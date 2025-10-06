Спокойный отдых и восточная роскошь: Шарджа готовится к рекордному наплыву туристов из России этой зимой

Эмират Шарджа, один из культурных центров ОАЭ, встречает туристический сезон 2025 года с оптимизмом. По прогнозам, сюда приедет до 330 тысяч туристов из России — это рекордный показатель за всю историю визитов россиян в эмират.
1 октября в московском отеле Four Seasons прошла презентация, организованная Комитетом по развитию коммерции и туризма Шарджи (SCTDA), где представители эмирата рассказали о достижениях и планах на новый сезон.
По данным SCTDA, в первом полугодии 2025 года Шарджу посетило 174 540 россиян — это на 14% больше, чем годом ранее.
Председатель комитета Халид Джасим Аль Мидфа отметил, что четвертый квартал традиционно становится пиковым для российских туристов.
"Прирост бронирований в этом году уже превышает показатели 2024 года на 18%. Россия по-прежнему остаётся нашим ключевым рынком", — подчеркнул Аль Мидфа.
В 2024 году эмират посетило 1,6 млн иностранных туристов, из которых почти 280 тысяч были россиянами. На втором месте — гости из Индии, а на третьем — европейцы. При этом самым быстрорастущим рынком стал Китай (+828% к 2023 году).
Представитель Международного аэропорта Шарджи Лола Исхаки сообщила о строительстве нового терминала, который увеличит пропускную способность до 25 млн пассажиров в год. Его архитектура будет выполнена в форме книги — символа статуса Шарджи как культурной столицы ОАЭ.
Завершение проекта запланировано на конец 2027 года. Сейчас авиакомпания Air Arabia, базирующаяся в Шардже, выполняет 19 еженедельных рейсов в Россию, соединяя эмират с Москвой, Екатеринбургом, Казанью и Сочи.
Шарджа выгодно отличается от соседних эмиратов своей атмосферой и культурой. Это спокойное, семейное направление, где соседствуют традиции и современность.
На восточном побережье туристов ждут новые проекты: плотина Аль-Рафиса, парк Шис, висячие сады Кальбы и мангровый заповедник Аль-Курм.
Шарджа расположена сразу на двух побережьях — Персидского и Оманского заливов. Здесь мягкий климат и протяжённые песчаные пляжи, большинство из которых принадлежат отелям.
|Пляж
|Особенности
|Al Khan Beach
|Популярный городской пляж рядом с центром, кафе и водные развлечения.
|Khorfakkan Beach
|Тихий пляж на восточном побережье, окружённый горами.
|Loulou'a Beach
|Идеален для семейного отдыха, мелкий песок и чистая вода.
Музеи, художественные галереи и исторические мечети делают Шарджу магнитом для ценителей искусства и истории.
Множество парков, аквапарков и площадок создают идеальные условия для путешествий с детьми.
Комфортные отели на первой линии, тёплое море и отсутствие суеты соседнего Дубая.
От восточных базаров до современных моллов с мировыми брендами — всё в пешей доступности.
|Эмират
|Особенности
|Шарджа
|Традиционный, безалкогольный, культурный центр ОАЭ.
|Дубай
|Футуристичный мегаполис с развлечениями и ночной жизнью.
|Абу-Даби
|Современная столица с музеями, мечетями и люксовыми отелями.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность и спокойствие
|Нет алкоголя в кафе и отелях
|Богатая культура и история
|Строгие правила поведения
|Чистые пляжи и семейная атмосфера
|Меньше ночных развлечений, чем в Дубае
|Удобная транспортная доступность
|Летом слишком жарко
Шарджа уверенно укрепляет статус одного из самых перспективных направлений Ближнего Востока. Развитие инфраструктуры, новые проекты и акцент на культурный и семейный туризм делают эмират всё более привлекательным для путешественников.
"Мы видим, что российские туристы возвращаются в Шарджу снова и снова. Для нас это знак доверия и вдохновения продолжать развивать эмират", — отметил Халид Джасим Аль Мидфа.
В 2025 году Шарджа готова встретить новый рекорд — и, похоже, именно российские путешественники помогут его установить.
