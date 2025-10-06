Болезнь не ждёт: почему пациенты из Европы массово уезжают лечиться за границу, рискуя здоровьем и жизнью

Растущие очереди и высокая стоимость медицинских услуг в Европе заставляют жителей всё чаще искать лечение за границей. Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2024 году более 523 тысяч британцев прошли лечение за рубежом — это на 50% больше, чем двумя годами ранее.
Более 40% британских пациентов выбрали Турцию, которая уже стала неофициальной столицей доступной пластической хирургии. Популярны также Польша, Румыния и Португалия, а единственная страна вне Европы, вошедшая в топ-10, — Индия, принявшая 22 тысячи пациентов из Великобритании.
Главная причина такого роста — перегруженность Национальной службы здравоохранения (NHS). По данным британских источников, более 700 тысяч пациентов ожидают ортопедических операций — от замены коленного до тазобедренного сустава.
"Люди не хотят жить с болью годами. Они готовы заплатить меньше и получить помощь быстрее", — отмечает коммерческий директор клиники Nordclinic в Литве Вилиус Скетрис.
Он рассказал, что многие британцы решаются на лечение именно из-за ожидания, которое в отдельных регионах может длиться до четырёх лет.
66-летний Пол Симонс из Норфолка рассказал, что ждал операции на сустав в NHS, но не захотел откладывать жизнь. Он поехал в Литву, где ему сделали операцию за 8500 фунтов — почти вдвое дешевле, чем в частной клинике на родине.
"Через три недели после обращения я уже был на операционном столе. В Британии я бы ждал минимум полтора года", — поделился Симонс.
Однако не всё так безоблачно. Британские хирурги предупреждают: лечение за рубежом может быть опасным, особенно если речь идёт о серьёзных вмешательствах.
"Главный риск — необходимость лететь домой вскоре после операции. Это может вызвать тромбы и осложнения", — объясняет хирург-консультант Мо Ахавани, сооснователь The Plastic Surgery Group.
По его словам, нередки случаи, когда пациенты после неудачных операций возвращаются в Великобританию, чтобы "исправить катастрофу".
"Проблема не в том, что все зарубежные врачи плохие. Просто за границей часто отсутствует полноценное пред- и послеоперационное наблюдение, а это жизненно важно для безопасного восстановления", — предупреждает Ахавани.
Хотя исследование касается британского рынка, тенденции во многом совпадают с российскими реалиями. Всё больше россиян выбирают медицинский туризм, но делают это преимущественно внутри страны — совмещая лечение с отдыхом на курортах.
Стоимость эндопротезирования в российских клиниках варьируется от 70 тысяч до 1,8 миллиона рублей, в зависимости от типа импланта, уровня клиники и реабилитации. Для многих это доступнее, чем лечение за границей.
|Регион
|Специализация
|Особенности
|Кавказские Минеральные Воды
|Опорно-двигательный аппарат, ЖКТ, сердце
|Минеральные воды, лечебные грязи, санаторные программы
|Крым
|Заболевания дыхательной и нервной систем
|Морской климат, грязелечение, талассотерапия
|Алтайский край
|Иммунитет, суставы, нервная система
|Пантовые ванны, фитотерапия, экология
|Сочи (Краснодарский край)
|Сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат
|Климатотерапия, минеральные источники
|Башкортостан
|Опорно-двигательный аппарат, кожа
|Минеральные источники и природные курорты
|Татарстан
|Современные центры диагностики и ЭКО
|Высокотехнологичные медицинские услуги
|Параметр
|За границей
|В России
|Стоимость
|Часто ниже, чем в частных клиниках Европы
|Широкий диапазон, возможны бюджетные варианты
|Время ожидания
|Минимальное
|Зависит от региона и программы
|Язык и адаптация
|Часто вызывает трудности
|Родная среда, нет языкового барьера
|Послеоперационный уход
|Не всегда доступен
|Можно пройти полный курс реабилитации
|Риски
|Перелёты, отсутствие наблюдения
|Минимальные, при выборе сертифицированной клиники
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая помощь без ожидания
|Возможные риски при возвращении домой
|Более доступные цены
|Нет длительного наблюдения
|Совмещение лечения с путешествием
|Языковой и юридический барьеры
|Возможность выбора клиники и врача
|Отсутствие страховки в случае осложнений
Медицинский туризм перестал быть экзотикой — это уже реальность для миллионов людей в Европе и России. Одни едут за рубеж, чтобы сэкономить время и деньги, другие открывают для себя возможности отечественных курортов и клиник.
"Главное — не цена, а качество и безопасность. Любое лечение требует доверия к врачу и продуманного решения", — резюмирует гастроэнтеролог Никита Светлов.
Будущее медицинского туризма, похоже, за балансом — когда человек может выбрать между скоростью зарубежного лечения и уверенностью, которую даёт родная медицина.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.