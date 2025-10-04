Южная Корея осенью — время чудес: эти фестивали станут открытием для посетителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:27
Туризм

Осень в Южной Корее — это не только пора ярких красок и мягкого климата, но и время, когда оживают древние традиции и современные культурные практики.

Сеул
Фото: unsplash.com by Brother Yoon is licensed under Free to use under the Unsplash License
Сеул

В 2025 году жители и туристы смогут окунуться в мир истории, музыки, гастрономии и природы на фестивалях, которые пройдут по всей стране.

Фестиваль культуры Хвасон в Сувоне

Исторический контекст

Крепость Хвасон в Сувоне — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена в конце XVIII века при короле Чонджо, который стремился укрепить свою власть и почтить память отца. В 1795 году здесь состоялось грандиозное королевское шествие, ставшее символом богатства и силы династии Чосон.

Современное воплощение

С 2025 года фестиваль воссоздаёт это событие, предлагая зрителям уникальную возможность увидеть крупнейшую реконструкцию королевского парада в Корее.
Среди главных событий:

  • королевский парад Чонджо;

  • мультимедийное шоу "Suwon Fantasy — Yajo";

  • иммерсивная постановка "Jinchang";

  • водное представление "Seonyumong".

Для иностранных гостей работает "Глобальная деревня", где представлены традиции, ремёсла и кухня разных стран.

Чайная комната Якдабанг во дворце Чхандоккун

До 23 октября у посетителей Сеула есть шанс прикоснуться к философии оздоровления эпохи Чосон.

Что ожидает гостей

  • Королевские десерты: засахаренный корень колокольчика, прессованная хурма, мармелад из зизифуса.

  • Травяные чаи: имбирь и зизифус, женьшень и ягоды годжи, мята и корица, омиджа.

  • Стоимость: 15 000 вон за сет.

Философия

Корейская медицина исходит из принципа: еда и лекарства имеют общее происхождение. Именно поэтому чайная во дворце — это не только культурное, но и оздоровительное событие.

Фестиваль традиционной музыки Ёндон Нанге

10-11 октября в провинции Северный Чхунчхон пройдёт фестиваль, посвящённый Пак Ёну (Нанге) — одному из "трёх великих мастеров музыки".

Особенности фестиваля

  • Традиционная корейская музыка и современные фьюжн-концерты.

  • Мастер-классы по изготовлению традиционных инструментов.

  • Специальные парады и театральные постановки.

Интересная деталь: фестиваль совпадает с Фестивалем вина Ёндон.

Фестиваль креветок в порту Намдан (Хонсон)

До 20 октября порт Намдан становится центром гастрономического туризма.

Программа

  • Ловля гигантских тигровых креветок (тэха) голыми руками.

  • Соревнования по чистке креветок.

  • Конкурсы вокалистов, уличные концерты и ночной рынок.

Посетители также смогут насладиться видом на закат и шоу фонтанов.

Ночное открытие Национального дендрария Седжон

До 11 октября Национальный дендрарий Седжон предлагает вечерние экскурсии с подсветкой.

Особенности

  • Романтические прогулки среди подсвеченных деревьев.

  • Фотозоны для семей и пар.

  • Уникальная возможность увидеть растения в необычном свете.

Практические советы для посетителей

  1. Планируйте заранее. Многие фестивали проходят в ограниченные сроки, билеты и места бронируются заранее.

  2. Одевайтесь по погоде. Осенью в Корее днём тепло, а вечера могут быть прохладными.

  3. Изучите транспорт. Сувон и Хонсон легко доступны на поезде KTX, а в Седжон удобно доехать автобусом.

  4. Попробуйте местную кухню. На фестивалях работают ярмарки с традиционными блюдами и уличной едой.

  5. Фотографируйте. Корейские фестивали — это не только зрелище, но и возможность увезти яркие кадры.

FAQ

Сколько стоит посещение фестиваля Хвасон?
Большинство мероприятий бесплатны, но за участие в мастер-классах и некоторые шоу может взиматься плата.

Можно ли посетить все фестивали в одном путешествии?
Да, если грамотно составить маршрут. Сувон и Сеул находятся рядом, Ёндон и Хонсон доступны поездом или автобусом.

Подходит ли фестиваль в Сувоне для иностранных туристов?
Да, предусмотрены англоязычные экскурсии и интерактивные зоны для гостей из-за рубежа.

Что уникального в фестивале креветок?
Возможность самим поймать и приготовить свежайшие креветки — редкий опыт даже для местных.

Почему стоит посетить Национальный дендрарий Седжон ночью?
Это уникальный шанс увидеть природный объект в художественной подсветке, что создаёт атмосферу сказочного сада.

Фестивали осени 2025 года в Южной Корее — это настоящий мост между прошлым и будущим. От величественных шествий короля Чонджо до гастрономических экспериментов в Хонсоне, от философских чаепитий во дворце Чхандоккун до световых прогулок в Седжоне — каждый найдёт здесь событие по душе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
