Южная Корея осенью — время чудес: эти фестивали станут открытием для посетителей

Осень в Южной Корее — это не только пора ярких красок и мягкого климата, но и время, когда оживают древние традиции и современные культурные практики.
В 2025 году жители и туристы смогут окунуться в мир истории, музыки, гастрономии и природы на фестивалях, которые пройдут по всей стране.
Крепость Хвасон в Сувоне — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена в конце XVIII века при короле Чонджо, который стремился укрепить свою власть и почтить память отца. В 1795 году здесь состоялось грандиозное королевское шествие, ставшее символом богатства и силы династии Чосон.
С 2025 года фестиваль воссоздаёт это событие, предлагая зрителям уникальную возможность увидеть крупнейшую реконструкцию королевского парада в Корее.
Среди главных событий:
королевский парад Чонджо;
мультимедийное шоу "Suwon Fantasy — Yajo";
иммерсивная постановка "Jinchang";
водное представление "Seonyumong".
Для иностранных гостей работает "Глобальная деревня", где представлены традиции, ремёсла и кухня разных стран.
До 23 октября у посетителей Сеула есть шанс прикоснуться к философии оздоровления эпохи Чосон.
Королевские десерты: засахаренный корень колокольчика, прессованная хурма, мармелад из зизифуса.
Травяные чаи: имбирь и зизифус, женьшень и ягоды годжи, мята и корица, омиджа.
Стоимость: 15 000 вон за сет.
Корейская медицина исходит из принципа: еда и лекарства имеют общее происхождение. Именно поэтому чайная во дворце — это не только культурное, но и оздоровительное событие.
10-11 октября в провинции Северный Чхунчхон пройдёт фестиваль, посвящённый Пак Ёну (Нанге) — одному из "трёх великих мастеров музыки".
Традиционная корейская музыка и современные фьюжн-концерты.
Мастер-классы по изготовлению традиционных инструментов.
Специальные парады и театральные постановки.
Интересная деталь: фестиваль совпадает с Фестивалем вина Ёндон.
До 20 октября порт Намдан становится центром гастрономического туризма.
Ловля гигантских тигровых креветок (тэха) голыми руками.
Соревнования по чистке креветок.
Конкурсы вокалистов, уличные концерты и ночной рынок.
Посетители также смогут насладиться видом на закат и шоу фонтанов.
До 11 октября Национальный дендрарий Седжон предлагает вечерние экскурсии с подсветкой.
Романтические прогулки среди подсвеченных деревьев.
Фотозоны для семей и пар.
Уникальная возможность увидеть растения в необычном свете.
Планируйте заранее. Многие фестивали проходят в ограниченные сроки, билеты и места бронируются заранее.
Одевайтесь по погоде. Осенью в Корее днём тепло, а вечера могут быть прохладными.
Изучите транспорт. Сувон и Хонсон легко доступны на поезде KTX, а в Седжон удобно доехать автобусом.
Попробуйте местную кухню. На фестивалях работают ярмарки с традиционными блюдами и уличной едой.
Фотографируйте. Корейские фестивали — это не только зрелище, но и возможность увезти яркие кадры.
Сколько стоит посещение фестиваля Хвасон?
Большинство мероприятий бесплатны, но за участие в мастер-классах и некоторые шоу может взиматься плата.
Можно ли посетить все фестивали в одном путешествии?
Да, если грамотно составить маршрут. Сувон и Сеул находятся рядом, Ёндон и Хонсон доступны поездом или автобусом.
Подходит ли фестиваль в Сувоне для иностранных туристов?
Да, предусмотрены англоязычные экскурсии и интерактивные зоны для гостей из-за рубежа.
Что уникального в фестивале креветок?
Возможность самим поймать и приготовить свежайшие креветки — редкий опыт даже для местных.
Почему стоит посетить Национальный дендрарий Седжон ночью?
Это уникальный шанс увидеть природный объект в художественной подсветке, что создаёт атмосферу сказочного сада.
Фестивали осени 2025 года в Южной Корее — это настоящий мост между прошлым и будущим. От величественных шествий короля Чонджо до гастрономических экспериментов в Хонсоне, от философских чаепитий во дворце Чхандоккун до световых прогулок в Седжоне — каждый найдёт здесь событие по душе.
