Коварный шведский стол: 10 ошибок, из-за которых долгожданный отпуск превращается в кошмар

Формат "всё включено" давно стал символом комфортного отдыха в Турции и Египте: еда и напитки — без ограничений, круглосуточный шведский стол и десятки блюд на выбор. Но за этим изобилием скрывается и риск: переедание, несвежие продукты или некачественная вода могут обернуться пищевым расстройством и испорченным отпуском.

Шведский стол в отеле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чтобы понять, как защитить себя от таких неприятностей, "Турпром" обратился за советами к гастроэнтерологу Никите Павловичу Светлову.

"Формат "всё включено” удобен и экономичен, но требует от отдыхающих внимательности. Пищевые инфекции — самая частая причина испорченного отдыха. Достаточно немного осторожности, чтобы избежать серьёзных проблем", — отмечает доктор Светлов.

Опасные "гости" на шведском столе

Некоторые блюда, кажущиеся безопасными, могут стать источником отравления. Эксперт рассказал, на что стоит обратить особое внимание.

Нарезанные фрукты и салаты

Если фрукты или овощи мыли в воде сомнительного качества, они могут содержать кишечную палочку и другие бактерии. Лучше выбирать цельные фрукты и салаты без майонезных заправок.

Варёный рис и макароны

Крахмалистая пища, оставленная при комнатной температуре, — идеальная среда для бактерий Bacillus cereus, вызывающих диарею и рвоту. Ешьте рис и пасту только свежеприготовленными.

Холодное мясо и мягкие сыры

При нарушении условий хранения они становятся источником листерий. Избегайте блюд с признаками порчи, особенно если они не охлаждены.

Соусы и подливки

Если их не держат горячими, развивается стафилококк или клостридия. Выбирайте только свежие и горячие соусы.

Кремовые десерты

Пирожные с заварным кремом и тирамису быстро портятся в жару. Если крем подсох или пахнет кисло, лучше отказаться от угощения.

Советы доктора Светлова для безопасного отдыха

  1. Мойте руки как можно чаще.
    "Регулярное мытьё рук с мылом или обработка антисептиком перед едой — самый простой и эффективный способ защиты от бактерий".
  2. Выбирайте только свежие блюда.
    "Берите еду, которую только что вынесли из кухни. Всё, что стоит на шведском столе дольше часа, уже вызывает подозрение".
  3. Следите за температурой.
    "Горячее должно быть горячим, а холодное — холодным. Любое блюдо "комнатной температуры” — потенциально опасное".
  4. Избегайте перекрёстного загрязнения.
    "Не берите еду общими щипцами, особенно сырое мясо и салаты. Это частая причина пищевых инфекций".
  5. Пейте только бутилированную воду.
    "Даже чисто выглядящая вода из-под крана может вызвать кишечную инфекцию. Используйте её только для гигиены, не для питья".
  6. Не злоупотребляйте алкоголем.
    "Он ослабляет иммунитет, а значит — повышает риск отравлений".
  7. Принимайте пробиотики.
    "Начните курс за 3-5 дней до отпуска и продолжайте во время поездки — это укрепит микрофлору кишечника".
  8. Выбирайте рестораны с хорошими отзывами.
    "Избегайте сомнительных кафе за территорией отеля. Гигиена — важнее экзотики".
  9. Берите с собой санитайзер.
    "Обрабатывайте руки, если нет возможности вымыть их водой".
  10. При первых симптомах обращайтесь к врачу.
    "Если появились тошнота, рвота, диарея или боли в животе, не ждите — обращайтесь в медпункт. Чем раньше начнётся лечение, тем легче пройдёт болезнь".

Плюсы и минусы системы "всё включено"

Плюсы Минусы
Удобство и экономия на питании Высокий риск переедания и несвежей еды
Широкий выбор блюд Качество еды зависит от отеля
Возможность пробовать местную кухню Бактериальные инфекции при несоблюдении гигиены
Комфортный отдых для семей Трудно контролировать объёмы и свежесть блюд

Здоровье в отпуске — в ваших руках: наблюдайте, что и где едите, и не забывайте о гигиене.

Скорая помощь при пищевом отравлении

Если неприятности всё же случились, важно действовать быстро и правильно.

  1. Прекратите есть.
    Дайте желудку отдых и не раздражайте его новой пищей.
  2. Пейте много жидкости.
    Подойдёт вода, слабый чай или аптечные растворы для регидратации (Регидрон, Оралит). Пейте часто, маленькими глотками.
  3. Примите сорбент.
    Активированный уголь, Смекта, Энтеросгель помогут вывести токсины.
  4. Избегайте алкоголя и молочных продуктов.
    Они усиливают раздражение желудка и кишечника.
  5. Не принимайте противорвотные препараты без консультации врача.
    Рвота — естественный способ очищения организма.
  6. Обратитесь к врачу.
    Если симптомы (рвота, диарея, высокая температура, слабость) не проходят в течение суток или усиливаются — нужна медицинская помощь.

Правильное питание и внимательность к деталям помогут превратить систему "всё включено" из испытания желудка в настоящий праздник вкуса и комфорта.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
