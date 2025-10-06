Спокойный отдых и восточная роскошь: Шарджа готовится к рекордному наплыву туристов из России этой зимой

Эмират Шарджа, один из культурных центров ОАЭ, встречает туристический сезон 2025 года с оптимизмом. По прогнозам, сюда приедет до 330 тысяч туристов из России — это рекордный показатель за всю историю визитов россиян в эмират.

1 октября в московском отеле Four Seasons прошла презентация, организованная Комитетом по развитию коммерции и туризма Шарджи (SCTDA), где представители эмирата рассказали о достижениях и планах на новый сезон.

Турпоток из России растёт

По данным SCTDA, в первом полугодии 2025 года Шарджу посетило 174 540 россиян — это на 14% больше, чем годом ранее.

Председатель комитета Халид Джасим Аль Мидфа отметил, что четвертый квартал традиционно становится пиковым для российских туристов.

"Прирост бронирований в этом году уже превышает показатели 2024 года на 18%. Россия по-прежнему остаётся нашим ключевым рынком", — подчеркнул Аль Мидфа.

В 2024 году эмират посетило 1,6 млн иностранных туристов, из которых почти 280 тысяч были россиянами. На втором месте — гости из Индии, а на третьем — европейцы. При этом самым быстрорастущим рынком стал Китай (+828% к 2023 году).

Новый аэропорт и больше рейсов

Представитель Международного аэропорта Шарджи Лола Исхаки сообщила о строительстве нового терминала, который увеличит пропускную способность до 25 млн пассажиров в год. Его архитектура будет выполнена в форме книги — символа статуса Шарджи как культурной столицы ОАЭ.

Завершение проекта запланировано на конец 2027 года. Сейчас авиакомпания Air Arabia, базирующаяся в Шардже, выполняет 19 еженедельных рейсов в Россию, соединяя эмират с Москвой, Екатеринбургом, Казанью и Сочи.

Чем привлекает Шарджа

Шарджа выгодно отличается от соседних эмиратов своей атмосферой и культурой. Это спокойное, семейное направление, где соседствуют традиции и современность.

Главные достопримечательности:

исторический квартал "Сердце Шарджи";

интерактивная Комната дождя;

крупнейший за пределами Африки сафари-парк;

район Аль-Джада с кафе и ресторанами;

библиотека и культурный центр "Дом мудрости".

На восточном побережье туристов ждут новые проекты: плотина Аль-Рафиса, парк Шис, висячие сады Кальбы и мангровый заповедник Аль-Курм.

Пляжи и отдых

Шарджа расположена сразу на двух побережьях — Персидского и Оманского заливов. Здесь мягкий климат и протяжённые песчаные пляжи, большинство из которых принадлежат отелям.

Пляж Особенности Al Khan Beach Популярный городской пляж рядом с центром, кафе и водные развлечения. Khorfakkan Beach Тихий пляж на восточном побережье, окружённый горами. Loulou'a Beach Идеален для семейного отдыха, мелкий песок и чистая вода.

Шарджа глазами туриста

Культурная столица

Музеи, художественные галереи и исторические мечети делают Шарджу магнитом для ценителей искусства и истории.

Семейный отдых

Множество парков, аквапарков и площадок создают идеальные условия для путешествий с детьми.

Пляжная атмосфера

Комфортные отели на первой линии, тёплое море и отсутствие суеты соседнего Дубая.

Шопинг

От восточных базаров до современных моллов с мировыми брендами — всё в пешей доступности.

Шарджа и её соседи: короткое сравнение

Эмират Особенности Шарджа Традиционный, безалкогольный, культурный центр ОАЭ. Дубай Футуристичный мегаполис с развлечениями и ночной жизнью. Абу-Даби Современная столица с музеями, мечетями и люксовыми отелями.

Что нужно знать туристу из России

Виза: не требуется на срок до 90 дней за полгода.

Валюта: дирхам (AED).

Язык: арабский, повсеместно говорят по-английски.

Алкоголь: в Шардже действует сухой закон, в отличие от Дубая.

Одежда: рекомендуется скромный стиль, особенно в общественных местах.

Транспорт: удобное такси, аренда авто, автобусное сообщение с другими эмиратами.

Погода: идеальный сезон — с октября по апрель (днём около +28 °C).

Плюсы и минусы отдыха в Шардже

Плюсы Минусы Безопасность и спокойствие Нет алкоголя в кафе и отелях Богатая культура и история Строгие правила поведения Чистые пляжи и семейная атмосфера Меньше ночных развлечений, чем в Дубае Удобная транспортная доступность Летом слишком жарко

Шарджа уверенно укрепляет статус одного из самых перспективных направлений Ближнего Востока. Развитие инфраструктуры, новые проекты и акцент на культурный и семейный туризм делают эмират всё более привлекательным для путешественников.

"Мы видим, что российские туристы возвращаются в Шарджу снова и снова. Для нас это знак доверия и вдохновения продолжать развивать эмират", — отметил Халид Джасим Аль Мидфа.

В 2025 году Шарджа готова встретить новый рекорд — и, похоже, именно российские путешественники помогут его установить.