобедренного сустава.

"Люди не хотят жить с болью годами. Они готовы заплатить меньше и получить помощь быстрее", — отмечает коммерческий директор клиники Nordclinic в Литве Вилиус Скетрис.

Он рассказал, что многие британцы решаются на лечение именно из-за ожидания, которое в отдельных регионах может длиться до четырёх лет.

История из жизни

66-летний Пол Симонс из Норфолка рассказал, что ждал операции на сустав в NHS, но не захотел откладывать жизнь. Он поехал в Литву, где ему сделали операцию за 8500 фунтов — почти вдвое дешевле, чем в частной клинике на родине.

"Через три недели после обращения я уже был на операционном столе. В Британии я бы ждал минимум полтора года", — поделился Симонс.

Риски медицинского туризма

Однако не всё так безоблачно. Британские хирурги предупреждают: лечение за рубежом может быть опасным, особенно если речь идёт о серьёзных вмешательствах.

"Главный риск — необходимость лететь домой вскоре после операции. Это может вызвать тромбы и осложнения", — объясняет хирург-консультант Мо Ахавани, сооснователь The Plastic Surgery Group.

По его словам, нередки случаи, когда пациенты после неудачных операций возвращаются в Великобританию, чтобы "исправить катастрофу".

"Проблема не в том, что все зарубежные врачи плохие. Просто за границей часто отсутствует полноценное пред- и послеоперационное наблюдение, а это жизненно важно для безопасного восстановления", — предупреждает Ахавани.

Медицинский туризм и Россия

Хотя исследование касается британского рынка, тенденции во многом совпадают с российскими реалиями. Всё больше россиян выбирают медицинский туризм, но делают это преимущественно внутри страны — совмещая лечение с отдыхом на курортах.

Стоимость эндопротезирования в российских клиниках варьируется от 70 тысяч до 1,8 миллиона рублей, в зависимости от типа импланта, уровня клиники и реабилитации. Для многих это доступнее, чем лечение за границей.

Где лечатся россияне: главные направления

Регион Специализация Особенности
Кавказские Минеральные Воды Опорно-двигательный аппарат, ЖКТ, сердце Минеральные воды, лечебные грязи, санаторные программы
Крым Заболевания дыхательной и нервной систем Морской климат, грязелечение, талассотерапия
Алтайский край Иммунитет, суставы, нервная система Пантовые ванны, фитотерапия, экология
Сочи (Краснодарский край) Сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат Климатотерапия, минеральные источники
Башкортостан Опорно-двигательный аппарат, кожа Минеральные источники и природные курорты
Татарстан Современные центры диагностики и ЭКО Высокотехнологичные медицинские услуги

Популярные процедуры в России

  • Бальнеотерапия — лечение минеральными водами и ваннами.
  • Грязелечение — природные грязи при артритах и кожных заболеваниях.
  • Климатотерапия — восстановление с помощью морского или горного климата.
  • Физиотерапия — ультразвук, лазер, электролечение.
  • Реабилитация после операций.
  • ЭКО и репродуктивная медицина.
  • Стоматология и пластическая хирургия.

Сравнение: лечение за рубежом и в России

Параметр За границей В России
Стоимость Часто ниже, чем в частных клиниках Европы Широкий диапазон, возможны бюджетные варианты
Время ожидания Минимальное Зависит от региона и программы
Язык и адаптация Часто вызывает трудности Родная среда, нет языкового барьера
Послеоперационный уход Не всегда доступен Можно пройти полный курс реабилитации
Риски Перелёты, отсутствие наблюдения Минимальные, при выборе сертифицированной клиники

Плюсы и минусы медицинского туризма

Плюсы Минусы
Быстрая помощь без ожидания Возможные риски при возвращении домой
Более доступные цены Нет длительного наблюдения
Совмещение лечения с путешествием Языковой и юридический барьеры
Возможность выбора клиники и врача Отсутствие страховки в случае осложнений

Медицинский туризм перестал быть экзотикой — это уже реальность для миллионов людей в Европе и России. Одни едут за рубеж, чтобы сэкономить время и деньги, другие открывают для себя возможности отечественных курортов и клиник.

"Главное — не цена, а качество и безопасность. Любое лечение требует доверия к врачу и продуманного решения", — резюмирует гастроэнтеролог Никита Светлов.

Будущее медицинского туризма, похоже, за балансом — когда человек может выбрать между скоростью зарубежного лечения и уверенностью, которую даёт родная медицина.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
